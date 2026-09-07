AC First में जीजा के साथ बिना टिकट सफर, शराब तस्करी में गिरफ्तार नेहा झा के परिवार की पूरी 'कुंडली'

एसी फर्स्ट क्लास का कूपे, साथ में जीजा और दो बड़े सूटकेस... बाहर से सब कुछ सामान्य नजर आ रहा था. लेकिन जैसे ही समस्तीपुर स्टेशन पर आरपीएफ और सीआईबी की टीम ने उस कूपे का दरवाजा खुलवाया, कहानी पूरी तरह बदल गई. सूटकेस खुले तो एक के बाद एक ब्रांडेड शराब की बोतलें निकलने लगीं. जांच टीम के सामने बैठी युवती का आत्मविश्वास भी पुलिस के लिए चर्चा का विषय बन गया. वह लगातार टीम से सवाल-जवाब करती रही. कार्रवाई की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई. तलाशी पूरी हुई तो करीब 75 लीटर शराब बरामद होने की बात सामने आई.

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मामला यहीं खत्म नहीं हुआ. पूछताछ आगे बढ़ी तो युवती के परिवार का शराब तस्करी से पुराना कनेक्शन भी सामने आया. जांच में पता चला कि उसकी बड़ी बहन और पिता पहले ही शराब तस्करी के मामलों में जेल जा चुके हैं. अब पुलिस इस पूरे मामले को केवल ट्रेन में शराब बरामदगी तक सीमित नहीं मान रही. मोबाइल डिटेल खंगाली जा रही है और यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि शराब की यह खेप बिहार में किसके लिए लाई जा रही थी.

घटना नई दिल्ली से जयनगर जाने वाली 12562 स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस की है. ट्रेन जब समस्तीपुर स्टेशन पहुंची तो आरपीएफ और सीआईबी की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर एसी फर्स्ट क्लास के एच-1 कोच में कार्रवाई की. बताया जा रहा है कि वाराणसी स्टेशन से टीम को सूचना मिली थी कि एक युवती एसी फर्स्ट क्लास में शराब की खेप लेकर सफर कर रही है. सूचना मिलने के बाद टीम ने एच-1 कोच के कूप संख्या सात को चिन्हित किया. कूप का दरवाजा अंदर से बंद था. टीम ने आवाज देकर दरवाजा खुलवाया. अंदर युवती के साथ उसका जीजा भी मौजूद था. इसके बाद दोनों से पूछताछ शुरू हुई और सामान की तलाशी ली गई.

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तलाशी के दौरान आरपीएफ की टीम ने जब दो सूटकेस खोले तो उसमें ब्रांडेड शराब की बोतलें मिलीं. पुलिस के मुताबिक, कुल करीब 75 लीटर शराब बरामद हुई है. तलाशी की कार्रवाई के दौरान युवती का व्यवहार भी पुलिस के लिए असामान्य था. वह टीम से बहस करती रही और काफी आत्मविश्वास के साथ अपने पक्ष में बातें रखती रही. आरपीएफ की टीम ने पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराई. शराब बरामद होने के बाद युवती और उसके साथ मौजूद जीजा को हिरासत में लिया गया. पूछताछ और जरूरी कानूनी कार्रवाई के बाद दोनों को जीआरपी पुलिस के हवाले कर दिया गया. गिरफ्तार युवती की पहचान नेहा झा के रूप में हुई है. वह समस्तीपुर जिले के सिंघिया थाना क्षेत्र के बारी गांव के वार्ड-12 की रहने वाली बताई गई है.

AC First में बिना टिकट यात्रा कर रही थी नेहा

जांच में एक और बात सामने आई. नेहा एसी फर्स्ट क्लास में बिना टिकट यात्रा कर रही थी. उसने आरपीएफ को बताया कि एसी फर्स्ट का कूपे उसके जीजा ईशान के नाम से बुक था. लेकिन जांच में ईशान के पास भी वैध टिकट नहीं होने की बात सामने आई. अब पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि दोनों किस मकसद से ट्रेन में सफर कर रहे थे और शराब की खेप कहां पहुंचानी थी. यही वजह है कि पुलिस की नजर अब सिर्फ बरामद शराब पर नहीं, बल्कि इस पूरे सफर के पीछे मौजूद कनेक्शन पर है. पूछताछ के दौरान नेहा ने पुलिस को बताया कि वह शराब की यह खेप शादी समारोह के लिए लेकर आ रही थी. उसके मुताबिक, शराब हरियाणा से खरीदी गई थी और उसके जीजा ईशान के इलाके से ही इसे लिया गया था. हालांकि, पुलिस उसके इस बयान को अंतिम सच मानकर नहीं चल रही है.

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जांच एजेंसियां इस बात का पता लगाने में जुटी हैं कि क्या वास्तव में शराब किसी शादी समारोह के लिए लाई जा रही थी या इसके पीछे बिहार में शराब सप्लाई का कोई नेटवर्क काम कर रहा था. इसी वजह से नेहा और ईशान के मोबाइल फोन की डिटेल खंगाली जा रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यात्रा से पहले और बाद में दोनों ने किन-किन लोगों से संपर्क किया था. किन नंबरों पर बातचीत हुई और बिहार पहुंचने के बाद शराब की खेप किसे दी जानी थी. अगर मोबाइल डिटेल से कोई अहम कड़ी मिलती है तो इस मामले में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं.

दरभंगा में डॉक्टरों और रसूखदारों तक शराब पहुंचाने का आरोप

जांच के दौरान नेहा को लेकर एक और गंभीर जानकारी सामने आने की बात कही जा रही है. पुलिस के मुताबिक, नेहा मेडिकल रिप्रजेंटेटिव के तौर पर काम करने की आड़ में दरभंगा में कुछ डॉक्टरों और रसूखदार लोगों तक ब्रांडेड शराब पहुंचाती थी. हालांकि, इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है और पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है. अगर यह आरोप जांच में सही साबित होता है तो मामला ट्रेन में शराब बरामदगी से कहीं बड़ा हो सकता है. यही वजह है कि जीआरपी और आरपीएफ इस मामले में संपर्कों की पड़ताल कर रही हैं.

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पिता के बाद बड़ी बहन भी जा चुकी है जेल

जांच में नेहा के परिवार का शराब से जुड़ा पुराना कनेक्शन भी सामने आया है. नेहा के पिता संजय झा पहले खेती-बाड़ी का काम करते थे. पुलिस के मुताबिक, उन्हें भी शराब तस्करी के मामले में सिंघिया थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था. इसके बाद परिवार की बड़ी बेटी पर भी शराब तस्करी से जुड़ने का आरोप लगा. नेहा की बड़ी बहन निशु झा को दरभंगा उत्पाद विभाग की टीम ने 30 नवंबर 2025 को 21 लीटर विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया था. वह भी इस मामले में जेल जा चुकी है. अब नेहा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस परिवार से जुड़े पुराने मामलों को भी खंगाल रही है.

चार बहनों में सबसे छोटी है नेहा

नेहा चार बहनों में सबसे छोटी बताई जा रही है. उसकी बड़ी बहन अंशु झा की शादी हरियाणा निवासी ईशान कुमार से हुई है. यही ईशान इस मामले में नेहा के साथ ट्रेन में मौजूद था. दूसरी बहन निशु झा शराब के मामले में जेल जा चुकी है. तीसरी बहन अंजू झा दरभंगा के एक डायग्नोस्टिक सेंटर में काम करती है. परिवार में दो भाई भी हैं. छोटा भाई गांव में रहकर मैट्रिक की पढ़ाई कर रहा है. वहीं बड़ा भाई इंटर पास करने के बाद नीट की तैयारी कर रहा था. नीट में सफलता नहीं मिलने के बाद उसके नशे की गिरफ्त में आने और नशामुक्ति केंद्र में इलाज चलने की बात सामने आई है. नेहा ने दरभंगा के केएस कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की है.

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25 साल की उम्र का संयोग भी चर्चा में

इस मामले में परिवार से जुड़ा एक संयोग भी अब चर्चा का विषय बना हुआ है. बताया जा रहा है कि जब नेहा की बड़ी बहन निशु झा 25 वर्ष की थीं, तब 30 नवंबर 2025 को उन्हें 21 लीटर विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया था. अब नेहा के 25 वर्ष की उम्र में करीब 75 लीटर शराब के साथ पकड़े जाने की बात सामने आई है. यानी दोनों बहनों की गिरफ्तारी के मामले में 25 साल की उम्र का संयोग सामने आया है. सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं.

बिहार में शराबबंदी के बावजूद सप्लाई का सवाल

बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद शराब की तस्करी पुलिस और उत्पाद विभाग के लिए लगातार चुनौती बनी हुई है. दूसरे राज्यों से शराब लाकर बिहार में सप्लाई करने के मामले सामने आते रहे हैं. इस मामले में खास बात यह है कि शराब की खेप सामान्य ट्रेन के किसी साधारण कोच से नहीं, बल्कि एसी फर्स्ट क्लास से ले जाई जा रही थी. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि क्या आरोपी सिर्फ एक खेप लेकर जा रही थी या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क है.

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