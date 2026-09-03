717 रन, 119 बाउंड्री, 185 स्ट्राइक रेट... सेमीफाइनल हो या फाइनल, वैभव सूर्यवंशी का बल्ला नहीं रुकता!

वैभव सूर्यवंशी के नाम के साथ अब सिर्फ कम उम्र और तूफानी बल्लेबाजी की चर्चा नहीं होती. 15 साल की उम्र में यह किशोर बल्लेबाज एक और पहचान तेजी से बना रहा है- बड़े मुकाबलों में रन बनाने वाले खिलाड़ी की. इसका सबसे ताजा सबूत दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल में सेंट्रल जोन के खिलाफ मिला, जहां वैभव ने दोनों पारियों में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 92 और 40 रन बनाए.

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फर्स्ट-क्लास क्रिकेट के इस अहम नॉकआउट मुकाबले की पहली पारी में वैभव ने महज 81 गेंदों पर 92 रन ठोक दिए. उनकी पारी में 7 चौके और इतने ही छक्के शामिल थे. दूसरी पारी में ईस्ट जोन को 159 रनों का लक्ष्य मिला तो वैभव ने फिर तेज शुरुआत दिलाई और 43 गेंदों पर 40 रन बनाए. उनकी पारी का अंत सेंट्रल जोन के कप्तान रजत पाटीदार के शानदार रनिंग कैच से हुआ.

अब कहानी सीधे चेन्नई पहुंच गई है. ईस्ट जोन 6 सितंबर से एमए चिदंबरम स्टेडियम में दलीप ट्रॉफी के फाइनल में उतरेगा. उसके सामने साउथ जोन की चुनौती होगी.

लेकिन वैभव की कहानी सिर्फ इस एक मैच की नहीं है. उनके नॉकआउट आंकड़े कहीं ज्यादा दिलचस्प हैं. वैभव ने अब तक 10 नॉकआउट मुकाबलों में 11 पारियों में 717 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका एवरेज 65.18 रहा है. उनके बल्ले से एक शतक और पांच अर्धशतक निकले हैं, जबकि उनका उच्चतम स्कोर 175 रन है.

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बड़े मैच, बड़े रन... वैभव का रिकॉर्ड देखिए

वैभव के नॉकआउट सफर पर नजर डालें तो अलग-अलग टूर्नामेंट और फॉर्मेट में उनका बल्ला चलता नजर आता है.

2024 के U19 Asia Cup के सेमीफाइनल में श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 67 रन बनाए थे. हालांकि बांग्लादेश के खिलाफ फाइनल में वह 9 रन ही बना सके.

2025 के ACC Rising Stars Tournament के सेमीफाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ वैभव के बल्ले से 38 रन आए.

2025 U19 Asia Cup के सेमीफाइनल में श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 9 रन बनाए, जबकि पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में उनका स्कोर 26 रन रहा.

2026 U19 World Cup, जहां knockout stage में वैभव ने अपने बल्ले का असली जलवा दिखाया. अफगानिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल में उन्होंने 68 रनों की पारी खेली.

इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल में वैभव ने 175 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर सबका ध्यान खींच लिया. यानी विश्व कप जैसे बड़े मंच पर सेमीफाइनल में अर्धशतक और फाइनल में शतक- दोनों अहम मुकाबलों में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी.

Carnage continues as Vaibhav Sooryavanshi brings up 150 in style! 🔥🤩



The English bowlers have no answers as the Boss Baby is going all guns blazing with towering sixes! 🙌🏻😮‍💨



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IPL के प्लेऑफ में भी नहीं थमा बल्ला

U19 क्रिकेट के बाद जब वैभव ने IPL के दबाव भरे मुकाबलों में कदम रखा तो वहां भी उनका प्रदर्शन कमाल का रहा.

IPL 2026 के Eliminator में सनराइजर्स हैदराबाद (FRH) के खिलाफ उन्होंने 97 रन बनाए. इसके बाद गुजरात टाइटन्स (GT) के खिलाफ Qualifier 2 में उनके बल्ले से 96 रन निकले.

यानी IPL जैसे बड़े और दबाव वाले मुकाबले में भी वैभव ने अपना अटैकिंग अंदाज नहीं छोड़ा. दो लगातार knockout मैचों में 97 और 96 रन उनकी बड़े मंच पर रन बनाने की क्षमता को दिखाते हैं.

अब Red Ball क्रिकेट में भी दिखा दम

वैभव के knockout रिकॉर्ड की सबसे नई और शायद सबसे महत्वपूर्ण एंट्री Duleep Trophy की है.

T20 और 50 ओवर क्रिकेट में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए मशहूर वैभव के सामने इस बार चुनौती अलग थी. फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में बल्लेबाज को नई गेंद, लंबे स्पेल और अलग तरह के दबाव का सामना करना पड़ता है. इसके बावजूद सेंट्रल जोन के खिलाफ सेमीफाइनल में उन्होंने पहली पारी में 92 रनों की तूफानी पारी खेल दी.

81 गेंदों में 7 चौके और 7 छक्के- यानी कुल 14 बाउंड्री. इस पारी के दौरान वैभव ने Duleep Trophy के इतिहास में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया.

दूसरी पारी में भी उन्होंने अपने आक्रामक तेवर बरकरार रखे. 43 गेंदों पर 40 रन बनाकर उन्होंने East Zone को लक्ष्य का पीछा करने के लिए मजबूत शुरुआत दी.

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In the semi-final against Central Zone, #VaibhavSooryavanshi's blazing 92 off 81 broke a 57-year-old record, making him the youngest-ever player to score a fifty in Duleep Trophy history! 🤯



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717 रन सिर्फ आंकड़ा नहीं, एक पैटर्न है

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वैभव के 717 knockout रन को सिर्फ एक बड़ा आंकड़ा मानना पूरी कहानी नहीं बताता. असली बात यह है कि ये रन उन्होंने अलग-अलग परिस्थितियों और अलग-अलग फॉर्मेट में बनाए हैं.

U19 क्रिकेट में Asia Cup से लेकर World Cup तक, फिर IPL के Eliminator और Qualifier तक और अब Duleep Trophy के semifinal तक... हर स्तर पर उन्हें बड़े मुकाबलों का सामना करना पड़ा है.

इन 10 knockout मैचों में हर पारी में बड़ी पारी नहीं आई है. कुछ मुकाबलों में वह जल्दी भी आउट हुए हैं. लेकिन कुल आंकड़ा बताता है कि दबाव वाले मुकाबलों में उनका प्रदर्शन सामान्य मैचों की तुलना में किसी भी तरह कमजोर नहीं पड़ा है.

... बल्कि कई मौकों पर तो उन्होंने मैच का रुख ही बदल दिया.

175 रन- U19 World Cup Final

97 रन- IPL Eliminator

96 रन- IPL Qualifier 2

92 रन- Duleep Trophy Semi-final

और अब इसी लिस्ट में दूसरी पारी के 40 रन भी जुड़ गए हैं.

वैभव सूर्यवंशी के नॉकआउट रिकॉर्ड की सबसे खास बात सिर्फ उनके 717 रन नहीं हैं, बल्कि जिस अंदाज में ये रन आए हैं, वह उन्हें और खास बनाता है.

11 पारियों में 717 रन बनाने वाले वैभव का स्ट्राइक रेट 185.27 है. इस दौरान उनके बल्ले से 60 चौके और 59 छक्के, यानी कुल 119 बाउंड्री निकली हैं.

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अब सवाल सिर्फ उम्र का नहीं

वैभव के करियर को अब तक अक्सर उनकी उम्र के चश्मे से देखा गया है. 15 साल की उम्र में IPL खेलना, छक्के लगाना और बड़े स्कोर बनाना अपने आप में असाधारण है. लेकिन knockout रिकॉर्ड एक अलग तस्वीर पेश करता है. वह सिर्फ कम उम्र के बल्लेबाज नहीं हैं, बल्कि बड़े मंच पर बार-बार खुद को साबित करने वाले बल्लेबाज के रूप में भी उभर रहे हैं.

यही वजह है कि उनके 717 knockout रन महज एक आंकड़ा नहीं हैं. यह उस किशोर बल्लेबाज की कहानी है, जो जितना बड़ा मुकाबला आता है, उतनी ही बड़ी उम्मीदों के साथ बल्लेबाजी करने उतरता है और अब तक कई मौकों पर उन उम्मीदों पर खरा भी उतरता रहा है.

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