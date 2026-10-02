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बॉक्स ऑफिस पर दृश्यम 3 का क्रेज, इमोशनल हुई डायरेक्टर की पत्नी, बोली- परिवार...

अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 3, 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और दर्शकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया प्राप्त कर रही है. फिल्म का निर्देशन अभिषेक पाठक ने किया है, जिनकी पत्नी शिवालिका ओबेरॉय ने उनके लिए एक भावुक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर की है.

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कैसी है दृश्यम 3 (Photo: Instagram @shivaleekaoberoi)
कैसी है दृश्यम 3 (Photo: Instagram @shivaleekaoberoi)

2 अक्टूबर को अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 3 सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म को दर्शकों की जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है. फिल्म का निर्देशन अभिषेक पाठक ने किया है. फिल्म रिलीज पर अभिषेक पाठक की पत्नी शिवालिका ओबेरॉय ने उनके लिए एक इमोशनल पोस्ट शेयर की है. 

इमोशनल हुईं शिवालिका 
‘दृश्यम द कन्क्लूजन’ की रिलीज पर शिवालिका ओबेरॉय ने अपने फिल्ममेकर पति अभिषेक पाठक के लिए एक पोस्ट शेयर की. पोस्ट में उन्होंने अपने पति पर गर्व जताया. उनके सफर की सराहना की. उन्होंने ‘दृश्यम द कन्क्लूजन’ के सेट की कुछ अनदेखी फोटोज शेयर करते हुए लिखा- मैंने इस सबके पीछे का सपना, मेहनत, बेचैन रातें और दिल देखा है. कल दुनिया को वही देखने को मिलेगा जिसे मैंने करीब से देखा है. और अगर आपने दृश्यम देखी है, तो आप पहले से जानते हैं… जब बात फैमिली की हो, तो मेरे पति मजाक नहीं करते.

दृश्यम: द कन्क्लूज़न में अजय देवगन और ताबू लीड रोल में हैं. फिल्म में प्रकाश राज, जयदीप अहलावत, इशिता दत्त, तब्बू, श्रेया सरन और रजत कपूर भी हैं. दृश्यम एक चौंकाने वाली गायबगीरी के साये में फंसे एक परिवार की दिलचस्प कहानी सुनाती है. एक पुलिस महिला का बेटा गायब हो जाता है और वो विजय के परिवार को बर्बाद करने की धमकी देती है. अपने परिवार की हिफाजत के लिए विजय कोई कसर नहीं छोड़ता.

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A post shared by Shivaleeka Oberoi Pathak (@shivaleekaoberoi)

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सात साल बाद, सीक्वल में सालगांवकर अपने तकलीफदेह हादसों से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं. लेकिन जैसे ही जिंदगी पटरी पर लौटती दिखती है, कुछ अनचाहे हालात पैदा होते हैं, जो दफन सच्चाइयों को बाहर लाने की धमकी देते हैं. ये फिल्म मलयालम की उसी नाम की फिल्म का हिंदी रिमेक हैय दृश्यम तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में भी रिमेक की जा चुकी है.

अजय देवगन पहले ही कह चुके हैं कि ‘दृश्यम द कन्क्लूजन’, दृश्यम 2 से बेहतर है. पब्लिक रिव्यू में ये बात साफ होती है कि अजय देवगन का दावा बिल्कुल सही था. 

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