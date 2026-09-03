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'खुश हूं... प्रिंस हैरी और मर्केल अमेरिका छोड़कर चले गए', बोले ट्रंप

डोनाल्ड ट्रंप ने खास तौर पर मेघन मार्कल की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि मुझे उनका व्यवहार पसंद नहीं आया. वह बेहद असम्मानजनक थीं.

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प्रिंस हैरी और मेघन के फैसले पर ट्रंप ने उठाए सवाल (Photo: Reuters)
प्रिंस हैरी और मेघन के फैसले पर ट्रंप ने उठाए सवाल (Photo: Reuters)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे इस बात से बेहद खुश हैं कि प्रिंस हैरी और उनका परिवार अमेरिका छोड़कर ब्रिटेन वापस चले गए हैं. वैसे भी वे ससेक्स के ड्यूक और डचेस (हैरी और मेघन) के प्रशंसक नहीं रहे हैं.

ओवल ऑफिस में जब ट्रंप से हैरी और मेघन के कैलिफोर्निया में छह साल रहने के बाद हाल ही में ब्रिटेन लौटने के फैसले के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि इससे खुश हूं. मैं उनका कभी फैन (प्रशंसक) नहीं था.

हैरी और मेघन का परिवार अगस्त के अंत में ब्रिटेन लौट आया. दोनों ने साल 2020 में आधिकारिक शाही जिम्मेदारियां छोड़ दी थीं और अमेरिका चले गए थे.

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हैरी और मेघन के हालिया फैसले पर ट्रंप ने कहा, 'मुझे लगता है कि दोनों ने ब्रिटिश शाही परिवार के साथ ज्यादा अनादर किया. मुझे उनका व्यवहार पसंद नहीं आया. अगर मैं शाही परिवार की जगह होता, तो मैं उन्हें वापस नहीं आने देता'.

इस दौरान ट्रंप ने दिवंगत महारानी एलिजाबेथ के साथ अपने अच्छे संबंधों का भी जिक्र किया. साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने मौजूद किंग चार्ल्स के साथ भी अपने अच्छे संबंध बताए. बता दें कि चार्ल्स इस समय कैंसर का इलाज करा रहे हैं.

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ट्रंप ने खास तौर पर मेघन मार्कल की आलोचना करते हुए कहा कि मुझे उनका व्यवहार पसंद नहीं आया. मुझे लगा कि वह बेहद असम्मानजनक थीं.

अमेरिका जाने के बाद प्रिंस हैरी ने एक इंटरव्यू में शाही परिवार पर उनकी उपेक्षा करने का आरोप लगाया था. मेघन की मां अश्वेत और पिता श्वेत हैं.

उन्होंने कहा था कि जब वह अपने बेटे के साथ गर्भवती थीं, तब शाही परिवार के भीतर इस बात को लेकर चिंताएं और बातचीत हुई थीं कि बच्चे की त्वचा का रंग कितना गहरा होगा.

हैरी के बड़े भाई प्रिंस विलियम ने इन आरोपों पर शाही परिवार का बचाव करते हुए कहा था कि हम नस्लवादी नहीं हैं.

हैरी ने मीडिया की लगातार निगरानी और अपनी पत्नी-बच्चों के लिए सुरक्षा उपलब्ध कराने में सरकार की असफलता को भी अमेरिका जाने के कारणों में बताया था.

यह अभी स्पष्ट नहीं है कि हैरी और मेघन ने अमेरिका छोड़ने का फैसला क्यों किया. हालांकि हैरी पहले कह चुके हैं कि वह चाहते हैं कि उनके बच्चे ब्रिटेन में समय बिताएं.

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