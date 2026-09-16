दाऊद संग वो तस्वीर, जिसने बदल दी मंदाकिनी की जिंदगी! बताई पूरी कहानी

राम तेरी गंगा मैली से मशहूर हुई एक्ट्रेस मंदाकिनी ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ अपनी विवादित तस्वीर का किस्सा शेयर किया है. इस दौरान उन्होंने साफ किया कि यह तस्वीर दुबई की थी और वह दाऊद से मिलने नहीं गई थी.
मंदाकिनी ने कहा कि उन्हें दाऊद ने नहीं बुलाया था और वह एक शो के लिए दुबई गई थीं, जिसके बाद वह एक क्रिकेट मैच देखने गईं जहां वह तस्वीर ली गई थी. उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि उस तस्वीर के बाद जो अटकलें और खबरें उड़ीं, उन पर उनका कोई कंट्रोल नहीं था. उन्होंने कहा कि एक आर्टिस्ट के तौर पर वह कई लोगों से मिलती हैं और उनमें कोई फर्क नहीं करतीं.
मंदाकिनी ने क्या कहा?
एक्ट्रेस ने कहा कि लोग जो चाहें लिखें या बोलें, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता. एक आर्टिस्ट हजारों लोगों से मिलता है और हमारे लिए सब बराबर होते हैं. वहां बहुत सारे लोग थे... किसके साथ तस्वीर खिंचवाएं और किसके साथ नहीं... हम वहां एक शो के लिए गए थे. मुझे दाऊद ने नहीं बुलाया था.
बाद में यह तस्वीर विवाद और कई तरह की अटकलों का कारण बनी. मंदाकिनी ने कहा कि इसका उनके फिल्मी करियर पर काफी बुरा असर पड़ा. उन्होंने आगे कहा कि उस विवाद से काफी नुकसान हुआ. बाद में मुझे पता चला कि इन सब चीजों को संभालने के लिए एक टीम होनी चाहिए. मैंने हर जगह उन अफवाहों का खंडन किया.
अफेयर की उड़ी अफवाह
1993 के मुंबई धमाकों के बाद दाऊद दुबई भाग गया. पुलिस उसके पीछे थी, लेकिन जब मंदाकिनी और दाऊद दोनों को साथ एक क्रिकेट मैच के दौरान देखा गया तो पूरे देश में खलबली मच गई. दोनों के अफेयर की खबरें उड़ी. इसके बाद पुलिस ने मंदाकिनी से भी मुंबई हमले के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम को लेकर पूछताछ की. हालांकि बाद में मंदाकिनी को इस मामले में क्लीन चिट मिल गई. उसके बाद मंदाकिनी ने डॉन से दूरी बनाना शुरू कर दी.
राम तेरी गंगा मैली से शुरुआत
मंदाकिनी अपनी पहली फिल्म 'राम तेरी गंगा मैली' से मशहूर हुईं थीं. जिसमें उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी और 1980 के दशक में हिंदी सिनेमा के प्रमुख चेहरों में से एक बन गईं. राज कपूर के निर्देशन में बनी यह फिल्म बहुत सफल रही और इसने मंदाकिनी को उस दौर की एक बड़ी एक्ट्रेस के तौर पर स्थापित किया.
इस फिल्म की सफलता के बाद मंदाकिनी ने हिंदी सिनेमा में काम करना जारी रखा और अपने करियर में 75 से ज्यादा फिल्मों में काम किया. उन्होंने अनिल कपूर, मिथुन चक्रवर्ती और गोविंदा जैसे कई बड़े एक्टर्स के साथ भी काम किया.