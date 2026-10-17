scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दो बेटियों के पिता संग Liplock! सीन में असहज हुई एक्ट्रेस? तोड़ी चुप्पी

ईशा मालवीय और गुरमीत चौधरी की फिल्म 'तुम मेरे हो' का किसिंग पोस्टर चर्चा में है. जानिए शादीशुदा गुरमीत के साथ इंटीमेट सीन शूट करने पर ईशा ने क्या कहा और फिल्म को उनकी पत्नी देबिना बनर्जी ही क्यों प्रोड्यूस कर रही हैं.

Advertisement
X
पति का किसिंग पोस्टर, पत्नी प्रोड्यूसर! (Photo: Screengrab)
पति का किसिंग पोस्टर, पत्नी प्रोड्यूसर! (Photo: Screengrab)

ईशा मालवीय और गुरमीत चौधरी की आने वाली रोमांटिक फिल्म ‘तुम मेरे हो’ रिलीज से पहले ही चर्चा में आ गई है. वजह है फिल्म का ऐसा पोस्टर, जिसमें दोनों स्टार्स एक-दूसरे को किस करते नजर आ रहे हैं. इस बोल्ड रोमांटिक झलक ने फैंस की उत्सुकता बढ़ा दी है.

फिल्म के इस इंटीमेट पोस्टर को लेकर अब ईशा और गुरमीत ने भी खुलकर बात की है. दोनों ने बताया कि कैमरे के सामने किसिंग सीन शूट करना उनके लिए कैसा रहा और उन्होंने इस खास पल को पर्दे पर उतारने के लिए क्या तरीका अपनाया. ईशा मालवीय के लिए यह फिल्म बेहद खास है, क्योंकि ‘तुम मेरे हो’ से वह बॉलीवुड में कदम रखने जा रही हैं. फिल्म के डायरेक्टर आशीष पांडा हैं और यह 23 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

ईशा-गुरमीत का किसिंग सीन

सम्बंधित ख़बरें

Parul Chauhan new home tour
इंडस्ट्री छोड़ यूट्यूबर बनी एक्ट्रेस, खरीदा सपनों का आशियाना, नए घर में किया गृहप्रवेश, छिड़का गंगाजल-बनाया स्वास्तिक
Indian Idol Legends contestants
फिर लौटे इंडियन आइडल लेजेंड्स, अभिजीत-सलमान के अलावा कौन दिखेगा?
Karishma Tanna postpartum garba
डिलीवरी का दर्द भूल करिश्मा ने किया गरबा, नन्हे लाडले को घर छोड़ स्टेज पर मचाई धूम! बोलीं- इस मां के भी सपने हैं
Sambhavna Seth
45 की उम्र में हुए जुड़वा बच्चे, एक्ट्रेस ने धूमधाम से की नवरात्रि पूजा, हुई इमोशनल
Neha swami controversy
अर्जुन बिजलानी की पत्नी ने उड़ाया धर्म का मजाक? टी-शर्ट विवाद पर मांगी माफी

टेली टॉक इंडिया से बातचीत में ईशा ने बताया कि पोस्टर के लिए अलग से कोई फोटोशूट नहीं किया गया था. इसमें दिख रहा किसिंग मोमेंट फिल्म के एक सीन से लिया गया है, जो कहानी में काफी अहम है. ईशा के मुताबिक, यह सीन दिखाता है कि तमाम हालात से गुजरने के बाद आकाश और तमन्ना कैसे मिलते हैं. मेकर्स ने इसी रोमांटिक तस्वीर को सबसे पहले सामने लाने का फैसला किया, ताकि दर्शकों को फिल्म के प्यार भरे अंदाज की झलक मिल सके.

Advertisement

गुरमीत चौधरी के साथ किसिंग सीन करने में ईशा को कोई खास परेशानी नहीं हुई. उन्होंने गुरमीत को शानदार एक्टर और अच्छा इंसान बताया. ईशा ने कहा कि उनका अपना कॉन्फिडेंस भी ऐसे सीन शूट करने में काफी काम आया. ईशा ने यह भी साफ किया कि एक्टर्स का काम दर्शकों का मनोरंजन करना है और इस प्रोफेशन के फायदे-नुकसान समझकर ही उन्होंने शोबिज की दुनिया में कदम रखा है.

दो बेटियों के पिता हैं गुरमीत

वहीं, गुरमीत ने कहा कि ऐसे सीन शूट करते समय सेट पर सभी का सहज महसूस करना और प्रोफेशनल माहौल बनाए रखना बेहद जरूरी है. गुरमीत के मुताबिक, किसी भी फिल्म की सबसे अहम चीज उसकी कहानी होती है. कलाकारों की कोशिश रहती है कि वे अपने किरदारों की भावनाओं को सही तरीके से पर्दे पर दिखाएं. ‘तुम मेरे हो’ में ईशा और गुरमीत के अलावा शान आर ग्रोवर, अनुष्का लुहार, रोमांच मेहता और कई दूसरे कलाकार भी नजर आएंगे.

गुरमीत संग ईशा के किसिंग सीन की इसलिए भी चर्चा हो रही है क्योंकि वो शादीशुदा हैं दो जुड़वा बेटियों के पिता है. बड़ी बात यह है कि उनकी एक्ट्रेस पत्नी देबिना बनर्जी खुद इस फिल्म का प्रोड्यूस कर रही हैं.
 
अब देखना दिलचस्प होगा कि किसिंग पोस्टर से सुर्खियां बटोर रही ‘तुम मेरे हो’ सिनेमाघरों में दर्शकों का दिल जीत पाती है या नहीं. फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर आयुष्मान खुराना-सारा अली खान की ‘उड़ता तीर’ और लव रंजन की ‘पहला प्यार दूसरी बार’ से टक्कर होने वाली है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    ये 4 कारण... सोना बनाएगा नया रिकॉर्ड, 2028 के लिए आया ये टारगेट |
    जब लंदन की सड़कों पर आ गई बीयर की बाढ़, जानें तब क्या हुआ था |
    Himachal Pradesh Offbeat Destinations: शिमला-मनाली छोड़ें, दशहरे पर हिमाचल की इन 5 खूबसूरत जगहों पर बिताएं सुकून के पल |
    महिलाओं के उत्पीड़न पर कैसे काम करती है 1090 हेल्पलाइन? जानें शिकायत का तरीका |
    दिल्ली पुलिस ने नेहा बोरा को किया रिलीज, तिरंगा मार्च से पहले हुई थी डिटेन |
    तिरंगा लेकर सड़क पर उतरी सीजेपी, दिल्ली में प्रदर्शन के अधिकार पर छिड़ी बहस |
    IND vs WI: बेंगलुरु T20 में बरसेंगे इंद्रदेव? मौसम ना कर दे खेला... भारत हारा तो 24 साल बाद वेस्टइंडीज रचेगी इत‍िहास |
    'सबसे अहम मिडटर्म चुनाव, मुझे उम्मीदवार समझकर वोट दें', जॉर्जिया रैली में ट्रंप का चुनावी संदेश |
    'दिपके कहां हैं?' CJP के सवाल पर दिल्ली पुलिस बोली- हमने अरेस्ट किया |
    मौसेरे भाई के साथ दुर्गा पूजा मेला देखने गया था युवक, बदमाशों ने गोलियों से भूना, मौत
    Advertisement