फेमस गीतकार और लेखक जावेद अख्तर ने 2026 की सबसे बड़ी फिल्म रामायण पर रिएक्ट किया है. उन्होंने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है. लेकिन वो रणबीर कपूर स्टारर मूवी को देखना जरूर चाहेंगे. जावेद ने भगवान राम को लेकर अपनी राय रखी है. उन्होंने कहा कि भगवान राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक आदर्श और जीने का तरीका हैं.

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रामायण के लिए क्या बोले जावेद अख्तर?

जावेद अख्तर ने मंगलवार को एक इवेंट में रामायण फिल्म को लेकर बात की. जावेद अख्तर से पूछा गया कि क्या उन्होंने नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' देखी है? जवाब में उन्होंने कहा, "मैं ये फिल्म जरूर देखूंगा. मेरी बेटी जोया इसे देख चुकी हैं और फिल्म की तारीफ कर रही हैं. वो किसी चीज की तारीफ बहुत कम करती हैं.

'हर भारतीय के दिल में बसे राम'

जावेद अख्तर ने भगवान राम के बारे में अपनी राय रखी. उन्होंने कहा- राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हैं. राम एक आदर्श हैं, नैतिकता हैं और जीने का एक तरीका हैं. राम नैतिकता का प्रतीक हैं. राम हर भारतीय में और उनके संस्कारों में बसे हैं. जब आप इसे देखते हैं और इसकी तारीफ करते हैं, ये सीधे आपके दिल को छूती है. शायद कल को बहुत सारे लोग मेरी बात से नाराज हों. लेकिन राम का सार हर भारतीय के खून में बसता है. चाहे वो किसी भी धर्म से हो. भले ही उन्हें कभी-कभार एक व्यक्ति के रूप में देखा जाता है, लेकिन उनका महत्व इससे कहीं बढ़कर है. वो जीवन जीने की एक सोच हैं.

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सोनिया गांधी की बुक पर क्या बोले?

जावेद अख्तर ने बताया कि उन्होंने सोनिया गांधी की किताब 'Belonging: A Journey of Love' को पढ़ना शुरू कर दिया है. ये किताब उन्हें मजेदार लग रही है. इवेंट में उन्होंने कहा- सोनिया गांधी की ये किताब बहुत अच्छी है. इसे लिखने का अंदाज बेहद खूबसूरत और सरल है. इसे पढ़ने में मजा आ रहा है. पूरी किताब पढ़ने के बाद ही मैं इसे लेकर डिटेल में बोल पाऊंगा. एक बात मैं बता दूं कि मेरे मन में सोनिया गांधी के लिए बहुत सम्मान है. भले ही मैं कांग्रेसी नहीं हूं. लेकिन मैं सोनिया जी का बहुत आदर करता हूं. मैं उनसे काफी प्रभावित हूं.

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