OnePlus N6 Lite भारत में लॉन्च, 7000mAh बैटरी और कीमत 17 हजार रुपये

OnePlus N6 Lite भारत में लॉन्च हो गया है. कंपनी ने इस फोन को ₹16,999 की शुरुआती कीमत पर उतारा है. फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 7000mAh बैटरी है. इसके साथ 120Hz डिस्प्ले, AI फीचर्स और मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी भी दी गई है. लेकिन कम कीमत रखने के लिए OnePlus ने कुछ जगहों पर समझौता भी किया है.

और पढ़ें

कंपनी ने इसे N6 सीरीज का सबसे सस्ता मॉडल बनाया है. इसकी कीमत ₹16,999 रखी गई है. खास बात यह है कि इस कीमत में फोन 7000mAh की बड़ी बैटरी और 120Hz डिस्प्ले दे रहा है.

कंपनी ऐसे समय में यह फोन लेकर आई है जब ₹15,000 से ₹20,000 वाले सेगमेंट में ग्राहक ज्यादा बैटरी, बड़ी स्क्रीन और लंबे समय तक चलने वाला फोन चाहते हैं. OnePlus ने इसी जरूरत को ध्यान में रखकर N6 Lite तैयार किया है.

यह भी पढ़ें: OnePlus 16: भारत में लॉन्च से पहले डिजाइन आाया सामने, 9000mAh बैटरी के साथ मिलेंगे ये खास फीचर्स

₹16,999 में मिलेगा OnePlus N6 Lite

OnePlus N6 Lite की भारत में कीमत ₹16,999 है. फोन एक ही कॉन्फिगरेशन में आया है, जिसमें 4GB RAM और 64GB स्टोरेज मिलती है. फोन को Midnight Hype और Neo Green कलर में खरीदा जा सकता है. यह Amazon India, OnePlus की वेबसाइट और चुनिंदा ऑफलाइन स्टोर्स पर उपलब्ध है.

Advertisement

7000mAh बैटरी

OnePlus N6 Lite का सबसे बड़ा अट्रैक्शन इसकी 7000mAh बैटरी है. कंपनी का दावा है कि फोन एक बार चार्ज करने पर तीन दिन तक चल सकता है. OnePlus ने 26.8 घंटे तक वीडियो देखने, करीब 29.9 घंटे तक Google Maps नेविगेशन और 49.7 घंटे तक कॉलिंग का दावा किया है. ये कंपनी के टेस्ट के आंकड़े हैं, इसलिए असल इस्तेमाल में बैटरी बैकअप अलग हो सकता है.

यह भी पढ़ें: सिर्फ ₹6,416 में घर लाएं Samsung का ₹1.80 लाख वाला Galaxy Fold8, ऐसे मिलेगा फोन

फोन में वायर के जरिए दूसरे डिवाइस को चार्ज करने का फीचर भी है. यानी जरूरत पड़ने पर यह फोन दूसरे गैजेट को थोड़ी बैटरी दे सकता है. OnePlus का कहना है कि बैटरी को लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए तैयार किया गया है. कंपनी ने छह साल तक बैटरी हेल्थ बनाए रखने का दावा किया है. इसके साथ 36-मंथ फ्यूएंसी प्रोटेक्शन भी दिया गया है. ध्यान रहे कि इसका मतलब तीन साल के Android अपडेट नहीं है. यह फोन की लंबे समय तक स्मूद परफॉर्मेंस को लेकर कंपनी की टेस्टिंग/गारंटी से जुड़ा है.

120Hz की बड़ी स्क्रीन, लेकिन AMOLED नहीं

फोन में 6.75 इंच की HD+ LCD स्क्रीन दी गई है. इसका रिफ्रेश रेट 120Hz है. इसका मतलब स्क्रॉलिंग और सामान्य इस्तेमाल 60Hz स्क्रीन के मुकाबले ज्यादा smooth महसूस हो सकता है. स्क्रीन की ब्राइटनेस 900 nits तक बताई गई है. फोन में एक्वा टच भी मिलता है. इसका फायदा यह है कि स्क्रीन पर पानी या नमी होने पर भी टच को इस्तेमाल करना आसान रहता है.

Advertisement

हालांकि, यहां एक बड़ा समझौता भी है. ₹17 हजार के करीब आने वाले कुछ फोन में बेहतर डिस्प्ले टेक्नोलॉजी देखने को मिल सकती है, जबकि N6 Lite में HD+ LCD पैनल दिया गया है. इसलिए केवल 120Hz देखकर स्क्रीन को प्रीमियम समझना सही नहीं होगा.

कैमरा में OnePlus ने ज्यादा खर्च नहीं किया

OnePlus N6 Lite में पीछे 13MP का मुख्य कैमरा दिया गया है. इसके साथ कोई अल्ट्रावाइड कैमरा नहीं है. सेल्फी के लिए 5MP कैमरा मिलता है. वीडियो रिकॉर्डिंग Full HD तक सीमित है.

यह भी पढ़ें: Apple के सबसे महंगे iPhone Duo के पीछे भारतीय दिमाग! कौन हैं IITian के पीयूष प्रतीक जिन्होंने बदल दिया खेल

यानी कंपनी ने कैमरा के बजाय बैटरी और बड़ी स्क्रीन पर ज्यादा फोकस किया है. ऐसे यूजर्स जिनके लिए फोन में सबसे जरूरी चीज लंबा बैटरी बैकअप है, उनके लिए यह फैसला समझ में आता है. लेकिन कैमरा को प्राथमिकता देने वाले ग्राहकों के लिए यह फोन उतना आकर्षक नहीं हो सकता.

5G नहीं, 4G सपोर्ट करता है ये फोन

OnePlus N6 Lite 4G फोन के तौर पर लॉन्च हुआ है. इसमें Unisoc T7250 प्रोसेसर दिया गया है. फोन में 4GB LPDDR4X RAM और 64GB UFS 2.2 स्टोरेज मिलती है. स्टोरेज को बढ़ाने का विकल्प भी दिया गया है. यहां OnePlus ने एक दिलचस्प फैसला लिया है. आज जब इसी कीमत के आसपास कई फोन 5G कनेक्टिविटी देने की कोशिश कर रहे हैं, N6 Lite में 4G पर फोकस किया गया है.

Advertisement

इसका मतलब यह फोन उन लोगों के लिए ज्यादा दिलचस्प है जिन्हें 5G की जरूरत नहीं है और वे बड़ी बैटरी और सामान्य रोजमर्रा के इस्तेमाल वाला फोन चाहते हैं.

3.5mm हेडफोन जैक भी वापस

OnePlus N6 Lite में एक ऐसी चीज भी है जो अब कई स्मार्टफोन में गायब हो रही है, 3.5mm हेडफोन जैक. इसके साथ USB Type-C पोर्ट, Wi-Fi 5 और Bluetooth 5.2 दिया गया है. फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है. फोन को IP64 रेटिंग और MIL-STD-810H सर्टिफिकेशन भी मिला है. इसका मतलब कंपनी ने इसे धूल और पानी के छींटों के साथ कुछ मजबूती से जुड़े टेस्ट के हिसाब से तैयार किया है.

OxygenOS 16 और AI फीचर्स भी

OnePlus N6 Lite OxygenOS 16, जो Android 16 पर आधारित है, के साथ आता है. इसमें AI Eraser और AI Clear Face जैसे फीचर्स दिए गए हैं. Google Gemini का सपोर्ट भी मिलता है. यानी OnePlus ने सॉफ्टवेयर में भी कुछ ऐसे फीचर्स देने की कोशिश की है जो आम तौर पर महंगे फोन में ज्यादा चर्चा में रहते हैं.

---- समाप्त ----