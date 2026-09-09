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दृश्यम 3 में अक्षय खन्ना ने दिखाए नखरें! फिर कास्ट हुए जयदीप अहलावत, प्रेशर में की शूटिंग?

फिल्म दृश्यम 3 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है जिसमें जयदीप अहलावत क्राइम ब्रांच ऑफिसर के रूप में नजर आएंगे. जयदीप ने साफ किया कि उनका किरदार अक्षय का रिप्लेसमेंट नहीं है.

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अक्षय खन्ना को लेकर क्या बोले जयदीप अहलावत (Photo: Social Media)
अक्षय खन्ना को लेकर क्या बोले जयदीप अहलावत (Photo: Social Media)

फिल्म 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' का ट्रेलर आते ही छा गया है. विजय सालगांवकर की जिंदगी की मुश्किलें फिर से बढ़ने वाली हैं. 2 अक्टूबर का वो राज अभी तक उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है. फिल्म में इस बार जयदीप अहलावत की एंट्री हुई है. वो क्राइम ब्रांच के ऑफिसर के रोल में दिखेंगे. फिल्म में उन्हें और अजय को आमने-सामने देखा जाएगा.

जयदीप ने तोड़ी चुप्पी
फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में जयदीप से अक्षय खन्ना को लेकर सवाल हुआ. दरअसल, जब जयदीप के मूवी में कास्ट होने की खबर आई तो कहा गया कि उन्हें अक्षय खन्ना की जगह लाया गया है. एक्टर ने दृश्यम 2 में IG तरुण अहलावत का रोल प्ले किया था. इसके तीसरे पार्ट में भी अक्षय को नजर आना था. लेकिन अचानक से फीस इश्यू को लेकर उनके फिल्म से बाहर होने की खबर आई. इसके बाद जयदीप की कास्टिंग हुई. हालांकि जयदीप का कहना है उनके रोल का अक्षय से कोई लेना देना नहीं है. उन्होंने अक्षय को रिप्लेस नहीं किया है.

मीडिया की तरफ से जयदीप से पूछा गया क्या आपको अक्षय खन्ना को रिप्लेस करने का प्रेशर फील होता है? इसके जवाब में उन्होंने क्लियर किया कि उनका किरदार किसी का रिप्लेसमेंट नहीं है. वो कहते हैं- जब मैंने कहानी सुनी थी तब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि मेरा किरदार अक्षय सर की जगह आ रहा है. एक किरदार की जर्नी खत्म होती है. उसकी जगह दूसरा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है. मुझे उस किरदार के प्रेशर में खुद को रखने का मतलब नहीं बनता. मुझे नहीं लगता कोई प्रेशर है. मेरा किरदार अपनी जर्नी पर है. 

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अक्षय ने क्यों छोड़ी थी फिल्म?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, धुरंधर और छावा की सफलता के बाद अक्षय खन्ना ने दृश्यम 3 के लिए अपनी फीस बढ़ाकर 21 करोड़ मांगी थी. ये भी कहा गया कि उन्होंने अपने किरदार के लिए विग मांगी थी. मेकर्स को उनकी डिमांड सही नहीं लगी. दोनों के बीच बात नहीं बनी और अक्षय ने फिल्म छोड़ दी थी. 

बात करें फिल्म दृश्यम 3 की तो, जयदीप के किरदार की झलक देखकर लोग इंप्रेस हुए हैं. फिल्म में प्रकाश राज की भी एंट्री हुई है. ये फिल्म इसी साल 2 अक्टूबर के मौके पर रिलीज होगी. 
 

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