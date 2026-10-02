गमले में उगाएं ये पौधा, मुफ्त में मिलेंगे दो महंगे मसाले, घर भी सुंदर लगेगा और खाने का स्वाद भी बढ़ेगा

रसोई में रखे मसालों में जायफल की खुशबू और स्वाद ही अलग होता है. सब्जी हो, मिठाई या फिर कोई खास पकवान, थोड़ा सा जायफल पूरी डिश का स्वाद बदल देता है. आमतौर पर इसे बाजार से खरीदकर ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जायफल का पौधा घर के गमले में भी तैयार किया जा सकता है?

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इसके लिए आपको किसी बड़े बगीचे या खेत की जरूरत नहीं है. सही मिट्टी, बीज या कटिंग और थोड़ी देखभाल के साथ इसे गमले में उगाने की कोशिश की जा सकती है. हालांकि, इस पौधे को तैयार होने में समय लगता है, इसलिए इसमें धैर्य रखना जरूरी है. इसके साथ ही खास बात ये भी है कि जायफल का पौधा लगाने से आपको सिर्फ जायफल ही नहीं, बल्कि जावित्री नामक मसाला भी मिलता है. चलिए जानते हैं कैसे उगाते हैं जायफल का पौधा.

सबसे पहले तैयार करें सही मिट्टी

जायफल का पौधा लगाने के लिए सबसे पहले ऐसा गमला लें जिसमें पानी आसानी से निकल सके. अब इसमें मिट्टी का सही मिश्रण तैयार करें. इसके लिए करीब 2 मुट्ठी रेत, 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट, 4 मुट्ठी नारियल का भूसा और 2 मुट्ठी नॉर्मल मिट्टी को अच्छी तरह मिला लें. ये मिश्रण गमले में भर दें.

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बीज या कटिंग से शुरू करें पौधा

अब जायफल का बीज या कटिंग लें और उसे गमले की मिट्टी में लगा दें. इसके ऊपर हल्की सी मिट्टी डालकर पानी का स्प्रे करें. शुरुआत में बहुत ज्यादा पानी डालने से बचें. मिट्टी में नमी बनी रहे, लेकिन पानी जमा न हो, इसका ध्यान रखें.

तेज धूप में न रखें गमला

जायफल के पौधे को तेज धूप में नहीं रखना चाहिए. इसे ऐसी जगह रखना बेहतर है जहां उसे हल्की छांव मिले. इसे लगातार सीधी धूप में रखने से भी बचना चाहिए. पौधे की ग्रोथ के लिए रोशनी जरूरी है, लेकिन शुरुआत में बहुत तेज धूप से इसे बचाकर रखना चाहिए.

हर महीने दें ऑर्गेनिक खाद

पौधे को बढ़ने के लिए समय-समय पर पोषण भी चाहिए. इसके लिए महीने में एक बार जैविक खाद दी जा सकती है. खाद देते समय मात्रा का ध्यान रखें और पौधे की मिट्टी को भी समय-समय पर हल्का ढीला करते रहें.

जायफल के लिए रखना होगा धैर्य

अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ ही हफ्तों में गमले में जायफल आने लगेगा, तो ऐसा नहीं है. इस पौधे को तैयार होने में काफी समय लग सकता है. पौधे में फल आने में करीब एक साल तक का समय लग सकता है. इसलिए बीज लगाने के बाद जल्दबाजी करने के बजाय नियमित देखभाल करना जरूरी है.



जायफल के साथ मिलेगी जावित्री

जायफल के पौधे की खास बात ये है कि इसके फल से जावित्री नामक मसाला भी मिलता है. दरअसल, जायफल का फल जब पकता है, तो वो अपने आप खुल जाता है. खुलते ही इसका बीज दिखाई देता है और उसके चारों तरफ लाल रंग की जाली दिखती है. बीज सूखकर जायफल बनता है और वो लाल जाली सूखकर जावित्री बनता है.



जायफल और जावित्री दोनों ही हैं महंगे मसाले

अगर आप बाजार में जायफल लेने जाएंगे तो वो आपको 1000 से 2000 रुपये प्रति किलो मिलता है. वहीं, 1 किलो जावित्री की बात करें तो इसे खरीदने के लिए 1,500 रुपये से लेकर 3,500 रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं.



घर की क्यारी में नहीं, गमले में भी आजमाएं

अगर आपको घर पर अलग-अलग मसाले और पौधे उगाने का शौक है, तो जायफल भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. छोटे से गमले से शुरुआत करके आप इसे घर के गार्डन या बालकनी में उगाने की कोशिश कर सकते हैं. बस ध्यान रखें कि इसे तैयार होने में समय लगता है, इसलिए नियमित देखभाल और धैर्य दोनों जरूरी हैं.

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