टू मच टू हैंडल... Gen-Z का Monk Mode कैसे करता है लाइफ को Reset?

काम करने का बहुत ज्यादा प्रेशर या फिर पर्सनल लाइफ में प्रॉबलम्स. लाइफ में हर फेज एक जैसा नहीं होता और अक्सर लोग इन्हीं प्रॉबलम्स में फंसे रह जाते है. जेन-जी लैंगवेज में बोले तो- 'टू मच टू हैंडल'. कभी कभी लगता है अपनी लाइफ को कुछ टाइम के लिए स्विच ऑफ कर दो. जेन जी से पहले जोनरेशन्स के पास शायद इसका सॉल्यूशन भी ना रहा हो कि अगर किसी को अपना डेली लाइफ में आस-पास हो रही चीजों से ब्रेक लेना हो तो कैसे ले? जेन जी ने इसका सॉल्यूशन भी ढूंढ ही निकाला है.

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जब लाइफ में एक साथ बहुत सारी चीजें चल रही होती है तो हम किसी भी चीज पर पूरी तरह से फोकस नहीं कर सकते, थोड़ा-थोड़ा ध्यान हर जगह जाता है. और ऐसे में स्ट्रेस बढ़कर चार गुना हो जाता है. आज की डिजिटल दुनिया में खुद को रीसेट करने और डीप फोकस पाने का तरीके जेन जी मोंक मोड से ढूंढ निकाला है. और ये जेन जी के काफी फेवरेट ट्रेंड्स में से एक है.

मोंक मोड क्या है?

Monk Mode को ईजी लैंग्वेज में समझें तो ये एक ऐसा फेज़ है, जिसमें आप कुछ टाइम के लिए distractions को कम करके अपने जरूरी goals पर पूरा फोकस करते हैं. इस बीच लोग सोशल मीडिया, unnecessary screen time और दूसरी अटैंशन भटकाने वाली चीजों से डिस्टैंस बनाकर अपने करियर, पढ़ाई, fitness या किसी स्किल को प्रायरटाइज करते हैं. इसका मकसद खुद को दुनिया से अलग करना नहीं, बल्कि अपने टाइम और focus को बेहतर तरीके से यूज करना है.

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एक प्रोसेस जहां हम सोशल मीडिया से ब्रेक लेकर अपने ऊपर और लाइफ के जरूरी एस्पेक्ट्स पर फोकस करते है उसे जेन जी वर्ड में डिजीटल डिटॉक्स भी कहते है. लेकिन जेन जी डिजीटल डिटॉक्स करता कैसे है?

जेन-जी ने प्रॉब्लम से निकलने के लिए दो-तीन हैक्स अपनाए हैं, जो काफी यूजफुल भी है.

1. सोशल मीडिया डीएक्टिवेट- इस जेनरेशन को जब जब लगता है कि वो सोशल मीडिया जरूरत से ज्यादा कन्ज्यूम कर रहा है और वो उसके मेंटल हेल्थ पर टोल ले रहा है तो वो तुरंत अपनी ID डीएक्टिवेट करके इंस्टाग्राम और फेसबुक से गायब हो जाता है,. कभी कभी तो बस मूड स्विंग होने पर भी बहुत जेन जी सोशल मीडिया डीएक्टिवेट कर देते है.

2. लोगों के मैसेजेस का रिप्लाई ना करना- अगर जेन जी को लग रहा है कि उस कम से कम लोगों के साथ टच में रहना है या उसे उसका स्पेस चाहिए तो वो इंस्टा, फेसबुक स्क्रॉल तो करता है लेकिन लोगों को जवाब नहीं देता. वो रिप्लाई लोगों को अपनी कंवीनीयंस के हिसाब से करता है.

3. घोस्टिंग- जेन-जी घोस्टिंग में बहुत बीलीव करती है. अगर वाइब ऑफ है तो आप सीधे तौर पर जेन जी लाइफ से आउट हो, अगर मूड खराब है तब भी जेन जी आपको घोस्ट कर देगा, जेन जी को जब भी मोंक मोड में जाना होता है वो लोंगों को घोस्ट करने लगता है.

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4. सोशल आइसोलेशन- अपने लिए टाइम निकालने और खुद को प्रायपटाइज करने के लिए जेन जी सोशल आइसोलेशन भी जमकर करता है. इस दौरान बेवजह की पार्टियों या सोशल गैदरिंग से डिस्टैंस बनाकर अपनी एनर्जी सेव करना ही जेन जी को सबसे ज्यादा जरूरी लगता है?

Monk Mode का मतलब लोगों से पूरी तरह कट जाना नहीं, बल्कि कुछ टाइम के लिए खुद को और अपनी priorities को space देना है. हर बार लाइफ से भागने की जगह अगर थोड़ी देर रुककर खुद को reset किया जाए, तो शायद वापस लौटकर चीजों को बैटर वे से handle करना आसान हो सकता है.



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