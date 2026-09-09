scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'अस्पताल की मोर्चरी में सुंदर महिला के शव के साथ होता है रेप', कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा का सनसनीखेज दावा

मध्य प्रदेश के संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय को लेकर कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा के एक बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के दौरान सुंदर महिलाओं के शवों के साथ गलत काम किया जाता है. उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और प्रशासन की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

Advertisement
X
कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा के एक बयान ने विवाद खड़ा कर दिया. (Photo: Screengrab)
कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा के एक बयान ने विवाद खड़ा कर दिया. (Photo: Screengrab)

मध्य प्रदेश की राजनीति में संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है. अस्पताल की अव्यवस्थाओं के खिलाफ चल रहे आंदोलन में शामिल हुए कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने ऐसा गंभीर आरोप लगाया है, जिसने पूरे मामले को और विवादित बना दिया है. विधायक ने दावा किया कि अस्पताल की मोर्चरी में सुंदर महिलाओं के शवों के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी घटनाएं होती हैं. विधायक अभय मिश्रा के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद उनके आरोपों को लेकर राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है. विधायक ने अपने बयान में बताया कि जब किसी सुंदर महिला की मौत होती है और पोस्टमार्टम के लिए शव को मोर्चरी में रखा जाता है, तब उसके परिजन बाहर इंतजार करते रहते हैं. उनके मुताबिक, इसी दौरान अंदर शव के साथ गलत कृत्य किए जाते हैं.

अभय मिश्रा ने जिस तरीके से अस्पताल की मोर्चरी को लेकर यह आरोप लगाया है, उससे संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय की व्यवस्थाओं को लेकर चल रहे विवाद को नया मुद्दा मिल गया है. हालांकि, यह भी साफ है कि विधायक की ओर से लगाए गए इन गंभीर आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है. दरअसल, संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय में हाल ही में प्रसव के दौरान जच्चा-बच्चा की मौत का मामला सामने आया था. घटना के बाद मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए थे. इस घटना को लेकर अस्पताल में लगातार विरोध-प्रदर्शन हुए. मामला बढ़ने के बाद कार्रवाई भी की गई. दो डॉक्टरों और दो नर्सिंग स्टाफ को निलंबित कर दिया गया. इसके अलावा अस्पताल के डीन और अधीक्षक को भी उनके पद से हटा दिया गया. पूरे मामले की मजिस्ट्रियल जांच अभी जारी है.

Advertisement

प्रसव के दौरान जच्चा-बच्चा की मौत के बाद शुरू हुआ विवाद

सम्बंधित ख़बरें

संजय गांधी अस्पताल में मरीजों से सुविधाओं की जानकारी लेते कलेक्टर और एसपी. (Photo: ITG)
अस्पताल में गंदगी देख भड़के कलेक्टर-SP, इंचार्ज की सैलरी काटने के निर्देश
Sanjay Gandhi Hospital
जिंदा मरीज को भेजा मर्चुरी, फिर हुआ चमत्कार; डॉक्टरों ने की थी मौत की पुष्टि
rewa one girl two lover triangle love story friend kills friend
2 जिगरी यार, एक लड़की से मोहब्बत और फिर दुश्मनी... ऐसे खुला कत्ल का राज
Reva lift accident
जान बचाने के लिए अस्पताल आया लेकिन लिफ्ट में हुई मौत
मरीज की मौत के बाद हॉस्पिटल के बाहर हंगामा करते परिजन. (photo: Screengrabs)
पेड़ से गिरा शख्स, हॉस्पिटल ले गए परिजन तो वहां लिफ्ट ही गिर गई... दबने से हुई मौत

इसी बीच अस्पताल की व्यवस्थाओं के खिलाफ चल रहे आंदोलन में कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा भी शामिल हुए. यहां उन्होंने अस्पताल की मोर्चरी को लेकर बेहद गंभीर आरोप लगाए. विधायक के बयान के बाद अस्पताल को लेकर चल रहा विवाद और बढ़ गया है. अभय मिश्रा ने आरोप लगाया कि जब किसी सुंदर महिला की मौत के बाद उसका शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखा जाता है, तो परिजन बाहर इंतजार करते हैं. विधायक का दावा है कि इस दौरान अंदर शव के साथ गलत कृत्य किए जाते हैं. उनके इसी बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है. विधायक के आरोप बेहद गंभीर हैं, लेकिन अभी तक इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.

वहीं, अस्पताल प्रबंधन या संबंधित प्रशासन की ओर से भी विधायक के इन आरोपों पर अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. ऐसे में फिलहाल यह आरोप विधायक अभय मिश्रा के बयान तक ही सीमित हैं. संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय में प्रसव के दौरान जच्चा-बच्चा की मौत के बाद से अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं. मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए थे. इसके बाद विरोध-प्रदर्शन शुरू हुए और मामले में कार्रवाई करते हुए दो डॉक्टरों और दो नर्सिंग स्टाफ को निलंबित किया गया.

Advertisement

पहले से चल रहा है अस्पताल को लेकर विवाद

अस्पताल के डीन और अधीक्षक को भी उनके पदों से हटा दिया गया. इस पूरे मामले की मजिस्ट्रियल जांच जारी है. अब विधायक अभय मिश्रा के मोर्चरी को लेकर लगाए गए आरोपों ने अस्पताल से जुड़े विवाद को और गंभीर बना दिया है. फिलहाल सबसे अहम बात यह है कि विधायक ने मोर्चरीमें शवों के साथ गलत कृत्य किए जाने का दावा किया है, लेकिन इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. साथ ही, प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन की ओर से इस आरोप पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आई है.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    KBC छोड़ेंगे अमिताभ बच्चन! कंटेस्टेंट्स का दर्द देख टूटे, मांगा रिटायरमेंट, बोले- मुश्किल हो रहा... |
    Photos: जमीन पर जहां जगह मिली, वहां ही सो रहे... 2000 फ्लाइट कैंसिल के बाद ब्रिटेन में एयरपोर्ट के हालात! |
    1.50 करोड़ लोग नेपाल जैसे हादसे के मुहाने पर, ग्लेशियल लेक्स की मात्रा 1990 से 50% बढ़ी |
    Stock Market Crash: कोहराम... आज ₹300000 करोड़ स्वाहा, मंदी की चपेट में बाजार? |
    आत्मघाती हमला था लाल किले के पास हुआ धमाका, NIA की चार्जशीट में उमर नबी को लेकर बड़ा खुलासा |
    फैक्ट चेक: भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने एक अधिकारी को सवर्ण होने की वजह से पीटा? नहीं, मामला कुछ और है |
    How to Make Chandi Ki Dal: पानी नहीं, दूध में पकती है चांदी वाली शाही दाल, PM मोदी भी चख चुके हैं स्वाद, बनाना है बेहद आसान |
    Mangal Gochar 2026: मंगल-गुरु की युति, 18 सितंबर से इन 5 राशियों में बनेगा धन योग |
    यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हुईं साउथ एक्ट्रेस जारा खान, पूर्व IAS राकेश वर्मा ने भी थामा 'हाथ' |
    दिल्ली: सत्य निकेतन में गिरी बिल्डिंग से सटी इमारत पर चला MCD का हथौड़ा, देखें मौके की तस्वीरें
    Advertisement