आज के दौर में नए गानों की भरमार है, लेकिन कुछ पुराने गाने ऐसे हैं जिन्हें सुनने का मन कभी नहीं भरता. खासकर 2000 के दशक के गानों की बात ही अलग है. उस वक्त के रोमांटिक गाने, उनकी धुन और कलाकारों की जोड़ी आज भी लोगों को पसंद आती है. दिलचस्प बात ये है कि जेन जी के बीच भी इन गानों का अपना अलग क्रेज है. सोशल मीडिया रील्स से लेकर प्लेलिस्ट तक, ये गाने आज भी अपनी जगह बनाए हुए हैं. आइए जानते हैं 2000 के दशक के ऐसे ही कुछ गानों के बारे में.

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1. हमको हमीं से चुरा लो - मोहब्बतें (2000)

फिल्म *मोहब्बतें* का यह रोमांटिक गाना आज भी लोगों की पसंदीदा सूची में शामिल है. इसमें शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन नजर आए थे. गाने की खूबसूरत धुन और दोनों की जोड़ी इसे खास बनाती है.

2. कहो ना प्यार है - कहो ना प्यार है (2000)

ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल पर फिल्माया गया यह गाना उस दौर में काफी लोकप्रिय हुआ था. फिल्म का टाइटल ट्रैक आज भी अपनी रोमांटिक धुन और ऋतिक के डांस के लिए याद किया जाता है.

3. ये इश्क हाय - जब वी मेट (2007)

करीना कपूर खान और शाहिद कपूर पर फिल्माया गया यह गाना आज भी सफर और रोमांस की प्लेलिस्ट में सुनाई देता है. इसकी मस्ती भरी धुन और खूबसूरत लोकेशन इसे खास बनाती है.

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4. तेरी ओर - सिंह इज किंग (2008)

अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ पर फिल्माया गया यह गाना रोमांटिक गानों के शौकीनों को आज भी पसंद आता है. दोनों की केमिस्ट्री और गाने की मधुर धुन इसे यादगार बनाती है.

5. कभी अलविदा ना कहना - कभी अलविदा ना कहना (2006)

फिल्म का टाइटल ट्रैक आज भी अपने भावुक बोलों और धुन के लिए पसंद किया जाता है. इस गाने में शाहरुख खान, रानी मुखर्जी, अभिषेक बच्चन और प्रीति जिंटा नजर आए थे.

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6. कल हो ना हो - कल हो ना हो (2003)

इस गाने में शाहरुख खान, प्रीति जिंटा और सैफ अली खान नजर आए थे. गाने के बोल और संगीत इसे ऐसा बनाते हैं कि इसे सुनकर आज भी कई लोगों को पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं.

7. पी लूं - वन्स अपॉन अ टाइम इन मुंबई (2010)

इमरान हाशमी और प्राची देसाई पर फिल्माया गया यह गाना अपनी रोमांटिक धुन के लिए जाना जाता है. आज भी प्यार भरे गानों की प्लेलिस्ट में इसकी खास जगह है.

8. जरा जरा - रहना है तेरे दिल में (2001)

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आर. माधवन और दीया मिर्जा पर फिल्माया गया यह गाना आज भी रोमांटिक गानों के शौकीनों के बीच लोकप्रिय है. इसकी धीमी धुन और खूबसूरत बोल इसे बार-बार सुनने लायक बनाते हैं.

2000 के दशक के इन गानों की खासियत सिर्फ इनकी धुन नहीं, बल्कि इनसे जुड़ी यादें और फिल्मों की कहानियां भी हैं. यही वजह है कि रिलीज के इतने साल बाद भी ये गाने नई पीढ़ी की प्लेलिस्ट में जगह बना रहे हैं. जेन जी के लिए ये गाने पुराने जरूर हैं, लेकिन इनका म्यूजिक आज भी उतना ही नया और पसंदीदा लगता है.

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