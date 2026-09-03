Vi ने बदला Logo, शाहरुख खान को बनाया ब्रांड एंबेसडर, कहा- अब तैयार हो जाएं

Vodafone Idea (Vi) ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है. कंपनी ने अब अपने लोगो को बदल दिया है. बदलाव के तहत कंपनी ने अंग्रेजी में लिखे जाने वाले i को पलट दिया है. जहां पहले Vi में आई पर लगने वाला डॉट नीचे की तरफ रहता था और अब कंपनी ने उसको ऊपर की तरफ पलट दिया है. Vi भारतीय टेलिकॉम इंडस्ट्री का एक बड़ा प्लेयर है.

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Vi ने अपने इस बदलाव को पेश करने के लिए शाहरुख खान के साथ एक वीडियो शूट किया और उसका यूट्यूब पर शेयर किया है. ब्रांड एम्बेस्डर शाहरुख खान ने बताया है कि Vi बदल रहा है तैयार रहिये. Vi के लोगों के बदलाव के साथ ही आने वाले दिनों में कई नए बदलाव दिखाई देंगे.

आने वाले दिनों में वोडाफोन आइडिया का नया लोगो जल्द ही दूसरी जगहों पर भी नजर आने लगेगा. इसको चरणबद्ध तरीके से रोलआउट किया जा सकेगा.

यह कंपनी का इंट्रोडक्टरी टीजर है. कई रिपोर्ट्स में दावा किया है कि कंपनी आने वाले दिनों में बड़ा बदलाव करेगी. संभावना है कि कंपनी न्यू रिचार्ज से लेकर नेटवर्क कवरेज एरिया में भी विस्तार करेगी.

आने वाले दिनों में बेहतर होगा कस्टमर एक्सपीरियंस

फोन एरेना की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी आने वाले दिनों में कस्टमर एक्सपीरियंस को भी पहले की तुलना में बेहतर करना चाहती है.

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Vi का पोस्ट

The sun is officially up on Vi’s next chapter. Stay tuned for more.#Vi #ViIsChanging pic.twitter.com/tjNWVNRBEI — Vi Business India (@ViBusinessIndia) September 1, 2026

वोडाफोन का यह बदलाव सिर्फ लोगो तक नहीं है, बल्कि इससे कंपनी अपनी नई अप्रोच को दिखाना चाहती है. साथ ही कंपनी आने वाले दिनों में और भी बदलाव करेगी.

Vodafone Idea का भारत में एक बड़ा यूजरबेस है और आने वाले दिनों में इस यूजरबेस में और इजाफा करना चाहती है. कंपनी की तरफ से पोस्टपेड और पोस्टपेड सर्विस दी जाती है.

VIP नंबर सेल करती है

Vodafone Idea अपने ऑफिशियल पोर्टल पर VIP या कहें कि फैन्सी नंबर की सीरीज वाले मोबाइल नंबर सेल करती है. ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर पसंदीदा नंबर को सिलेक्ट करें और उससे मिलते जुलते नंबर को खरीदें

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