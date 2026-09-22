कास्टिंग डायरेक्टर की 'गर्लफ्रेंड' पर मारा तंज-समय रैना संग हुई लड़ाई, रुका शो? सामने आया सच

समय रैना ने कुछ दिन पहले अपने इंडियाज गॉट लेटेंट का लेटेस्ट एपिसोड रिलीज किया था. इसमें फिल्मी दुनिया से नवाजुद्दीन सिद्दिकी, भुवन बाम और कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा आए थे. समय ने अपने शो पर उनके साथ खूब सारी मस्ती-मजाक किया. इसी दौरान एक ऐसी घटना घटी, जिसकी चर्चा पूरे सोशल मीडिया पर हो रही है.
मुकेश संग हुई लड़ाई?
एक यूजर ने दावा किया है कि वो इस एपिसोड में ऑडियंस का हिस्सा था. समय के एक जोक के चलते, करीब आधे घंटे तक शो रुका हुआ था. कॉमेडियन ने मुकेश छाबड़ा की गर्लफ्रेंड को लेकर तंज कसा था, जिससे कास्टिंग डायरेक्टर काफी नाराज हुए थे. मुकेश इतना बुरा मान गए कि भुवन बाम को उन्हें समझाने आना पड़ा. इसके बाद समय ने उन्हें लेकर कोई जोक नहीं मारा.
ये पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर काफी चर्चा होने लगी. अब समय ने सामने से इन दावों पर रिएक्ट किया. मुकेश छाबड़ा संग अपनी लड़ाई को लेकर स्टैंडअप कॉमेडियन ने अपने अंदाज में कहा- इसके बाद शक्तिमान आए और हम सभी ने उन्हें सॉरी शक्तिमान कहा. फिर सुनील पाल के पैर छूने के बाद हमने शो आगे शुरू किया.
क्या था समय का जोक?
दरअसल शो पर मुकेश छाबड़ा ने समय से कहा कि उनकी गर्लफ्रेंड भी वो शो देख रही होंगी. अगर उन्होंने ये एपिसोड देखा, तो वो कास्टिंग डायरेक्टर के बारे में क्या सोचेंगी? तो इसपर समय ने जोक करते हुए कहा कि आपकी भी गर्लफ्रेंड है? कौन-सी पिक्चर में आने वाली हैं? समय के इस कमेंट पर सभी लोग हंसने लगे थे. उनकी बातों पर मुकेश ने सफाई देते हुए कहा कि उनकी गर्लफ्रेंड फिल्मी दुनिया से नहीं है.
वैसे समय ने इस शो में नवाजुद्दीन सिद्दिकी को भी नहीं छोड़ा था. उन्होंने एक्टर से फिल्म थामा की असफलता के बारे में भी पूछा कि आखिर उन्होंने क्यों वो फिल्म करने के लिए हां किया. समय रैना की रोस्टिंग अक्सर उन्हें इंटरनेट पर कॉन्ट्रोवर्सी का शिकार बना देती है. उनका पिछला लेटेंट का सीजन पूरा विवादित था. हालांकि इस सीजन समय काफी सावधानी बरतते हुए नजर आए. अब देखना है कि उनके शो के अगले एपिसोड में क्या होने वाला है.