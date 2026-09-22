BPSC TRE 4.0: बिहार में शिक्षकों के हजारों पदों पर बंपर भर्ती ! 32 हजार से ज्यादा पोस्ट के लिए ऐसे करें अप्लाई

बिहार में लंबे समय से सरकारी टीचर की नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आई है. BPSC ने TRE-4.0 के तहत 32, 388 पदों पर आवेदन जल्द ही शुरू करने वाला है. इस भर्ती अभियान के तहत बिहार शिक्षा विभाग में हजारों पद भरे जाएंगे. ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, वह ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं. आवेदन की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है. ऐसे में छात्रों से अपील की जाती है कि वह समय से पहले इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं.

और पढ़ें

देना होगा आवेदन शुल्क

हालांकि, इस भर्ती परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क का भुगतान भी करना होगा. लेकिन इसके लिए फीस बहुत ज्यादा नहीं है. उम्मीदवारों को केवल 100 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा.

कैसा है परीक्षा पैटर्न?

BPSC TRE-4.0 के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को पेपर पैटर्न की जानकारी होना भी बहुत जरूरी है. इस परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और परीक्षा 150 नंबर के होंगे. मतलब बिल्कुल साफ है कि हर सही जवाब के लिए 1 नंबर मिलेंगे. वहीं, पेपर सॉल्व करने के लिए उम्मीदवारों को 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा. वहीं, गलत जवाब देने पर निगेटिव मार्किंग लागू होगी.

PDF देखें

कैसे करें आवेदन?

वहीं, अगर इन पदों पर आवेदन करने के प्रोसेस की बात करें, तो यह बहुत सरल है.

Advertisement

सबसे पहले बिहार लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाए.

होमपेज पर दिखाई दे रहे TRE-4.0 से जुड़े लिंक पर क्लिर करें.

इसके बाद आवेदकों से मांगी गई जानकारी दर्ज कर रजिस्ट्रेशन पूरा करें.

रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद अपने अकाउंट में लॉग-इन करें और आवेदन फॉर्म में अपनी जानकारी भरें.

मांगें गए सभी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके वेबसाइट पर अपलोड करें.

---- समाप्त ----