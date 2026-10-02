भारत आ रहा चीनी कार ब्रांड DENZA... लॉन्च करेगा लग्जरी कारें, टीजर हुआ जारी

भारतीय बाजार में जल्द ही हमें एक नया कार ब्रांड देखने को मिलेगा. इस कार ब्रांड की एंट्री कन्फर्म हो गई है. वैसे ये एक मौजूदा कार ब्रांड का सब-ब्रांड होगा. हम बात कर रहे हैं डेंजा (Denza) की, जो जल्द ही भारत में अपनी पहली कार लॉन्च करेगा. ये बीवाईडी (BYD) का लग्जरी ब्रांड है.

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कंपनी ने अपना पहला टीजर जारी कर भारत में एंट्री को कन्फर्म कर दिया है. वैसे कंपनी किस कार को अपनी एंट्री के लिए चुनेगी ये कन्फर्म नहीं है. लेकिन बीवाईडी डेंजा के दो मॉडल्स की चर्चा काफी ज्यादा हो रही है. इसमें से एक एमपीवी होगी, जबकि दूसरा हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक फास्टबैक होगी.

डेंजा डी9 (Denza D9) लग्जरी इलेक्ट्रिक एमपीवी और डेंजा जेड 9 जीटी (Denza Z9 GT) को कंपनी शुरुआत में लॉन्च कर सकती है. दोनों ही कारें सीबीयू (कंप्लीट बिल्ट अप यूनिट) रूप में आएंगी और इन्हें डेंजा के एक्सक्लूसिव शोरूम से बेचा जाएगा. ये गाड़ियां बीवाईडी की मौजूदा रेंज से ज्यादा कीमत पर आएंगी और ज्यादा प्रीमियम एक्सपीरियंस ऑफर करेंगी.

डेंजा डी9 में क्या होगा खास?

टीजर में डेंजा ने अपनी किसी भी कार को टीज नहीं किया है. ना ही कंपनी ने ये बताया है कि उनकी पहली कार कब लॉन्च होगी. डेंजा डी9 की बात करें, तो ये एक प्रीमियम 7-सीटर एमपीवी होगी, जिसकी सीधा मुकाबला एमजी एम9, मर्सिडीज बेंज वी-क्लास, टोयोटा वेलफायर और लेक्सस एलएम से होगा.

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कार के डायमेंशन की बात करें, तो डी9 की लंबाई 5250 एमएम, चौड़ाई 1960 एमएम और ऊंचाई 1920 एमएम होगी. कार का व्हीलबेस 3110 एमएम होगा. एक्सटीरियर की बात करें, तो ये कार मॉडर्न और एलिगेंट डिजाइन के साथ आएगी. इसमें मोशन फ्रंट ग्रिल, फुल विडथ टेल लाइट्स, पावर्ड बायडायरेक्शनल स्लाइडिंग डोर्स, सॉफ्ट क्लोजिंग डोर्स, एक बड़ा पैनोरोमिक सनरूफ और 18 इंच के एलॉय व्हील्स मिलेंगे.

इंटीरियर की बात करें, तो कार में 15.9 इंच का सेंट्रल टचस्क्रीन, 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैंसेजर डिस्प्ले और ऑपरेशनल रियर एंटरटेनमेंट स्क्रीन मिलेगी. कार में 103 से 115kWh की बैटरी मिल सकती है, जो 800 किलोमीटर तक की क्लेम्ड रेंज के साथ आएगी.

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डेंजा जेड9 जीटी में क्या होगा?

ये एक 5-सीटर कार होगी, जिसकी लंबाई 5195 एमएम होगी. कार की चौड़ाई 1990 एमएम और ऊंचाई 1490 एमएम होगी. इसमें 3125 एमएम का व्हीलबेस मिलेगा. ये कार वुल्फगैंग एगर डिजाइन को फॉलो करेगी. डेंजा जेड9 जीटी में 17.3 इंच का फ्लोटिंग टचस्क्रीन और 13.2 इंज का डुअल डिस्प्ले मिलेगा.

इस कार में हाई परफॉर्मेंस ट्रिपल मोटर सेटअप मिलेगा. इसमें 100 से 122.5kWh की बैटरी मिल सकती है. इसमें 850kW तक की पावर और 1100 एनएम तक का टॉर्क मिलेगा. कार की टॉप स्पीड 270 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी, जबकि 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में इसे 2.7 से 3.4 सेकंड का वक्त लगेगा.

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