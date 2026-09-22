Govind Gatte Recipe: घर पर बनाएं जोधपुर की शादियों वाली 'हलवाई स्टाइल' गोविंद गट्टे की सब्जी, नोट करें रणवीर बरार की सीक्रेट रेसिपी

रोज-रोज वही दाल, सब्जी और रोटी खाकर अगर आप भी बोर हो गए हैं और घर पर कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो स्वाद में बिल्कुल अलग हो, तो राजस्थान की गोविंद गट्टा सब्जी ट्राई कर सकते हैं. खास बात ये है कि इसे थोड़ा शाही ट्विस्ट देकर बनाया जाता है. ये राजस्थान के जोधपुर की शादियों में सर्व की जाने वाली शाही डिश है, जिसका स्वाद सबको फैन बना देता है. मशहूर शेफ रणवीर बरार ने इसकी ऐसी रेसिपी शेयर की है, जिसमें बेसन के गट्टे के अंदर सूखे अंजीर, काजू, बादाम और खोया की स्वादिष्ट स्टफिंग भरी जाती है.

और पढ़ें

करीब 40-50 मिनट में तैयार होने वाली ये डिश लंच या डिनर के अलावा किसी खास मौके पर भी मेहमानों को खिलाने के लिए बढ़िया ऑप्शन है. तो चलिए जानते हैं रणवीर बराड़ के तरीके से इसे घर पर बनाने का आसान तरीका.

इंग्रेडिएंट्स



स्टफिंग के लिए

5-6 सूखे अंजीर, कटे हुए

4-5 बादाम, कटे हुए

5-6 काजू, कटे हुए

1-2 हरी मिर्च, बारीक कटी हुई

1 बड़ा चम्मच हरा धनिया, कटा हुआ

¼ कप खोया

स्वादानुसार नमक

आटा तैयार करने के लिए

1½ कप बेसन

स्वादानुसार नमक

½ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

1 छोटा चम्मच देगी लाल मिर्च पाउडर

1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर

½ छोटा चम्मच अजवाइन

2 बड़े चम्मच घी

¼ कप फेंटा हुआ दही

गट्टे उबालने के लिए

जरूरत के अनुसार पानी

स्वादानुसार नमक

1 सूखी लाल मिर्च

1 छोटा चम्मच चीनी

¼ छोटा चम्मच अजवाइन

गट्टे तलने के लिए

Advertisement

¼ कप घी

दही का मिश्रण बनाने के लिए

1 कप फेंटा हुआ दही

1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

1 छोटा चम्मच देगी लाल मिर्च पाउडर

1¼ छोटा चम्मच धनिया पाउडर

¼ छोटा चम्मच हींग

एक चुटकी जीरा पाउडर (ऑप्शनल)

ग्रेवी के लिए

2 बड़े चम्मच घी

1 तेजपत्ता

2-3 सूखी लाल मिर्च

½ इंच अदरक, कटा हुआ

2-3 लहसुन की कलियां, कटी हुई

1 हरी मिर्च, कटी हुई

½ छोटा चम्मच हींग

तैयार दही का मिश्रण

तले हुए गोविंद गट्टे

गार्निश के लिए

ताजा हरा धनिया

बनाने का तरीका

1. सबसे पहले गोविंद गट्टे की स्टफिंग तैयार करें. इसके लिए 5-6 सूखे अंजीर, 4-5 कटे हुए बादाम, 5-6 कटे काजू, 1-2 हरी मिर्च, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हरा धनिया, ¼ कप खोया और स्वादानुसार नमक लें. सारी चीजों को एक बाउल में डालकर अच्छी तरह मिला लें और एक तरफ रख दें.

2. अब एक बड़े बाउल में डेढ़ कप बेसन लें. इसमें स्वादानुसार नमक, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच देगी लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच अजवाइन, 2 बड़े चम्मच घी और ¼ कप फेंटा हुआ दही डालें.

3. सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाकर नरम आटा गूंथ लें. ध्यान रखें कि आटा बहुत ज्यादा सख्त न हो, ताकि गट्टे आसानी से तैयार हो सकें.

Advertisement

4. अब आटे का एक छोटा हिस्सा लें और हथेली पर हल्का फैलाएं. इसके बीच में तैयार की गई अंजीर, काजू, बादाम और खोया वाली स्टफिंग रखें. आटे को चारों तरफ से बंद करके गोल शेप दे दें. इसी तरह सारे गट्टे तैयार कर लें.

5. एक बर्तन में पानी गर्म करें. इसमें थोड़ा नमक, 1 सूखी लाल मिर्च, 1 चम्मच चीनी और ¼ चम्मच अजवाइन डालें. अब इसमें तैयार गट्टे डालकर पकाएं. जब गट्टे पककर ऊपर तैरने लगें तो उन्हें पानी से निकालकर कुछ देर के लिए रख दें.

6. इसके बाद एक पैन में करीब ¼ कप घी गर्म करें और गट्टों को हल्का सुनहरा होने तक चारों तरफ से शैलो फ्राई कर लें.

7. अब एक बाउल में 1 कप फेंटा हुआ दही, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच देगी लाल मिर्च, 1¼ चम्मच धनिया पाउडर, ¼ चम्मच हींग और चाहें तो थोड़ा जीरा पाउडर डालें. इन्हें अच्छी तरह मिलाकर एक तरफ रख दें. यही मिश्रण गोविंद गट्टे की ग्रेवी को खास स्वाद देगा.

8. अब कड़ाही में 2 बड़े चम्मच घी गर्म करें. इसमें तेजपत्ता, 2-3 सूखी लाल मिर्च, कटा हुआ अदरक, 2-3 लहसुन की कलियां, हरी मिर्च और थोड़ी सी हींग डालकर कुछ सेकंड भूनें.

9. अब इसमें तैयार किया हुआ दही-मसाले का मिश्रण डालें. इसे लगातार चलाते हुए करीब 5-6 मिनट तक पकाएं, ताकि दही अच्छी तरह भुन जाए और मसालों की खुशबू आने लगे.

Advertisement

10. इसके बाद जरूरत के हिसाब से पानी डालें और ग्रेवी को एक उबाल आने दें. अब इसमें फ्राई किए हुए गोविंद गट्टे डालें और धीमी आंच पर करीब 5-7 मिनट पकने दें.

11. जब गट्टे ग्रेवी का स्वाद अच्छी तरह सोख लें तो गैस बंद कर दें. ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर गरमा-गरम परोसें. आप इसे रोटी, पराठे या चावल के साथ सर्व कर सकते हैं.

---- समाप्त ----