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Rice Popcorn Recipe: 1 कप कच्चे चावल और आलू से बनाएं राइस पॉपकॉर्न, चाय के साथ लगेगा बेहद टेस्टी

Rice Popcorn Recipe: शाम के नाश्ते में अगर आप कुछ क्रंची और टेस्टी खाना चाहते हैं तो राइस पॉपकॉर्न आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. आज हम आपको इसे घर पर बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे, जिसे आप बेहद आसानी से मिनटों में चाय के साथ तैयार कर सकते हैं.

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कच्चे चावल और उबले आलू से बनाएं कुरकुरा नाश्ता (Photo-ITG)
कच्चे चावल और उबले आलू से बनाएं कुरकुरा नाश्ता (Photo-ITG)

Rice Popcorn Recipe: अगर आप नाश्ते में कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो खाने में क्रिस्पी हो और बनाने में भी ज्यादा मुश्किल न हो तो राइस पॉपकॉर्न ट्राई कर सकते हैं. इसके लिए आपको पके हुए चावल की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि कच्चे चावल को कुछ घंटे भिगोकर दरदरा पीसना होगा. इसमें उबला हुआ आलू, प्याज, मसाले और हरा धनिया मिलाकर छोटे-छोटे बॉल्स तैयार किए जाते हैं, जिन्हें तेल में सुनहरा और क्रिस्पी होने तक तला जाता है. चाय के साथ या शाम के स्नैक के तौर पर इसे सर्व किया जा सकता है. तो आइए जानते हैं राइस पॉपकॉर्न कैसे बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होगी.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

1 कप कच्चे चावल
1 उबला हुआ आलू
1 प्याज, बारीक कटा हुआ
1 छोटी चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट
2 सूखी लाल मिर्च का पेस्ट या कुटी हुई लाल मिर्च
2 बड़े चम्मच हरा धनिया, बारीक कटा हुआ
आधा छोटी चम्मच जीरा
नमक, स्वादानुसार
तेल, तलने के लिए

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कैसे बनाएं राइस पॉपकॉर्न?

  1. राइस पॉपकॉर्न बनाने के लिए सबसे पहले 1 कप कच्चे चावल को अच्छी तरह धोकर 2-3 घंटे के लिए पानी में भिगो दें. 
  2. इसके बाद चावल का पानी पूरी तरह निकाल दें और उन्हें मिक्सी के जार में डालें. चावल को बिना पानी या बहुत कम पानी डालकर दरदरा पीसें. ध्यान रखें कि चावल का एकदम बारीक या पतला पेस्ट नहीं बनाना है.
  3. अब पिसे हुए चावल को एक बड़े बाउल में निकाल लें. इसमें 1 उबला हुआ आलू अच्छी तरह मैश करके डालें. 
  4. इसके बाद बारीक कटा प्याज, अदरक-लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च का पेस्ट या कुटी हुई लाल मिर्च, हरा धनिया, जीरा और स्वादानुसार नमक डालें. सभी चीजों को हाथों या चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिला लें. मिश्रण गाढ़ा और थोड़ा सूखा रहना चाहिए.
  5. अब कड़ाही में तेल डालकर गर्म करें. तेल गर्म होने पर तैयार मिश्रण के छोटे-छोटे हिस्से हाथ में लें और उन्हें पॉपकॉर्न जैसा छोटा आकार दें. इसके बाद इन्हें सावधानी से गर्म तेल में डालें. ध्यान रखें कि पॉपकॉर्न बहुत बड़े न हों, वरना वे अंदर से अच्छी तरह नहीं सिक पाएंगे.
  6. राइस पॉपकॉर्न को मीडियम गैस पर पलट-पलटकर सुनहरा और क्रिस्पी होने तक तलें. अच्छी तरह सिक जाने के बाद इन्हें प्लेट में निकाल लें. 
  7. अब आपका गरमा-गरम राइस पॉपकॉर्न तैयार है. इसे टोमैटो केचप या अपनी पसंद की चटनी के साथ सर्व करें.
---- समाप्त ----
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