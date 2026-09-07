माउस को लगातार चलाने का खेल! ट्रैकर से बचने के लिए इस्तेमाल हो रहा ये डिवाइस

आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के समय में कंपनियां अपना ऑफिस का खर्च कम रखने के लिए और एम्प्लॉई को आराम से काम करने देने के लिए उन्हें वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन देती हैं. इसके मदद से लोग अपने घर से ही काम करते हैं और बातचीत करने के लिए इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं.

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लेकिन इसके अलावा भी कुछ कंपनियां एम्प्लॉई के लैपटॉप में ट्रैकर लगा कर रखती हैं. अगर आप ऑफिस के समय काम नहीं करते हैं तो आप पर एक्शन भी लिया जा सकता है. ऐसे में ट्रैकर को ट्रिक करने वाला एक डिवाइस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिलने लगा है. आइए जानते हैं इसके बारे में.

जानिए इस डिवाइस के बारे में

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर खूब धड़ल्ले से बिक रहा है ये डिवाइस, जिसका नाम माउस मूवर है. जैसे इसका नाम है, वैसे ही इसका काम भी है. जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनके लिए ये काम से बचने का एक डिवाइस है, क्योंकि ये डिवाइस माउस को आगे-पीछे करता रहता है.

इसकी वजह से लैपटॉप में लगा हुआ ट्रैकर ऐसा समझता है कि कोई काम कर रहा है. इससे कंपनी को पता नहीं चल पाता है कि कोई एम्प्लॉई काम करने के बजाय आराम कर रहा है और ट्रैकर को चकमा दे रहा है.

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जानिए डिवाइस के फीचर्स के बारे में

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिलने वाला ये डिवाइस एक अल्ट्रा-स्लिम डिजाइन के साथ आता है. इसकी मदद से इसे लेकर जाना भी बहुत आसान हो जाता है. साथ ही, इसके अंदर रैंडम और नेचुरल माउस मूवमेंट का फीचर मिलता है.

इसकी वजह से लैपटॉप में लगा ट्रैकर ये नहीं समझ पाता कि माउस को कोई डिवाइस चला रहा है. ये बिल्कुल असली माउस की तरह मूवमेंट करता है और वैसे ही माउस को आगे-पीछे करता रहता है.

मूवमेंट के अलावा इसमें एडजस्टेबल इंटरवल का फीचर भी मिलता है. इसकी मदद से आप टाइम का इंटरवल सेट कर सकते हैं, ताकि माउस 10, 20 या 30 सेकंड के अंतराल पर मूव हो सके. इसी के जरिए सिस्टम में लगे ट्रैकर को चकमा दिया जाता है और कुछ एम्प्लॉई आराम करते रहते हैं.



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