डांस रील पर ट्रोल्स ने घेरा, भारतीय क्रिकेटर बोली- शायद जलते हैं कि मैं अच्छा कर रही

भारतीय महिला क्रिकेटर श्रेयंका पाटिल अपने खेल के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय रहती हैं. डांस वीडियो हों, रील्स हों या फिर अपने पसंदीदा आउटफिट्स- श्रेयंका अपनी पसंद खुलकर जाहिर करती हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी यही बेबाकी कई बार ट्रोलर्स के निशाने पर आ जाती है. अब श्रेयंका ने ऐसे लोगों को करारा जवाब दिया है.

और पढ़ें

हाल ही में श्रेयंका ने बॉलीवुड फिल्म 'शूटआउट एट वडाला' के गाने ‘बबली बदमाश है...’ पर डांस करते हुए एक वीडियो शेयर किया था. वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर उन्हें आलोचना और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा.हालांकि, श्रेयंका इससे बिल्कुल परेशान नहीं हैं.

26 अगस्त को कर्नाटक राउंडटेबल में श्रेयंका ने कहा कि उन्हें ट्रोलिंग भी एक तरह से फायदा ही पहुंचाती है.उनके मुताबिक, आलोचना हो या तारीफ, दोनों ही उन्हें चर्चा में बनाए रखते हैं.

24 साल की श्रेयंका ने कहा, 'ईमानदारी से कहूं तो इससे मुझे काफी अटेंशन मिलता है. लोग मुझे देख रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं अच्छा कर रही हूं. आप मुझे ट्रोल करें, आलोचना करें या मेरी तारीफ करें, मेरे लिए यह सब अच्छा ही है. मैं ट्रोल्स को ट्रोल्स की तरह नहीं देखती, क्योंकि मुझे वही करना पसंद है, जो मैं कर रही हूं.'

Advertisement

श्रेयंका ने साफ कहा कि उन्हें इंस्टाग्राम पर रहना, डांस करना और अपनी पसंद के कपड़े पहनना पसंद है. वह अपने फैसलों को लेकर सहज हैं और किसी की आलोचना उनके अंदाज को बदल नहीं सकती.

श्रेयंका ने कहा, 'मैं इस बारे में कहने से नहीं डरती, क्योंकि मैं जैसी हूं, उसके साथ सहज हूं. मुझे किसी भी गाने पर डांस करने और वह करने में कोई झिझक नहीं है, जिससे मुझे खुशी मिलती है. ट्रोल्स तो ट्रोल्स ही रहेंगे. शायद वे इस बात से जलते हैं कि मैं अच्छा कर रही हूं.'

चोट ने तोड़ दिया था हौसला, क्रिकेट छोड़ने का आया ख्याल

सोशल मीडिया पर हमेशा बेफिक्र और खुश नजर आने वाली श्रेयंका के क्रिकेट करियर में हाल का दौर बेहद मुश्किल रहा है. करीब 16 महीने के अंतराल के बाद उन्होंने इस साल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की थी, लेकिन जून में एक बार फिर टखने की चोट ने उन्हें परेशान कर दिया. इस चोट के कारण वह इंग्लैंड में होने वाले महिला टी20 विश्व कप से बाहर हो गईं.

लगातार चोटों से जूझते-जूझते श्रेयंका इस कदर टूट गई थीं कि उन्होंने क्रिकेट छोड़ने तक का मन बना लिया था. उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने कोच अर्जुन देव से कहा था कि अब वह और क्रिकेट नहीं खेलना चाहतीं.

Advertisement

Why does @shreyanka_patil like to post dance videos on Insta? Listen in to a Gen Z star player. https://t.co/34zX4InZ9G — Rajdeep Sardesai (@sardesairajdeep) August 26, 2026

श्रेयंका ने कहा, 'विश्व कप के दौरान चोट लगने के बाद मैंने अपने कोच से कहा था कि मैं अब क्रिकेट नहीं खेलना चाहती. मेरा हो गया था. मैं खुद से पूछती रहती थी- मेरे साथ ही क्यों? मुझे इतनी बार चोट क्यों लगती है?'

श्रेयंका के मुताबिक, इसके बाद ‘ऑपरेशन सफेद सागर’ वेब सीरीज ने उनकी सोच बदल दी. सीरीज देखने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि जिंदगी और खेल को लेकर उनका नजरिया बदलने की जरूरत है.

ये भी पढ़ें -'बबली बदमाश' बनीं श्रेयंका पाटिल! विकेट क्वीन के डांस ने लूटी महफिल

उन्होंने कहा कि देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वालों और खेल में चोट या असफलता के बावजूद दोबारा मैदान पर लौटने का मौका मिलने के बीच का अंतर उन्हें गहराई से समझ आया.

श्रेयंका ने कहा, 'वहां लोग देश के लिए अपनी जान दे सकते हैं. लेकिन यहां, चाहे आप असफल हों या अच्छा करें, आप अगली सुबह उठकर फिर मैदान पर खेल सकते हैं. आप बुरा दिन होने के बावजूद उसी खेल को दोबारा खेल सकते हैं, जिसे आप प्यार करते हैं.'

यही सोच श्रेयंका के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी. क्रिकेट छोड़ने का विचार पीछे छूटा और उन्होंने दोबारा वापसी की उम्मीद के साथ खुद को तैयार करना शुरू किया.

Advertisement

एशिया कप से बाहर, एशियन गेम्स में फिटनेस पर टिकी नजर

पिछले करीब दो महीने से क्रिकेट से दूर चल रहीं श्रेयंका आगामी महिला एशिया कप में भी नहीं खेल पाएंगी. हालांकि, उन्हें इस साल होने वाले एशियन गेम्स के लिए भारत की टीम में जगह मिली है.

उनका चयन फिटनेस पर निर्भर है. भारतीय टीम प्रबंधन को उम्मीद है कि वह टूर्नामेंट से पहले पूरी तरह फिट होकर मैदान पर लौट पाएंगी.

दिसंबर 2023 में अंतरराष्ट्रीय डेब्यू करने वाली श्रेयंका ने अब तक भारत के लिए 3 वनडे और 24 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें उनके नाम 34 विकेट हैं.

घरेलू क्रिकेट में वह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की उस टीम का हिस्सा रही हैं, जिसने 2024 और 2026 में महिला प्रीमियर लीग का खिताब जीता. 2024 में चोट के कारण कुछ मैच मिस करने के बावजूद उन्होंने पर्पल कैप अपने नाम की थी.

वह महिला कैरेबियन प्रीमियर लीग में गुयाना अमेजन वॉरियर्स और बारबाडोस रॉयल्स के लिए भी खेल चुकी हैं. ट्रोलिंग के बीच श्रेयंका का संदेश बिल्कुल साफ है- मैदान हो या सोशल मीडिया, अपनी पसंद और अपने अंदाज के लिए वह किसी से माफी मांगने वाली नहीं हैं.

---- समाप्त ----