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Dal Bhukhara Recipe: 1 कप साबुत उड़द से बनाएं रेस्टोरेंट स्टाइल दाल बुखारा, चावल-नान के साथ लगती है मजेदार, बनाने में भी है आसान

Dal Bhukhara Recipe: रोज-रोज एक जैसी तड़का दाल अगर आपका भी मन भर गया है और आप कुछ अलग बनाना चाहते हैं. तो आप घर पर दाल बुखारा की रेसिपी ट्राई कर सकत हैं. साबुत काली उड़द से बनने वाली यह दाल गाढ़ी, मखमली और क्रीमी होती है. इसे नान, रोटी या चावल के साथ सर्व किया जा सकता है. घर पर बनाना भी काफी आसान है.

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उड़द को घोलकर मखमली दाल बनती है. (PHOTO:AI)
उड़द को घोलकर मखमली दाल बनती है. (PHOTO:AI)

Dal Bhukhara Recipe: दाल-मखनी, चना दाल और अरहर-मसूर की दाल तो आपने खूब खाई होगी, लेकिन क्या आपने कभी दाल बुखारा की रेसिपी ट्राई की है. रोज-रोज लंच में एक जैसी तड़का दाल खाकर अगर आप बोर गए हैं तो आप एक बार दाल बुखारा बनाकर देख सकते हैं, जिसे बनाने में ना ज्यादा मेहनत लगती है और सादा दाल से इसका स्वाद काफी अलग भी होता है. 

दाल बुखारा दिखने में दाल मखनी जैसी लगती है, लेकिन इसमें राजमा नहीं मिलाया जाता है. इसको साबुत काली उड़द दाल से ही बनाया जाता है और इसका टेक्सर बहुत गाढ़ा और मखमली होता है. चावलों के साथ-साथ इस दाल को आप नान और रोटी के साथ भी मजे से खा सकते हैं. आइए आपको घर पर दाल बुखारा बनाने का आसान तरीका बताते हैं. 

दाल बुखारा बनाने के लिए सामग्री

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  • साबुत काली उड़द दाल: 1 कप (रातभर या 7-8 घंटे के लिए भिगोई हुई)
  • पानी: 3 से 4 कप
  • अदरक-लहसुन का पेस्ट: 2 छोटी चम्मच
  • टमाटर प्यूरी: 1 कप प्यूरी
  • कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर: 1-2 छोटी चम्मच
  • हल्दी पाउडर: 1/4 छोटी चम्मच
  • मक्खन: 2-3 बड़े चम्मच
  • फ्रेश क्रीम: 2-3 बड़े चम्मच
  • गरम मसाला: आधा छोटी चम्मच
  • हींग और जीरा: तड़के के लिए
  • नमक: स्वादानुसार
  • देशी घी: 1-2 बड़े चम्मच

दाल बुखारा बनाने का आसान तरीका

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दाल उबालें: सबसे पहले भीगी हुई साबुत उड़द दाल को अच्छी तरह धोकर प्रेशर कुकर में डालें. इसमें 3 कप पानी, हल्दी, कश्मीर लाल मिर्च, नमक और देसी घी मिलाएं. 

इन सबको मिलाने के बाद कुकर का ढक्कन लगाने के बाद इसको मिडियम फ्लेम पर 5 से 6 सीटी आने तक पकाएं. इसके बाद गैस बंद कर दें और प्रेशर को अपने आप निकलने दें और फिर दाल को कुकर में ही अच्छी तरह से घोट लें. 

तड़का तैयार करें: एक कड़ाही में देसी घी या मक्खन गर्म करें और इसमें हींग, जीरा और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर भून लें. उसके बाद इसमें टमाटर की प्यूरी डालकर मिलाएं. 

टमाटर प्यूरी के ऊपर कश्मीर लाल मिर्च और धनिया पाउडर डालकर अच्छी तरह से मसाला भून लें. जब तक की मसाला तेल ना छोड़ दें. 

तड़के में दाल मिलाएं: अब तड़के में उबली हुई दाल डालकर मिक्स कर दें, इसको लो फ्लेम पर आपको धीरे हाथ से लगातार चलाते रहना है. 15 से 20 मिनट तक पकने के बाद इसमें मक्खन, फ्रेश क्रीम और गरम मसाला मिला दें.

इन सबको डालने के बाद दाल को कुछ देर लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दें, इससे दाल एकदम मखमली हो जाएगी. इसे आप चावल और नान के साथ सर्व कर सकते हैं. 

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