इस कंपनी के दीवाने हुए लोग, हर दिन बेच रही 2 लाख से ज्यादा गाड़ियां

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया के लिए सितंबर का महीना शानदार रहा है. सितंबर 2026 में कंपनी ने 7 लाख से ज्यादा बाइक और स्कूटर्स को बेचा है. कंपनी की दी जानकारी के मुताबिक सितंबर में होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने 7,06,266 गाड़ियां बेची हैं. ये नंबर्स एक्सपोर्ट और घरेलू मार्केट दोनों के हैं.

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घरेलू मार्केट में होंडा ने 6,36,768 यूनिट्स को बेचा है. वहीं एक्सपोर्ट 69,498 यूनिट्स तक पहुंच गया है. पिछले साल सितंबर में कंपनी ने 5,68,164 बाइक्स और स्कूटर्स को बेचा था. यानी ईयर-ऑन-ईयर कंपनी की ग्रोथ 24 परसेंट की है. साथ ही होंडा ने पिछले 6 महीनों की सेल्स फिगर को भी जारी कर दिया है.

6 महीने में 34 लाख से ज्यादा सेल्स

वित्तवर्ष 2026-2027 की पहली छमाही में होंडा ने 34,40,072 टू-व्हीलर्स को बेचा है. इसमें घरेलू मार्केट का आंकड़ा 30,44,072 यूनिट्स का है जबकि एक्सपोर्ट 3,96,000 यूनिट्स हुई हैं. पिछले वित्तवर्ष की पहली छमाही की तुलना में इस साल ग्रोथ 15 परसेंट की हुई है.

वहीं होंडा टू-व्हीलर्स का एक्सपोर्ट 27 परसेंट ईयर-ऑन-ईयर इस दौरान बढ़ा है. फिलहाल कंपनी ने ये जानकारी नहीं दी है कि होंडा की बाइक्स और स्कूटर्स के किन मॉडल्स की कितनी सेल्स हुई हैं. अक्टूबर में भी ब्रांड की सेल्स बेहतर होने की उम्मीद है. हाल में ही ब्रांड ने अपने पोर्टफोलियो में कुछ नए मॉडल्स को जोड़ा है.

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दो नए मॉडल हुए हैं लॉन्च

होंडा ने भारतीय बाजार में रिबेल 300 और एडीवी 160 जैसे नए प्रोडक्ट्स को जोड़ा है. हालांकि, होंडा एडीवी 160 (Honda ADV 160) स्कूटर का इंतजार कर रहे कंज्यूमर्स को अभी और इंतजार करना होगा. अक्टूबर 2026 में शुरू होने वाली डिलीवरी को अगले साल के लिए टाल दिया गया है. यानी 2027 में इस स्कूटर की डिलीवरी शुरू होगी.

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इस स्कूटर को कंपनी ने 1.70 लाख रुपये की कीमत पर लॉन्च किया है. पहले इसकी डिलीवरी मिड-अक्टूबर से शुरू होनी थी. लॉन्च के वक्त इस स्कूटर को 5000 रुपये के बुकिंग अमाउंट पर कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट या फिर डीलरशिप से बुक किया जा सकता था. स्कूटर की डिलीवरी को आगे बढ़ाने की वजह कंपनी ने नहीं बताई है.

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