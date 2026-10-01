महाभारत-रामायण को छोड़ नीम करोली बाबा के पीछे पड़े मेकर्स! अनाउंस हुआ नया शो, कौन है हीरो?

नीम करोली बाबा पर बनी फिल्म हनुमान अंश का बॉक्स ऑफिस पर डंका बज रहा है. मूवी ने 400 करोड़ के पार वर्ल्डवाइड कमाई कर ली है. इसकी सक्सेस का असर ही है कि दूसरे फिल्ममेकर्स के बीच बाबा की कहानी दिखाने की होड़ मच गई है. बड़े पर्दे के बाद अब छोटे पर्दे यानी टीवी पर भी बाबा की कहानी देखने को मिलेगी.

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बाबा के चमत्कारों पर आएगा टीवी शो

सोनी टीवी ने महाराज जी के भक्तों को बड़ा सरप्राइज दिया है. उन्होंने नीम करोली बाबा से इंस्पायर्ड एक नई माइथो-फिक्शन शो लाने की अनाउंसमेंट की है. मेकर्स ने शो का पहला प्रोमो जारी कर दिया है. हालांकि अभी शो की कास्ट और रिलीज डेट को सीक्रेट ही रखा गया है. मेकर्स ने नीम करोली बाबा के रोल में किसकी कास्टिंग की है, ये जानने को फैंस बेकरार हैं.

प्रोमो में नीम करोली बाबा का किरदार निभाने वाला एक्टर नदी किनारे कहीं जाता दिख रहा है. आसपास चारों तरफ मंदिर बने हैं. वीडियो में बताया गया है जिस इंसान की कहानी ने देश को मंत्रमुग्ध कर दिया है, उनकी जिंदगी से जुड़ी चमत्कारिक गाथाएं अब दुनिया के सामने आएंगी. प्रोमो में नीम करोली बाबा बने एक्टर को शॉल ओढ़े दिखाया गया है. कमेंट बॉक्स में यूजर्स सीताराम के नारे लगाते दिखे.

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हनुमान अंश ने बदला पूरा गेम

इंडियन टीवी पर कई माइथोलॉजिकल शोज आए हैं. लेकिन नीम करोली बाबा को लेकर कोई बड़ा शो पहली बार आए रह है. भगवान राम, कृष्ण, साईबाबा, गणेश को लेकर कई सीरियल्स बने हैं. अब फैंस को नीम करोली बाबा की रहस्यमयी जिंदगी और चमत्कारों के बारे में भी जानने को मिलेगा. ये सब हनुमान अंश की बॉक्स ऑफिस सफलता और देशभर में हो रही इसकी चर्चा के बाद हुआ है.

जो फिल्म शुरुआती 2 हफ्तों में फ्लॉप करार दे दी गई थी. अचानक से सारा पासा पलटा. 2 करोड़ में बनी हनुमान अंश के शोज बढ़ने लगे. पॉजिटिव वर्ड माउथ की वजह से ये फिल्म देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ने लगी. देखते ही देखते कम बजट की फिल्म ने 400 करोड़ के पार कमाई कर ली.

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