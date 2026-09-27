'2 करोड़ दो, मिलेगी राहत...', SOG के ASP के लिए रिश्वत लेते बिचौलिया गिरफ्तार

राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने शनिवार को उदयपुर में एक बिचौलिए को स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (SOG) के एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (ASP) के लिए 2 करोड़ रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा. बाद में ASP को भी हिरासत में ले लिया गया. इस बात की जानकारी एक अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

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ACB के डायरेक्टर जनरल गोविंद गुप्ता ने बताया कि बिचौलिए की पहचान सज्जन सिंह जैन उर्फ ​​'ततला' के तौर पर हुई है और उसे शिकायतकर्ता की फैक्ट्री में रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया. उन्होंने बताया कि उदयपुर में तैनात ASP मुकेश कुमार सोनी की भूमिका संदिग्ध पाए जाने के बाद उन्हें बालोतरा ज़िले में उनके घर से हिरासत में लिया गया.

एसीबी ने ऐसे किया गिरफ्तार

ACB के मुताबिक यह रिश्वत उदयपुर के एक हाई-प्रोफाइल मामले से जुड़ी थी. शिकायतकर्ता का आरोप था कि सोनी ने मामले में गिरफ्तार लोगों को राहत देने के बदले 2 करोड़ रुपये की मांग की थी और भरोसा दिलाया था कि उन्हें दूसरे मामलों में आरोपी नहीं बनाया जाएगा. गुप्ता ने बताया कि सोनी ने गिरफ्तारी के दौरान उनके घरों से मिले कुछ दस्तावेज़ (जिन्हें औपचारिक रूप से ज़ब्त नहीं किया गया था) वापस करने का भी वादा किया था.

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ACB ने शिकायत की पुष्टि की और पाया कि बातचीत के दौरान रिश्वत की मांग की गई थी, जिसके बाद शनिवार को जाल बिछाया गया. यह ऑपरेशन ACB की उदयपुर इंटेलिजेंस यूनिट ने चलाया. ACB ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 7A व भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(2) के तहत मामला दर्ज किया जाएगा.

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