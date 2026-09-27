ग्रीस में बड़ा हादसा! एक्रोपोलिस के पास इमारत ढही, 4 अमेरिकी समेत 6 की मौत

ग्रीस की राजधानी एथेंस के ऐतिहासिक और पर्यटक क्षेत्र प्लाका में एक बड़ा हादसा सामने आया है. प्राचीन एक्रोपोलिस के पास शुक्रवार को हुए एक भीषण धमाके के बाद एक इमारत ढह गई. इमारत के मलबे से अब तक 6 शव बरामद किए जा चुके हैं.

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फायर ब्रिगेड विभाग ने जानकारी दी कि एथेंस के सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक पर्यटन स्थल 'एक्रोपॉलिस' की पहाड़ी के ठीक नीचे बसे प्लाका इलाके में एक दो मंजिला मकान ढह गया था. जिसके मलबे से ये छह शव निकाले गए हैं.

अधिकारियों के मुताबिक, इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वाले लोगों में चार अमेरिकी नागरिक भी शामिल हैं. इनमें दो महिलाएं और दो पुरुष शामिल हैं. इसके अलावा, पास की ही एक इमारत में दो महिलाएं घायल हो गईं, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

गैस लीक के चलते ढही इमारत

एथेंस के मेयर हरिस डौकास ने बताया कि शुक्रवार सुबह हुए इस जोरदार धमाके की वजह भीषण गैस रिसाव बताई जा रही है. इस तेज धमाके की वजह से आसपास की दूसरी इमारतें भी क्षतिग्रस्त हो गईं, जिन्हें सुरक्षा के लिहाज से तुरंत खाली करा लिया गया.



इस भीषण हादसे के बाद चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन में 30 दमकल कर्मियों के साथ-साथ तीन डॉग स्क्वॉड की मदद ली गई. प्रशासन इस बात की जांच कर रहा है कि गैस रिसाव कैसे हुआ. मौके से सामने आए वीडियो फुटेज में सड़कों पर चारों तरफ मलबा बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है और मलबे की चपेट में आने से वहां खड़ी कई कारें पूरी तरह चकनाचूर हो गई हैं.

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स्थानीय निवासी एंड्रियास मार्तजाकिस ने बताया कि पास की इमारत से जिन लोगों को सुरक्षित बचाया गया, वो सभी पर्यटक थे. वहीं, पास के एक स्थानीय चर्च के पादरी ने बताया कि धमाके से चर्च को हुए नुकसान के चलते इस रविवार की प्रार्थना सभा को बाहर खुले में आयोजित किया जाएगा.

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