न्यूयॉर्क पहुंचे पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती, चोर-चोर के पोस्टर से पटी सड़क, VIDEO

संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिस्सा लेने न्यूयॉर्क पहुंचे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को अपने ही देश के लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है. न्यूयॉर्क के पेन स्टेशन के बाहर पीटीआई समर्थकों ने शहबाज सरकार के खिलाफ पोस्टर लगाए हैं, जिनमें उन्हें 'चोर' बताते हुए सरकार के जनादेश पर सवाल उठाए गए हैं.

और पढ़ें

आर्थिक संकट के बीच छोटे प्रतिनिधिमंडल के साथ अमेरिका पहुंचे शहबाज के दौरे पर महंगे विमान का विवाद भी छाया हुआ है. ऐसे में UNGA के मंच पर पाकिस्तान का पक्ष रखने से पहले ही शहबाज की मुश्किलें न्यूयॉर्क की सड़कों पर दिखाई देने लगी हैं.

पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती

पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है. इसके रंग-ढंग PAK पीएम शहबाज शरीफ को न्यूयॉर्क पहुंचते ही दिखाई देने लगे थे. असल में शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में हिस्सा लेने पहुंचे हैं. लेकिन एयरपोर्ट पर उन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं था. इसे लेकर कहा जा रहा है कि ईरान से समझौता कराने में नाकाम रहे पाकिस्तान को अमेरिका ने टॉयलेट पेपर की तरह फेंक दिया है. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ पहले ही कह चुके हैं कि अमेरिका पाकिस्तान को टॉयलेट पेपर समझता है.

Advertisement

PAK पीएम को न्यूयॉर्क में अमेरिका ने किया अलग-थलग

वहीं पाकिस्तान के पीएम की दूसरी बेइज्जती न्यूयॉर्क में हुई, जहां उनके खिलाफ नारेबाजे वाले पोस्टर लगे हुए थे. यानी जिस पाकिस्तान को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सिर पर चढ़ा रखा था उसके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को न्यूयॉर्क में बिल्कुल अलग-थलग कर दिया गया.

खर्चे में कटौती का दिखावा, लेकिन खुली पोल

इस बार, भारी आर्थिक संकट का हवाला देकर शहबाज ने खर्चों में कटौती का दिखावा भी किया है और अपने साथ केवल उप-प्रधानमंत्री इशाक डार और विशेष सहायक तारिक फातमी का एक छोटा प्रतिनिधिमंडल लेकर गए हैं, लेकिन अमेरिका में बसे पाकिस्तानियों ने ही उनके इस ढोंग की पोल खोलकर रख दी है. न्यूयॉर्क के सबसे व्यस्त पेन स्टेशन के बाहर पीटीआई समर्थकों ने शहबाज शरीफ के खिलाफ पोस्टरों की झड़ी लगा दी.

चेरी पॉलिश और चोर के लगे पोस्टर

इन पोस्टरों में उन्हें 'चेरी पॉलिश' और 'चोर' बताते हुए लिखा गया है कि 'चोरों की सरकार नामंजूर है'. इसके साथ ही उन्हें फर्जी जनादेश से बनी 'फॉर्म 47' सरकार का प्रधानमंत्री करार दिया गया है. इतना ही नहीं, पोस्टर पर 12 अरब पाकिस्तानी रुपये के उस आलीशान विमान की तस्वीर छापकर भी तीखा तंज कसा गया है, जिसे इसी साल फरवरी में पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ ने अपने लिए खरीदा था.

Advertisement

विरोधियों ने पोल खोलते हुए यह भी कहा है कि, जिस पाकिस्तान की राष्ट्रीय एयरलाइन 'PIA' की बोली महज 10 अरब रुपये लग रही हो, वहां के हुक्मरान जनता के पैसों से 12 अरब का प्राइवेट जेट उड़ा रहे हैं. इमरान खान की रिहाई और पाकिस्तान में जारी फासीवाद के खिलाफ लगे ये पोस्टर अब अंतरराष्ट्रीय मीडिया और राजनयिकों के बीच शहबाज सरकार की फजीहत करा रहे हैं.

---- समाप्त ----