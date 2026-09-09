'अस्पताल की मोर्चरी में सुंदर महिला के शव के साथ होता है रेप', कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा का सनसनीखेज दावा

मध्य प्रदेश की राजनीति में संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है. अस्पताल की अव्यवस्थाओं के खिलाफ चल रहे आंदोलन में शामिल हुए कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने ऐसा गंभीर आरोप लगाया है, जिसने पूरे मामले को और विवादित बना दिया है. विधायक ने दावा किया कि अस्पताल की मोर्चरी में सुंदर महिलाओं के शवों के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी घटनाएं होती हैं. विधायक अभय मिश्रा के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद उनके आरोपों को लेकर राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है. विधायक ने अपने बयान में बताया कि जब किसी सुंदर महिला की मौत होती है और पोस्टमार्टम के लिए शव को मोर्चरी में रखा जाता है, तब उसके परिजन बाहर इंतजार करते रहते हैं. उनके मुताबिक, इसी दौरान अंदर शव के साथ गलत कृत्य किए जाते हैं.

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अभय मिश्रा ने जिस तरीके से अस्पताल की मोर्चरी को लेकर यह आरोप लगाया है, उससे संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय की व्यवस्थाओं को लेकर चल रहे विवाद को नया मुद्दा मिल गया है. हालांकि, यह भी साफ है कि विधायक की ओर से लगाए गए इन गंभीर आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है. दरअसल, संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय में हाल ही में प्रसव के दौरान जच्चा-बच्चा की मौत का मामला सामने आया था. घटना के बाद मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए थे. इस घटना को लेकर अस्पताल में लगातार विरोध-प्रदर्शन हुए. मामला बढ़ने के बाद कार्रवाई भी की गई. दो डॉक्टरों और दो नर्सिंग स्टाफ को निलंबित कर दिया गया. इसके अलावा अस्पताल के डीन और अधीक्षक को भी उनके पद से हटा दिया गया. पूरे मामले की मजिस्ट्रियल जांच अभी जारी है.

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प्रसव के दौरान जच्चा-बच्चा की मौत के बाद शुरू हुआ विवाद

इसी बीच अस्पताल की व्यवस्थाओं के खिलाफ चल रहे आंदोलन में कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा भी शामिल हुए. यहां उन्होंने अस्पताल की मोर्चरी को लेकर बेहद गंभीर आरोप लगाए. विधायक के बयान के बाद अस्पताल को लेकर चल रहा विवाद और बढ़ गया है. अभय मिश्रा ने आरोप लगाया कि जब किसी सुंदर महिला की मौत के बाद उसका शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखा जाता है, तो परिजन बाहर इंतजार करते हैं. विधायक का दावा है कि इस दौरान अंदर शव के साथ गलत कृत्य किए जाते हैं. उनके इसी बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है. विधायक के आरोप बेहद गंभीर हैं, लेकिन अभी तक इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.

वहीं, अस्पताल प्रबंधन या संबंधित प्रशासन की ओर से भी विधायक के इन आरोपों पर अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. ऐसे में फिलहाल यह आरोप विधायक अभय मिश्रा के बयान तक ही सीमित हैं. संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय में प्रसव के दौरान जच्चा-बच्चा की मौत के बाद से अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं. मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए थे. इसके बाद विरोध-प्रदर्शन शुरू हुए और मामले में कार्रवाई करते हुए दो डॉक्टरों और दो नर्सिंग स्टाफ को निलंबित किया गया.

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पहले से चल रहा है अस्पताल को लेकर विवाद

अस्पताल के डीन और अधीक्षक को भी उनके पदों से हटा दिया गया. इस पूरे मामले की मजिस्ट्रियल जांच जारी है. अब विधायक अभय मिश्रा के मोर्चरी को लेकर लगाए गए आरोपों ने अस्पताल से जुड़े विवाद को और गंभीर बना दिया है. फिलहाल सबसे अहम बात यह है कि विधायक ने मोर्चरीमें शवों के साथ गलत कृत्य किए जाने का दावा किया है, लेकिन इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. साथ ही, प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन की ओर से इस आरोप पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आई है.

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