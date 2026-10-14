12 दिनों में छापे 500 करोड़ रुपये, क्या 'दृश्यम' का आएगा चौथा पार्ट? डायरेक्टर ने तोड़ी चुप्पी

बॉक्स ऑफिस पर 'दृश्यम 3' की जबरदस्त सफलता के बीच, डायरेक्टर अभिषेक पाठक का मानना ​​है कि यह फ़्रैंचाइजी अपने सही अंजाम तक पहुंच चुकी है. फिल्ममेकर ने चौथे पार्ट की संभावना को खारिज करते हुए कहा कि कहानी एक बेहतरीन मोड़ पर खत्म हुई है. अजय देवगन स्टारर इस तीसरी फिल्म ने 12 दिनों में दुनिया भर में ₹500 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है.

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'स्क्रीन' के साथ एक इंटरव्यू में अभिषेक ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि 2 अक्टूबर को हमेशा 'दृश्यम डे' के तौर पर मनाया जाता रहेगा. उन्होंने आगे कहा, 'हम सभी का मानना ​​है कि यह फिल्म का आखिरी पार्ट है. जाहिर है, दर्शकों को यह पसंद आ रही है और वे इसकी चर्चा भी कर रहे हैं. लेकिन 'दृश्यम' ऐसी फ्रैंचाइजी नहीं है, जिसके लिए हम बस एक और फिल्म बनाने का फैसला कर लें. यह पूरी तरह से कहानी पर निर्भर करती है, और कहानी खत्म हो चुकी है. मुझे हमेशा से लगा कि इसका अंत बहुत ही शानदार और भावुक था. यह फ़्रैंचाइजी के लिए एक 'लव लेटर' की तरह है.

अभिषेक ने आगे कहा, 'इसका अंत बहुत खूबसूरती से किया गया है. लोगों को यही बात पसंद आई. बहुत से लोग मुझसे कह रहे हैं कि इसका चौथा पार्ट भी आ सकता है. अगर हम चाहें तो इसमें और भी बहुत सारी कहानियां जोड़ी जा सकती हैं, लेकिन असल बात यह नहीं है. हमें इसे किसी न किसी मोड़ पर रोकना ही था, और यह फ़्रैंचाइजी का एक बेहतरीन अंत था. 'दृश्यम 3' अभी अपने दूसरे हफ्ते में ही है. लोग अभी भी बड़ी संख्या में थिएटर आ रहे हैं. दूसरे वीकेंड में इसने ₹60 करोड़ से ज्यादा की कमाई की. यह ऐसा आंकड़ा है जिसे कई फिल्में अपनी पूरी लाइफटाइम में भी हासिल नहीं कर पातीं. इसलिए, आइए इसे उनके लिए खराब न करें.'

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500 करोड़ रुपये कमाए

अजय देवगन की 'दृश्यम 3: द कन्क्लूज़न' 2026 की सबसे बड़ी बॉक्स-ऑफ़िस सफलताओं में से एक बनकर उभरी है, जिसने रिलीज़ के सिर्फ़ 12 दिनों के भीतर दुनिया भर में ₹500 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. सैकनिलक (Sacnilk) के अनुसार, अभिषेक पाठक की डायरेक्ट की गई इस क्राइम थ्रिलर फिल्म ने दुनिया भर में ₹501.80 करोड़ की कमाई की है, जिसमें भारत में ₹323.50 करोड़ की नेट कमाई शामिल है.



फिल्म ने पहले दिन ₹62 करोड़ की ओपनिंग की और अपने पहले हफ्ते में ₹245.50 करोड़ कमाए. दूसरे वीकेंड में हुई जबरदस्त कमाई ने इसकी कुल कमाई को और बढ़ाया, जिससे यह अजय की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई. यह अब 2026 की दूसरी सबसे ज्याद कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है, जिसने 'बॉर्डर 2', 'टॉक्सिक', 'जना नायकन' और 'पेद्दी' की लाइफटाइम कमाई के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है.

इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा तब्बू, श्रिया सरन, इशिता दत्ता और जयदीप अहलावत भी हैं. फिल्म की तारीफ मोहनलाल ने भी की, जिन्होंने कहा, 'मैंने 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' देखी और मैं सच में इस बात से प्रभावित हूं कि उन्होंने इस बेहद पसंद किए जाने वाले सफर को कितना शानदार अंजाम दिया है. अभिषेक पाठक, कुमार मंगत पाठक, अजय देवगन और पूरी कास्ट और क्रू को इतने बेहतरीन काम के लिए बधाई.'

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