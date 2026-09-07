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'भैया को सैयां बना लिया', स्वरा भास्कर पर गुस्साए धीरेंद्र शास्त्री, जौहर बयान पर ललकारा, बोले- यह कायरता...

स्वरा भास्कर के जौहर बयान पर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. एक्ट्रेस के बयान पर अब धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने आपत्ति जताई है और स्वरा पर अपना गुस्सा निकाला है.

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स्वरा भास्कर पर भड़के धीरेंद्र शास्त्री (Photo: Social Media)
स्वरा भास्कर पर भड़के धीरेंद्र शास्त्री (Photo: Social Media)

स्वरा भास्कर के जौहर बयान पर बीते कुछ दिनों से बवाल मचा हुआ है. फिल्म 'पद्मावत' के जौहर सीन की आलोचना करना स्वरा पर भारी पड़ गया है. एक्ट्रेस को तगड़ी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. स्वरा को अब बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने खरी खोटी सुनाई है और मुस्लिम शख्स संग शादी करने पर उनपर निशाना साधा है. 

स्वरा पर भड़के धीरेंद्र शास्त्री

बाबा बागेश्वर ने स्वरा भास्कर का नाम लिए बिना ही उनपर अपना गुस्सा निकाला. बाबा बागेश्वर बोले- हम बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन अब हो नहीं रहा है. एक तथाकथित महिला है, उसने रानी पद्मावती पर बयान दिया है. जौहर पर बयान दिया...कहा कि जौहर कायरता है...लेकिन ये कायरता नहीं, बल्कि जौहर तो वीरता है. 

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धीरेंद्र शास्त्री ने स्वरा भास्कर पर निशाना साधते हुए आगे कहा- यह पति के प्रति समर्पण है. तुम क्या जानो जौहर को...तुम क्या जानो संस्कृति को...तुम क्या जानो मर्यादा को...धर्म विरोधी लोग ये जान भी नहीं सकते. कुछ ऐसे लोग भारत में हैं, जो भैया को सैयां बना लेते हैं, वो लोग जौहर के बारे में क्या जानेंगे. 

 

बता दें कि धीरेंद्र शास्त्री से पहले अनिरुद्धाचार्य भी स्वरा भास्कर के बयान पर आपत्ति जता चुके हैं. उन्होंने कहा था- पद्मावती जैसी नारियां पवित्र नारियां हैं. इन्हें सती कहा जाता है, क्योंकि वो पवित्र हैं. बीजेपी की विधायक मैथिली ठाकुर ने भी स्वरा भास्कर के बयान पर नाराजगी जताई थी. 

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क्या है मामला?

स्वरा भास्कर ने बीते दिनों एक इवेंट में फिल्म 'पद्मावत' के जौहर सीन पर ऐतराज जताया था. उन्होंने कहा था कि फिल्म के जौहर सीन ने उन्हें काफी परेशान कर दिया था. एक्ट्रेस ने कहा था कि सीन देखने के बाद उनके मन में तरह-तरह के सवाल उठ रहे थे कि अपनी इज्जत बचाने के लिए औरतों का मौत को गले लगाना कितना सही है? स्वरा के इस बयान पर बवाल मच गया. लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रानी पद्मावती और जौहर करने वाली दूसरी महिलाओं को 'कायर' कहा है. बवाल मचने पर एक्ट्रेस ने सफाई भी दी थी. लेकिन इसपर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा. 

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