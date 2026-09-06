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'बाप पर मत जाना', मनोज तिवारी की बेटी से बोले सलमान खान, शो से पहले दी वॉर्निंग!

बिग बॉस 20 का नया सीजन 6 सितंबर से शुरू हो रहा है, जिसमें मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी हिस्सा लेंगी. प्रोमो में सलमान खान और मनोज तिवारी के बीच मजेदार बातचीत देखने को मिली. शो के होस्ट ने उनकी बेटी को एक वॉर्निंग भी दी है.

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कौन हैं रीति तिवारी (Photo: Social Media)
कौन हैं रीति तिवारी (Photo: Social Media)

इंतजार की घड़ियां खत्म हुईं. 6 सितंबर को टेलीविजन पर बिग बॉस के नए सीजन का आगाज होने वाला है. फैन्स सलमान खान के शो को लेकर बेहद एक्साइटेड हैं. चर्चा थी कि शो में मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी शो में हिस्सा लेने वाली हैं. अब शो के प्रोमो से ये कंफर्म हो गया है. प्रोमो में मनोज तिवारी अपने बेटी को सपोर्ट करने शो पर पहुंचे, जहां सलमान खान ने उनकी जमकर खिंचाई की.   

सलमान ने लिए मजे
बिग बॉस 20 के प्रोमो ने फैन्स का ध्यान खींचा है. वीडियो में मनोज तिवारी अपना फेमस रिंकिया के पापा गाना स्टेज पर एंट्री लेते हैं. शो के होस्ट सलमान खान हंसकर उनका वेलकम करते हैं. सलमान उनसे कहते हैं कि ऐसा तो नहीं कि हमने ताथस्तु बोला और आपने सोचा कि बिग बॉस में 2-2 बार आ सकते हैं. मनोज तिवारी कहते हैं कि अपनी बेटी को आज बिग बॉस के दरवाजे छोड़ने आया हूं. 

मनोज तिवारी की बेटी रीति सिंगिंग करते हुए स्टेज पर आती हैं. सलमान उनसे कहते हैं कि घर में अंडे को लेकर कभी फाइट मत करना. बाप पर मत जाना. ये सुनकर मनोज तिवारी शरमा जाते हैं. बता दें कि मनोज तिवारी बिग बॉस के चौथे सीजन में कंटेस्टेंट बनकर आए थे. इस सीजन में डॉली बिंद्रा भी थीं. दोनों के बीच अंडे को लेकर लड़ाई हुई थी. मनोज तिवारी और डॉली बिंद्रा की ये फाइट शो के आइकॉनिक किस्सों में गिनी जाती है. चौथे सीजन की विनर श्वेता तिवारी थीं. 

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क्या करती हैं रीति?
रीति तिवारी, मनोज तिवारी और उनकी पहली पत्नी रानी तिवारी (प्रतीमा पांडे) की बेटी हैं. 23 जून 2001 को जन्मी रीति इस समय 25 साल की हैं और उन्होंने फिल्मी दुनिया से परे अपनी अलग पहचान बनाई है. रीति 'रीति स्पोर्ट्स' की डायरेक्टर हैं और साथ ही 'जूनी कंपनी' नाम की जूलरी फर्म की को-फाउंडर भी हैं. वह एक सिंगर, सॉन्गराइटर, कंपोजर और प्रोड्यूसर भी हैं. मनोज तिवारी ने बेटी रीति के लिए अपना पूरा सपोर्ट जताया है. हालांकि, उनकी पहली पत्नी रानी तिवारी से उनका रिश्ता टूट चुका है, लेकिन बेटी के लिए वे आज भी खड़े हैं. 

रीति तिवारी का शो में आना टीआरपी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है. उनके पिता की राजनीतिक छवि शो में नया ड्रामा और चर्चा पैदा कर सकती है. सलमान खान की वॉर्निंग के बाद अब देखना दिलचस्प होगा कि रीति शो में कैसे खेलती हैं और क्या वे अपने दम पर दर्शकों का दिल जीत पाती हैं. 


 

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