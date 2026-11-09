Gen Z Diwali Celebrations: सौरव जोशी से लेकर अभिषेक शर्मा तक, Gen Z स्टार्स ने ऐसे मनाई दिवाली

हर साल की तरह इस साल भी दीवाली दुनिया भर में बेहद धूमधाम से मनाई गई. सबने अपने-अपने तरीके और अंदाज से इस त्योहार में रंग भर दिए. दिवाली का त्योहार हो और सितारों का जश्न चर्चा में न आए, ऐसा कैसे हो सकता है? इस साल भी जेन जी सेलिब्रिटीज ने अपने-अपने अंदाज में दिवाली मनाई. किसी ने परिवार के साथ पूजा और रोशनी के बीच त्योहार का मजा लिया, तो किसी ने शानदार एथनिक लुक से सबका ध्यान खींचा. सोशल मीडिया पर इन सितारों की तस्वीरें और वीडियो भी खूब चर्चा में हैं.

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प्रतिभा रांटा: ‘लापता लेडीज’ फेम एक्ट्रेस प्रतिभा रांटा ने इस साल दिवाली पर ट्रेडिशनल और ग्लैमरस, दोनों अंदाज दिखाए. प्रतिभा ने इस मौके पर क्रीम कलर का एक सुंदर सूट पहना था. जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थीं.

राशा थडानी- एक्ट्रेस रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी भी दिवाली के जश्न में पीछे नहीं रहीं. रासा ने इंस्टाग्राम पर अपनी दिवाली फोटोज पोस्ट की, जिसमें वो बहुत खूबसूरत नजर आईं. राशा ने मंदिर के सामने बैठकर हाथ में दिया और काजू कतली लेकर पोज़ किया.

नितांशी गोयल- ‘लापता लेडीज’ से पहचान बनाने वाली नितांशी गोयल ने भी दिवाली पार्टी में अपने फैशन से सबका ध्यान खींचा.नितांशी ने इस मौके पर अपने डॉग और पापा के साथ फोटो पोस्ट की. इस मौके पर नितांशी ने एक लाल रंग की ड्रेस चुनी जिसमें वो बेहद फब रही थीं.

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अवनीत कौर- एक्ट्रेस अवनीत कौर ने भी इस साल दिवाली के जश्न में अपने ग्लैमरस अंदाज से लोगों का ध्यान खींचा. अवनीत ने दिवाली पर एक शिमरी रेड ड्रेस पहनी जिसने उनके फैन्स का दिल जीत लिया.

सौरव जोशी- मशहूर जेन जी यूट्यूबर सौरव जोशी ने दिवाली अपने परिवार के साथ मनाई. सौरव ने इस खास मौके पर अपने परिवार के साथ सुंदर फोटोज़ शेयर की, जिसमें उनका सजा हुआ घर भी नजर आया. इस मौके पर सौरव ने काले रंग का कुर्ता पहना और वाइफ अवंतिका ने पिंक कलर का लहंगा पहना जिसमें वो बेहद सुंदर लगीं.

अभिषेक शर्मा- भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा ने भी परिवार के साथ दिवाली मनाई. उन्होंने घर पर पूजा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं. वहीं, उनकी बहन कोमल और उनके पति भी दिवाली के त्योहार में शामिल हुए. अभिषेक ने अपने म्मी-पापा के साथ भी फोटोज साझा की.

अनन्या पांडे- एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने भी इस साल दिवाली पर अपने फैशन से सबका ध्यान खींचा. इंस्टाग्राम पर अनन्या ने अपनी दिवाली फोटोज शेयर की, जिसमें वो बेहद ग्लैमरस नजर आई. अनन्या ने एक डिजाइनर ड्रेस पहना जिसमें वो बिल्कुल 'डीवा' लग रही थीं.

इस साल जेन जी सितारों की दिवाली में फैशन, परिवार और मस्ती का शानदार मेल देखने को मिला. किसी ने अपने स्टाइल से सुर्खियां बटोरीं, तो किसी ने अपनों के साथ बिताए खास पलों को सोशल मीडिया पर शेयर किया. इन सितारों के जश्न ने दिखाया कि दिवाली मनाने का अंदाज भले ही अलग हो, लेकिन अपनों के साथ खुशियां बांटना आज भी इस त्योहार की सबसे खास बात है.

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