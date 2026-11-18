बॉलीवुड में इन दिनों एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर खूब हलचल मची हुई है. इस बार चर्चा के केंद्र में हैं दीया मिर्जा और नवाजुद्दीन सिद्दीकी. दीया की एक इंस्टाग्राम स्टोरी सामने आई है, जिसमें उन्होंने काम करने के अनुभव को लेकर कुछ ऐसी बातें लिखीं कि सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया. हैरानी की बात ये है कि इस पोस्ट में उन्होंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को भी टैग किया था.

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दीया ने अपनी इंस्टा स्टोरी में लिखा,''नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ काम करना किसी बुरे सपने जैसा है. ना बात करने की तमीज है और एटीट्यूड तो अलग ही लेवल का है. बिल्कुल ऑफेंसिव कैरेक्टर. बस फिर क्या था, पोस्ट सामने आते ही लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि आखिर दीया का इशारा किसकी तरफ है?

दीया ने फटकारा, नवाज भी नहीं रहे चुप

इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात रही नवाजुद्दीन सिद्दीकी का टैग होना. दीया ने अपनी पोस्ट में उन्हें टैग किया, जिसके बाद लोगों ने दोनों के बीच किसी विवाद या शूटिंग के दौरान हुई अनबन की अटकलें लगानी शुरू कर दीं.

दीया की पोस्ट के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जवाब भी चर्चा में आ गया. उन्होंने कमेंट में लिखा, “एटीट्यूड में कमी निकालना आसान है, काम में निकाल के दिखाइए.”

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नवाज के इस जवाब को सोशल मीडिया यूजर्स उनके पलटवार के तौर पर देख रहे हैं. इसके बाद फैंस भी दो गुटों में बंटे नजर आए. कुछ लोग दीया की बात का समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ नवाज के जवाब को दमदार बता रहे हैं.

हालांकि हमारी मानें तो यह एक पीआर स्टंट है. एक यूजर ने तो पूरे मामले को पीआर से जोड़ते हुए लिख दिया कि आजकल सब कुछ पीआर ही है. इस पोस्ट ने सिर्फ दोनों सितारों के नाम ही चर्चा में नहीं लाए, बल्कि सोशल मीडिया पर बहस भी छेड़ दी है.

असली विवाद या फिल्म प्रमोशन का नया तरीका?

दरअसल, दीया और नवाजुद्दीन जल्द ही रोहन सिप्पी की मेडिकल ड्रामा वेब सीरीज डॉ. हसन में साथ नजर आने वाले हैं. सीरीज में दीया डॉक्टर पलक जैन तो वहीं नवाजुद्दीन डॉक्टर इमरान हसन का किरदार निभाते नजर आएंगे. यह पहली सीरीज होगी जिसमें दोनों साथ नजर एक्ट करते नजर आएंगे. इससे पहले दोनों लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म में अलग-अलग गेस्ट अपीयरेंस दे चुके हैं.

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि दीया मिर्जा की इस पोस्ट के पीछे असली कहानी क्या है? क्या वाकई किसी प्रोजेक्ट के दौरान कोई अनबन हुई थी, या फिर यह फिल्म के प्रमोशन से जुड़ा ही कोई नया पैंतरा है? खुलासे के लिए थोड़ा इंतजार तो करना ही होगा.

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फिलहाल इतना तो जरूर है कि दीया की एक पोस्ट और नवाज के एक जवाब ने बॉलीवुड की गॉसिप गलियों में हलचल जरूर मचा दी है.

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