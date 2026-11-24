>मां- रिक्शेवाले का बेटा IAS बन गया और ड्राइवर का बेटा इंजीनियर... तू क्यों नहीं पढ़ता?

बच्चा- मां आप भी कामवाली बन जाओ और पापा को ड्राइवर बना दो, मैं भी IAS बन जाऊंगा.

और पढ़ें

>एक चूहा शराब के गिलास में गिर गया...

वहां से एक बिल्ली गुजर रही थी

चूहे ने बिल्ली से कहा- मुझे यहां से बाहर निकाल दो, फिर चाहे मुझे खा लेना.

बिल्ली ने गिलास में लात मारी और गिलास गिरा दिया. चूहा निकलकर भागा और बिल में घुस गया.

बिल्ली बोली- झूठे, धोखेबाज, तुम तो कह रहे थे मुझे निकाल दो, फिर चाहे बेशक मुझे खा लेना.

चूहा मुस्कुराया और बोला- नाराज मत होना, उस वक्त मैं नशे में था.

>पति पत्नी से- 15 सालों में आज पहली बार अलार्म से सुबह-सुबह मेरी नींद खुल गई.

पत्नी- वह कैसे जी ?

क्या आपको अलार्म सुनाई नहीं देता था?

पति- नहीं आज सुबह मुझे जगाने के लिए तुम्हारी मां ने अलार्म घड़ी फेंक कर सिर पर मारी थी.

ऐसे ही मजेदार चुटकुले पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Advertisement

>रमेश सपरिवार लड़की देखने पहुंचा.

उनके सामने लड़की के गुणों की प्रशंसा की जा रही थी.

लड़की वालों ने कहा, 'सीमा की आवाज कोयल जैसी है,

चाल हिरणी जैसी और स्वभाव से तो गाय है.'

रमेश ने कहा, 'जी, क्या इसमें कोई इंसानी गुण भी हैं?

>पड़ोसी- यार तेरे घर से रोज हंसी की आवाज आती है.

इस खुशहाल जिंदगी का राज क्या है?

सोनू- वो क्या है ना कि मेरी बीवी रोज मुझे जूतों से मारती है,

लग जाए तो वो हंसती है और ना लगे तो मैं हंसता हूं.

बस ऐसे ही हंसी- खुशी जिंदगी गुजर रही है.

पड़ोसी बेहोश...!

>टीचर- तुम इतनी देर से स्कूल क्यों आए हो?

बच्चा- मम्मी-पापा लड़ रहे थे.

टीचर- वो लड़ रहे थे तो तुम क्यों देर से आए?

बच्चा- मेरा एक जूता मम्मी के पास और दूसरा जूता पापा के पास था!!

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

---- समाप्त ----