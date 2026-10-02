मुंबई के लोकल ने रोका CJP का प्रोटेस्ट, भड़क गए जावेद अख्तर, बोले- ऐसे करोगे क्या?

मुंबई के शिवाजी पार्क में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर विवाद बढ़ता दिख रहा है. एक तरफ स्थानीय लोग शोर, ट्रैफिक और इलाके की शांति प्रभावित होने की आशंका जताते हुए प्रदर्शन का विरोध कर रहे हैं, वहीं अब इस मामले में सीनियर राइटर जावेद अख्तर की सोशल मीडिया पोस्ट पर भी बहस छिड़ गई है.

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जावेद अख्तर ने X पर लिखा कि उन्हें खुशी है कि शिवाजी पार्क के कुछ निवासी शोर-शराबे को लेकर संवेदनशील हो रहे हैं और अधिकारियों से CJP का प्रदर्शन रद्द करने की मांग कर रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि उन्हें उम्मीद है कि यही लोग महाराष्ट्र की किसी भी राजनीतिक पार्टी के शिवाजी पार्क में होने वाले जलसे के वक्त भी इसी तरह और उतनी ही मजबूती से आपत्ति दर्ज कराएंगे.

यूजर ने जावेद अख्तर पर कसा तंज

जावेद की पोस्ट पर एक यूजर ने जवाब देते हुए उनके पुराने पोस्ट का जिक्र किया. यूजर ने तंज कसते हुए कहा कि अगर जावेद ने बहादुर पायलट के लिए महावीर चक्र की मांग वाला पोस्ट पहले नहीं किया होता, तो उन्हें इस पोस्ट के बाद मिलने वाली आलोचना को लेकर डर लगता. साथ ही उन्होंने लिखा कि जावेद ‘बैलेंसिंग गेम’ खेलना जानते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है.

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इस पर जावेद अख्तर ने जवाब दिया- डियर शाहिद खालिद, आपको निश्चित रूप से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है. मेरी शुभकामनाएं. इसके बाद एक अन्य यूजर ने जावेद अख्तर की पोस्ट पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए उन्हें ‘इडियट’ कहा. जावेद ने पलटकर लिखा- आपका संदेश बताता है कि बचपन में आपको कौन से संस्कार दिए गए हैं.

‘आपको पता भी है प्रदर्शन किसके खिलाफ है?’

एक और यूजर कृपाल मकवाना ने दावा किया कि जावेद को शायद पता ही नहीं कि प्रदर्शन किस मुद्दे को लेकर हो रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके लिए सरकार के खिलाफ होने वाला कोई भी प्रदर्शन ही इसे रद्द कराने की वजह है.

इस पर जावेद अख्तर ने सवाल करते हुए लिखा- क्या कह रहे हैं. मुझे लगा कि यह प्रदर्शन चुनाव आयोग के खिलाफ है, जो पूरी तरह एक स्वतंत्र संस्था होनी चाहिए और सरकार का हिस्सा नहीं है. मेरे दोस्त, मुझे समझाइए कि चुनाव आयोग का विरोध करना सरकार का विरोध क्यों माना जा रहा है?

I am so happy that some residences of Shivaji park are getting sensitive about the noise pollution and asking the authorities to cancel the protest of CJP today at Shivaji park . I am hundred percent sure that they will raise the same objection with the same intensity if not… — Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) October 2, 2026

CJP के प्रदर्शन को लेकर सोशल मीडिया पर बहस अब सिर्फ शिवाजी पार्क में शोर और विरोध तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदर्शन के मुद्दे और चुनाव आयोग को लेकर भी यूजर्स के बीच सवाल-जवाब चल रहे हैं.

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आखिर शिवाजी पार्क में किस बात को लेकर हो रहा है विवाद?

CJP ने 2 अक्टूबर को मुंबई के शिवाजी पार्क से अपना ‘जेल भरो आंदोलन’ शुरू करने का ऐलान किया है. संगठन के संस्थापक अभिजीत दीपके के मुताबिक प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े मुद्दे हैं. CJP ने SIR यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर भी सवाल उठाए हैं.

CJP ने शाम 4 बजे शिवाजी पार्क के गेट नंबर 6 पर प्रदर्शन की बात कही है. हालांकि, मुंबई पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है और आयोजकों को दूसरे स्थान पर प्रदर्शन के लिए आवेदन करने की सलाह दी गई है. पुलिस ने शिवाजी पार्क के आसपास आवासीय इलाका, शोर, ट्रैफिक और आपातकालीन वाहनों की आवाजाही जैसे मुद्दों का भी हवाला दिया है.

स्थानीय लोगों ने क्यों जताई आपत्ति?

शिवाजी पार्क के आसपास रहने वाले लोगों ने भी प्रदर्शन का विरोध किया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि बड़े जमावड़े से इलाके की शांति, ट्रैफिक और रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होती है. निवासियों ने अधिकारियों को ज्ञापन देकर प्रदर्शन को रोकने के लिए कार्रवाई की मांग की है.

स्थानीय निवासियों ने यह भी सवाल उठाया है कि शिवाजी पार्क में गैर-खेल गतिविधियों के लिए इस्तेमाल को लेकर तय नियम हैं और साल में सीमित दिनों तक ही ऐसी गतिविधियों की अनुमति दी जाती है. उन्होंने 2013 के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश और 2016 के महाराष्ट्र सरकार के फैसले का भी हवाला दिया है. प्रदर्शन को लेकर तनाव के बीच शिवाजी पार्क और दादर इलाके में सुरक्षा भी बढ़ाई गई है.

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फिलहाल CJP प्रदर्शन, स्थानीय विरोध और जावेद अख्तर की सोशल मीडिया टिप्पणियों ने इस पूरे मामले को और चर्चा में ला दिया है.

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