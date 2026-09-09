सरिया में Fe 500 और Fe 550D क्या होता है? घर बनाने से पहले जान लें

घर बनाने में सरिया की भूमिका अहम होती है. क्योंकि, इसके बिना घर की मजबूती की गारंटी नहीं ली जा सकती है. सरिया के इस्तेमाल में भी कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है. अगर आप सरिये की क्वालिटी को लेकर सतर्क नहीं रहेंगे तो ठेकेदार या कॉन्ट्रेक्टर खर्च बचाने के चक्कर में किसी भी तरह का स्टील टीएमटी बार इस्तेमाल कर लेते हैं. इससे घर कमजोर रह जाता है.

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जब लोग खुद से भी घर बनवाते हैं तो सरिया के इस्तेमाल को लेकर जानकारी नहीं रखना खतरनाक साबित हो सकता है. ऐसे में हम एक ही तरह के सरिये से पूरा घर बना लेते हैं. या फिर सिर्फ उसकी मोटाई को देखते हुए सरिये का चयन कर लेते हैं. इससे घर मजबूत नहीं बन पाता है.

अगल- अलग जोन में घर बनाने के लिए अलग- अलग तरह के सरिये का इस्तेमाल करना चाहिए. हर काम के लिए अलग- अलग क्वालिटी का सरिया आता है. ऐसे में जानते हैं कि Fe 500 और Fe 550D क्या होता है. क्योंकि, घर को मजबूत बनाने के लिए सबसे ज्यादा इन्हीं दो क्वालिटी के सरिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है.

Fe 500 सरिया क्या है?

सरिया यानी स्टील TMT बार में Fe 500 और Fe 550D स्टील की मजबूती और लचीलेपन यानी डक्टिलिटी के ग्रेड को दिखाते हैं. यहां 'Fe' का मतलब आयरन और नंबर का मतलब उसकी ताकत से है. Fe 500 का मतलब, 'Fe' लोहा है और '500' का अर्थ है कि इस सरिया की न्यूनतम यील्ड स्ट्रेंथ यानी 500 MPa (N/mm²) है. यह सामान्य और मध्यम निर्माण के लिए बहुत अच्छा माना जाता है. इसमें पर्याप्त मजबूती के साथ-साथ अच्छा लचीलापन होता है.

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आमतौर पर हम जो एक या दो मंजिला मकान बनाते हैं. उनमें पिलर, प्लिंथ बीम, आरसीसी वगैरह में Fe 500 टीएमटी बार का ही इस्तेमाल किया जाता है. सामान्य माहौल वाले इलाकों में चाहे वो गांव हो या शहर घर बनाने में Fe 500 सरिया का ही इस्तेमाल होता है.

Fe 500D और Fe 550D सरिया क्या है?

अब बारी आती है Fe 500D और Fe 550D सरिया की. जिस भी सरिया में D लगा होता है. उसका मतलब स्टील का डक्टाइल ग्रेड है. इनमें डक्टिलिटी यानी लचीलेपन ज़्यादा होती है. भूकंप के झटकों वाले इलाकों में कंस्ट्रक्शन के लिए ज्यादा डक्टिलिटी वाला सरिया का इस्तेमाल जरूरी है. क्योंकि स्टील टूटने से पहले ज़्यादा खिंच या मुड़ सकता है.

इसमें '550' का अर्थ है कि इसकी न्यूनतम यील्ड स्ट्रेंथ 550 MPa है, जो Fe 500 से अधिक मजबूत है. RCC बिल्डिंग्स के लिए, खासकर भूकंप-संभावित इलाकों में, बीम, कॉलम और जोड़ों की सही डक्टाइल डिटेलिंग बहुत जरूरी है. जब डक्टिलिटी की ज़रूरत होती है, तो घरों के RCC काम के लिए आमतौर पर Fe 500D का इस्तेमाल किया जाता है. जबकि Fe 550D ज्यादा मजबूती के साथ-साथ बेहतर डक्टिलिटी भी देता है.

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Fe 500D और Fe 550D दोनों की क्वालिटी में सिर्फ स्ट्रेंथ का अंतर है. दोनों ही डक्टाइल सरिया हैं. एक तरफ Fe 500D भूकंप रोधी नॉर्मल मकान बनाने में इस्तेमाल होता है. वहीं दूसरी तरफ Fe 550D सरिया का इस्तेमाल भूकंप प्रभावित इलाकों में बनने वाले मकान और बड़े निर्माण जैसे पुल, बांध और भारी प्रोजेक्ट आदि में किया जाता है.

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