नोएडा में पेट्रोल भरवाने पहुंचे लोग, पहले हुआ PUCC चेक, कई नियम से अनजान

नोएडा और गौतमबुद्धनगर में 1 अक्टूबर 2026 से बिना वैध PUCC वाले वाहनों को पेट्रोल और डीजल नहीं देने की व्यवस्था लागू हो गई है. दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से लागू किए गए इस नियम का असर पहले दिन पेट्रोल पंपों पर दिखाई दिया. पेट्रोल-डीजल भरवाने पहुंचे वाहनों के PUC की वैधता जांची गई. हालांकि, नियम लागू होने के पहले दिन भी कई वाहन चालकों को इसकी पूरी जानकारी नहीं थी. आजतक की टीम ने गुरुवार को नोएडा के अलग-अलग पेट्रोल पंपों पर पहुंचकर इस नई व्यवस्था का जायजा लिया. इस दौरान पेट्रोल पंपों पर कर्मचारियों को मोबाइल ऐप के जरिए वाहनों के PUC की वैधता जांचते हुए देखा गया. कुछ वाहन चालकों ने बताया कि पेट्रोल या डीजल भरवाने से पहले उनका PUCC चेक किया गया. वहीं, कुछ लोगों को यह जानकारी ही नहीं थी कि अब पेट्रोल पंप पर ईंधन भरवाने से पहले PUC की जांच की जा रही है.

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पेट्रोल पंपों पर कर्मचारियों को वाहनों के PUC की वैधता जांचने के लिए मोबाइल ऐप के इस्तेमाल की व्यवस्था दी गई है. आजतक की टीम ने एक पेट्रोल पंप कर्मचारी को मोबाइल ऐप में बाइक का नंबर डालकर उसका PUC चेक करते हुए देखा. यानी अब पेट्रोल पंप पर केवल वाहन में पेट्रोल या डीजल भरने की प्रक्रिया ही नहीं है, बल्कि उससे पहले वाहन के प्रदूषण प्रमाणपत्र की वैधता भी देखी जा रही है. पहले दिन इस व्यवस्था को लागू करने के दौरान पेट्रोल पंप कर्मचारियों के स्तर पर जांच की प्रक्रिया शुरू दिखाई दी. हालांकि, ऐप के स्तर पर भी परेशानी सामने आई. पहले दिन ऐप में सर्वर की दिक्कत की बात सामने आई, जिससे PUC की जांच की प्रक्रिया प्रभावित हुई. इसके बावजूद पेट्रोल पंप कर्मचारी वाहनों का PUC चेक करने की कोशिश करते रहे.

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कुछ लोगों को नियम की जानकारी नहीं

पेट्रोल पंप पर पहुंचे बाइक चालक याकूब खान ने बताया कि उनका PUC चेक किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले से ही पॉल्यूशन करवा रखा है. हालांकि, याकूब को इस बात की जानकारी नहीं थी कि बिना PUC चेक किए पेट्रोल नहीं मिलेगा. याकूब खान ने बताया कि उन्हें पहले जानकारी नहीं थी कि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने से पहले PUC चेक किया जाएगा. उन्होंने कहा कि आज उन्हें इस व्यवस्था के बारे में पता चला है और आगे से वह इस बात का ध्यान रखेंगे. याकूब की बात से यह भी सामने आया कि नियम लागू होने के पहले दिन कई वाहन चालक ऐसे हैं, जिन्हें नई व्यवस्था की पूरी जानकारी नहीं है. लोग पेट्रोल पंप तक तो पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्हें PUC जांच की प्रक्रिया के बारे में पता चल रहा है.

एक अन्य बाइक चालक राहुल ने बताया कि अभी उनका पॉल्यूशन चेक नहीं किया गया है, लेकिन वह पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप पहुंचे हैं. राहुल ने बताया कि उन्हें इस व्यवस्था की जानकारी है. उन्होंने कहा कि आज से बिना पॉल्यूशन चेक किए हुए पेट्रोल नहीं मिलेगा. यानी कुछ वाहन चालकों को पहले से ही इस नए नियम की जानकारी थी और वे इसे लेकर तैयार होकर पेट्रोल पंप पहुंचे. पहले दिन पेट्रोल पंपों पर पहुंचने वाले वाहन चालकों के बीच नियम को लेकर अलग-अलग स्थिति दिखाई दी. कुछ लोगों को व्यवस्था के बारे में पता था, जबकि कुछ को पेट्रोल पंप पर पहुंचने के बाद इसके बारे में जानकारी मिली.

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पेट्रोल पंप कर्मचारी रामपाल यादव ने बताया कि सुबह से ही मोबाइल ऐप के माध्यम से वाहनों का PUC चेक किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि बाइक का नंबर ऐप में डालकर PUC की वैधता देखी जा रही है. रामपाल यादव के मुताबिक, जिन वाहनों का PUC नहीं रहता है, उन्हें वापस भेज दिया जाता है. उन्होंने बताया कि सुबह से तीन-चार लोगों को बिना पेट्रोल के वापस भेजा जा चुका है. इससे साफ है कि नियम केवल कागज पर लागू नहीं हुआ है, बल्कि पहले दिन पेट्रोल पंपों पर इसकी जांच भी शुरू हो गई है. जिन वाहनों के पास वैध PUC नहीं है, उन्हें ईंधन देने से मना किया जा रहा है.

पेट्रोल पंप पर पहुंचे एक अन्य बाइक चालक संदीप कुमार ने बताया कि उनका पॉल्यूशन चेक किया गया. उन्होंने कहा कि उनकी गाड़ी नई है और उन्होंने पहले से ही सभी जरूरी चीजें बनवा रखी हैं. संदीप कुमार ने बताया कि पेट्रोल पंप पर उनका पॉल्यूशन चेक किया गया और इसके बाद उनकी बाइक में पेट्रोल डाल दिया गया. नई व्यवस्था के पहले दिन अलग-अलग वाहन चालकों के अनुभव भी अलग रहे. किसी का PUC पहले से बना हुआ था, किसी को जांच की जानकारी नहीं थी और कुछ लोगों को बिना वैध PUC के पेट्रोल पंप से वापस लौटना पड़ा.

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पहले दिन पेट्रोल पंपों पर क्या दिखा

गौतमबुद्धनगर में 1 अक्टूबर से लागू हुई इस व्यवस्था के पहले दिन पेट्रोल पंपों पर PUC जांच की प्रक्रिया शुरू दिखाई दी. कर्मचारी मोबाइल ऐप के जरिए वाहन का नंबर डालकर PUC की वैधता जांच रहे हैं. वैध PUC नहीं होने पर कुछ वाहन चालकों को वापस भी भेजा गया. हालांकि, पहले दिन वाहन चालकों के बीच नियम को लेकर पूरी जागरूकता दिखाई नहीं दी. कुछ लोगों को नियम की जानकारी थी, जबकि कुछ को पेट्रोल पंप पहुंचने के बाद पता चला कि अब ईंधन भरवाने से पहले PUC की जांच होगी.

इसके साथ ही मोबाइल ऐप में सर्वर की दिक्कत भी सामने आई. ऐसे में पहले दिन नई व्यवस्था को लागू करने के दौरान वाहन चालकों की जानकारी और तकनीकी परेशानी दोनों दिखाई दीं. फिलहाल पहले दिन की ग्राउंड स्थिति यही रही कि पेट्रोल पंपों पर PUCC की जांच शुरू हो गई है. कर्मचारी ऐप के जरिए वाहनों का PUC चेक कर रहे हैं और जिन लोगों के पास वैध PUC नहीं है, उन्हें वापस भेजा जा रहा है. वहीं, कई वाहन चालक अभी भी इस नई व्यवस्था से पूरी तरह परिचित नहीं हैं.

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