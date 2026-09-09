Thailand Living Cost: भारत के कई शहरों से भी सस्ता पड़ा थाईलैंड में रहना? भारतीय महिला ने बताया 1 महीने का पूरा खर्च

Thailand Living Cost: विदेश में रहने का सपना ज्यादातर भारतीय बचपन से ही देखते हैं और उनके मन में सबले पहले यही सवाल आता है कि वहां रहने में कितना खर्चा आएगा. आमतौर पर माना जाता है कि दूसरे देश में रहना भारत के मुकाबले काफी महंगा होगा, लेकिन एक भारतीय महिला ने थाईलैंड में अपने एक महीने के खर्च का हिसाब शेयर कर लोगों को हैरान कर दिया है.

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उनका कहना है कि थाईलैंड में रहना उन्हें अपने शहर मुंबई से ज्यादा किफायती लगा. सोशल मीडिया पर उनका वीडियो सामने आने के बाद इस पर लोग खूब रिएक्शन भी दे रहे हैं. आइए जानते हैं कि थाईलैंड में रहने का उनका कितना खर्चा हुआ.

थाईलैंड में एक महीने का कितना खर्च?

भारतीय वकील और कंपनी सेक्रेटरी रूप वर्मा फुल-टाइम ट्रैवल करती हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि थाईलैंड में एक महीने रहने के दौरान उनका कुल खर्च कितना रहा.रूप पहले मुंबई में रहती थीं और ट्रैवलिंग शुरू करने के बाद अलग-अलग जगहों पर रहकर काम और घूमने का एक्सपीरियंस ले रही हैं.

रूप ने बताया कि थाईलैंड में वह अकेले एक लग्जरी हाई-राइज टावर के कॉन्डो में रह रही थीं. उनके घर के ठीक सामने समुद्र किनारा था, उन्होंने एक महीने के लिए इस कॉन्डो को किराए पर लिया था.

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एक महीने के कॉन्डो का कितना किराया?

रूप के मुताबिक, एक महीने के कॉन्डो का किराया करीब ₹45,000 था. खास बात यह थी कि इस रकम में कई फेसिलिटी भी शामिल थीं. उन्हें सी-साइड क्लब हाउस, स्विमिंग पूल और जिम जैसी सुविधाएं बिना किसी एक्स्ट्रा फीस के मिल रही थीं. उनको अलग से जिम या किसी फेसिलिटी पर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी. उनके कॉन्डो के आसपास फ्रेश फूड मार्केट और 24 घंटे खुले रहने वाले 7-इलेवन जैसे स्टोर भी पैदल दूरी पर थे.

खाने-पीने और आने-जाने में कितना खर्च हुआ?

रूप ने बताया कि किराने का सामान खरीदने और बाहर खाने-पीने समेत उनके फूड एक्सपेंस करीब ₹19,000 खर्च हुए. वहीं, आने-जाने के लिए उन्होंने कैब-बुकिंग सर्विस का यूज किया और पूरे महीने में लगभग ₹700 खर्च किए.

इसके अलावा उनकी कुछ ऐसी चीजों पर भी अच्छी-खासी रकम खर्च हुई, जिन्हें उन्होंने खुद गैर-जरूरी खर्च बताया. दोस्तों के साथ बाहर खाना, बिल्डिंग में मसाज, नाइट आउट और दूसरी लाइफस्टाइल एक्टिविटीज पर करीब ₹38,000 खर्च हुए.

मुंबई से क्यों सस्ता पड़ा थाईलैंड में रहना?

इन सभी खर्चों को जोड़ने के बाद थाईलैंड में रूप का एक महीने का कुल खर्च करीबन ₹1,09,000 रहा. सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि इतने खर्च के बाद भी रूप को वहां रहना मुंबई की तुलना में काफी सस्ता लगा. उनका कहना था कि अगर वह अपने पार्टनर के साथ यह खर्च शेयर करतीं, तो कई खर्च आधे हो सकते थे. उनकी इस बात ने सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींच लिया.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या कहा?

रूप का वीडियो वायरल होने के बाद कई यूजर्स ने थाईलैंड के खर्च की तुलना मुंबई से करनी शुरू कर दी. कुछ लोगों ने कहा कि इतनी सुविधाओं के साथ यह खर्च मुंबई के मुकाबले वाकई कम है. एक अन्य यूजर ने मजाक में कहा कि अब उसका भी बैग पैक करने का मन हो रहा है.

हालांकि, किसी दूसरे शहर या देश में रहने का वास्तविक खर्च इंसान की लाइफस्टाइल, लोकेशन और रहने के समय के हिसाब से काफी बदल सकता है. रूप का खर्च उनके पर्सनल एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है, इसलिए इसे हर शख्स के लिए थाईलैंड में रहने का तय खर्च नहीं माना जा सकता.

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