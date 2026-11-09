scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Gen Z Diwali Celebrations: सौरव जोशी से लेकर अभिषेक शर्मा तक, Gen Z स्टार्स ने ऐसे मनाई दिवाली

जेन जी सेलिब्रिटीज ने इस साल दिवाली अपने-अपने अंदाज में मनाई. अनन्या पांडे, प्रतिभा रांटा, राशा थडानी, नितांशी गोयल और अवनीत कौर ने अपने शानदार एथनिक लुक से ध्यान खींचा. वहीं सौरव जोशी ने परिवार को खास सरप्राइज दिया और क्रिकेटर अभिषेक शर्मा ने अपनों के साथ डांस और मस्ती करते हुए त्योहार मनाया.

Advertisement
X
Gen Z celebrities diwali celebration
Gen Z celebrities diwali celebration

हर साल की तरह इस साल भी दीवाली दुनिया भर में बेहद धूमधाम से मनाई गई. सबने अपने-अपने तरीके और अंदाज से इस त्योहार में रंग भर दिए. दिवाली का त्योहार हो और सितारों का जश्न चर्चा में न आए, ऐसा कैसे हो सकता है? इस साल भी जेन जी सेलिब्रिटीज ने अपने-अपने अंदाज में दिवाली मनाई. किसी ने परिवार के साथ पूजा और रोशनी के बीच त्योहार का मजा लिया, तो किसी ने शानदार एथनिक लुक से सबका ध्यान खींचा. सोशल मीडिया पर इन सितारों की तस्वीरें और वीडियो भी खूब चर्चा में हैं.

प्रतिभा रांटा: ‘लापता लेडीज’ फेम एक्ट्रेस प्रतिभा रांटा ने इस साल दिवाली पर ट्रेडिशनल और ग्लैमरस, दोनों अंदाज दिखाए. प्रतिभा ने इस मौके पर क्रीम कलर का एक सुंदर सूट पहना था. जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थीं. 

राशा थडानी- एक्ट्रेस रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी भी दिवाली के जश्न में पीछे नहीं रहीं. रासा ने इंस्टाग्राम  पर अपनी दिवाली फोटोज पोस्ट की, जिसमें वो बहुत खूबसूरत नजर आईं. राशा ने मंदिर के सामने बैठकर हाथ में दिया और काजू कतली लेकर पोज़ किया. 

नितांशी गोयल- ‘लापता लेडीज’ से पहचान बनाने वाली नितांशी गोयल ने भी दिवाली पार्टी में अपने फैशन से सबका ध्यान खींचा.नितांशी ने इस मौके पर अपने डॉग और पापा के साथ फोटो पोस्ट की. इस मौके पर नितांशी ने एक लाल रंग की ड्रेस चुनी जिसमें वो बेहद फब रही थीं.

सम्बंधित ख़बरें

gen z frugal chic fashion trend in low budget
कम बजट में लग्जरी लुक का नया तरीका, Gen Z क्यों अपना रही फ्रूगल चिक?
5 books gen z must read
हिन्दी में 5 किताबें जो Gen Z को ज़रूर पढ़नी चाहिए
Gen Z excuses in office viral
ऑफिस में Gen Z के ये 7 बहाने हो रहे हैं वायरल!
which cricketer kid is part of which generation?
वामिका अल्फा तो सारा Gen Z! किस जेनरेशन में पैदा हुए क्रिकेटर्स के बच्चे
saurav joshi expensive diwali gifts to family
1.5 लाख का फोन, हज़ारों की घड़ी! Gen Z यूट्यूबर ने फैमिली को दिए तोहफे
Advertisement

अवनीत कौर- एक्ट्रेस अवनीत कौर ने भी इस साल दिवाली के जश्न में अपने ग्लैमरस अंदाज से लोगों का ध्यान खींचा. अवनीत ने दिवाली पर एक शिमरी रेड ड्रेस पहनी जिसने उनके फैन्स का दिल जीत लिया. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Avneet Kaur (@avneetkaur_13)

सौरव जोशी- मशहूर जेन जी यूट्यूबर सौरव जोशी ने दिवाली अपने परिवार के साथ मनाई. सौरव ने इस खास मौके पर अपने परिवार के साथ सुंदर फोटोज़ शेयर की, जिसमें उनका सजा हुआ घर भी नजर आया. इस मौके पर सौरव ने काले रंग का कुर्ता पहना और वाइफ अवंतिका ने पिंक कलर का लहंगा पहना जिसमें वो बेहद सुंदर लगीं.  

अभिषेक शर्मा- भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा ने भी परिवार के साथ दिवाली मनाई. उन्होंने घर पर पूजा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं. वहीं, उनकी बहन कोमल  और उनके पति भी दिवाली के त्योहार में शामिल हुए. अभिषेक ने अपने म्मी-पापा के साथ भी फोटोज साझा की. 

अनन्या पांडे- एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने भी इस साल दिवाली पर अपने फैशन से सबका ध्यान खींचा. इंस्टाग्राम पर अनन्या ने अपनी दिवाली फोटोज शेयर की, जिसमें वो बेहद ग्लैमरस नजर आई. अनन्या ने एक डिजाइनर ड्रेस पहना जिसमें वो बिल्कुल 'डीवा' लग रही थीं. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ananya 🌙 (@ananyapanday)

इस साल जेन जी सितारों की दिवाली में फैशन, परिवार और मस्ती का शानदार मेल देखने को मिला. किसी ने अपने स्टाइल से सुर्खियां बटोरीं, तो किसी ने अपनों के साथ बिताए खास पलों को सोशल मीडिया पर शेयर किया. इन सितारों के जश्न ने दिखाया कि दिवाली मनाने का अंदाज भले ही अलग हो, लेकिन अपनों के साथ खुशियां बांटना आज भी इस त्योहार की सबसे खास बात है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    उत्तराखंड के 26 साल के सफर पर PM मोदी ने CM धामी को भेजा पत्र, विकास कार्यों की तारीफ |
    क्या है कोरोना का नया वेरिएंट PJ.2.1, WHO ने बताया- लक्षणों से नहीं होगी पहचान |
    Team India Hockey Squad: न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान, ये खिलाड़ी बना कप्तान |
    एनवीडिया के CEO ने चीनी जासूस से अफेयर की बात मानी |
    Bank Alert: इस हफ्ते 6 दिन बैंक रहेंगे बंद, आज से ही शुरू... देखें बैंक हॉलिडे की लिस्ट |
    AI के खिलाफ यूरोप में डेटा सेंटर साइट में घुसे प्रदर्शनकारी! |
    'आधार कार्ड से जुड़े वोटिंग...', चुनाव सुधार को लेकर अखिलेश यादव की तीन बड़ी मांग |
    2027 वर्ल्ड कप जीतने के लिए रोहित शर्मा ने क्यों छेड़ा गिल की शादी का मुद्दा? |
    Chhath Puja : छठ पूजा पर इस बार घाटों पर क्या-क्या होगा इंतजाम, डीएम ने अधिकारियों को गिनाए सारे काम |
    Malaika-Arbaaz Son Birthday: 24 साल का हुआ खान परिवार का चिराग, भावुक हुईं मलाइका, अरबाज बोले- हमेशा साथ रहूंगा
    Advertisement