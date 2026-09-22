Vastu Tips For Tortoise: अमीर की जगह कंगाल न बना दे धातु का कछुआ! जानें इसे रखने का सही तरीका

Vastu Tips For Tortoise: कछुआ जीवन में धन और समृद्धि का सूचन माना जाता है. इसी वजह से कुछ लोग घर में क्रिस्टल या पीतल का कछुआ रख लेते हैं. लेकिन उन्हें यह जानकारी नहीं होती कि आखिर कछुए को किस दिशा में रखना है जिससे वह लाभ दे. गलत दिशा में रखा गया कछुआ लाभ देने के बजाए नुकसान पहुंचा सकता है. आपके जीवन में आने वाले अच्छे अवसरों में कमी के साथ इच्छाएं पूरी होने में परेशानी और धन आगमन की गति को भी धीमा कर सकता है. सिर्फ घर में कछुआ रख लेना ही समृद्धि का सूचन नहीं बल्कि उसका सही दिशा में रखा होना आवश्यक है.

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किस दिशा में क्या नुकसान देगा धातु का कछुआ?

1. पूर्व दिशा में रखा कछुआ आपके जीवन से उन लोगों को दूर कर सकते है, जो आपके लिए लाभकारी हैं. व्यापारिक या नौकरी में ऐसे रिश्ते खराब कर सकता है, जो आपको लाभ देने वाले हैं. सहीं लोगों से जुड़ाव खत्म हो सकता है.

2. पश्चिम दिशा में रखा कचुआ आपकी इच्छाओं को पूरा करने में रूकावट बन सकता है. आप जो चाहते हैं, उस इच्छा के पूरा होने की गति धीमी पड़ सकती है, या सम्भव है आपकी इच्छाएं ही धीरे-धीरे खत्म होने लगें.

3. उत्तर दिशा में रखा कछुआ आपके जीवन में आने वाली बेहतर सम्भावनाओं की गति को धीमा कर सकता है. नौकरी में सम्भव है अच्छे अवसर न मिले या प्रमोशन न हो. वहीं व्यापार में ग्राहकों की कमी हो सकती है.

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4. साउथ-ईस्ट दिशा में रखा कछुआ आपके धन की गति को धीमा कर सकता है.

5. नॉर्थ-ईस्ट में रखा कछुआ आपकी सोचने की क्षमता और आपके बौद्धिक स्तर की गति को धीमा कर सकता है.

कहां रखना अच्छा है कछुआ?

साउथ वेस्ट दिशा जिसे भूमि तत्व की दिशा कहा जाता है, सिर्फ यही वह दिशा है जहां कछुए को रखना लाभकारी है. क्योंकि यह दिशा आपको जीवन में स्थिरता प्रदान करती है. यहां कछुआ रखने से आपके जीवन में स्थिरता और परिवार के लोगों के बीच संबंधों में मजबूती बढ़ती है. कछुए को हमेशा साउथ-वेस्ट दिशा में उत्तर की ओर मुख करते हुए रखना चाहिए.

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