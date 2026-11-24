बिहार में अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी को लेकर जश्न का माहौल है. शादी की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. इसी बीच अनंत सिंह खुद तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे. उन्होंने इंतजामों को देखा और संतुष्टि जताते हुए कहा कि सब तैयारी बढ़िया से हो गया है.

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अनंत सिंह शादी के हर इंतजाम पर नजर बनाए हुए हैं. मेहमानों के स्वागत से लेकर खाने-पीने और मनोरंजन तक की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. शादी समारोह को यादगार बनाने के लिए बड़े स्तर पर इंतजाम किए गए हैं. अनंत सिंह खुद मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, ताकि किसी तरह की कमी न रह जाए.

इस शादी समारोह में भोजपुरी रंग भी खूब देखने को मिल रहा है. भोजपुरी फिल्मों के स्टार और मशहूर गायक गुंजन सिंह भी मोकामा पहुंचे. यहां बिहार तक के कमरे में उन्होंने समर्थकों के बीच अपने गाने से समां बांध दिया. गुंजन सिंह ने शानदार अंदाज में गाना गाया, जिसे सुनकर वहां मौजूद समर्थक उत्साहित नजर आए.

शादी के लिए दूर-दूर से पहुंचने लगे हैं मेहमान

अनंत सिंह की बेटी की शादी को लेकर मोकामा में पहले से ही उत्साह बना हुआ है. शादी से पहले हल्दी, तिलक और अन्य रस्मों में भी खास रौनक देखने को मिली है. अब शादी समारोह में मेहमानों के पहुंचने और जश्न के बीच भोजपुरी संगीत का तड़का भी लग रहा है.

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इस पूरे आयोजन में एक तरफ अनंत सिंह खुद तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भोजपुरी कलाकारों की मौजूदगी समारोह की रौनक बढ़ा रही है. मोकामा में इस शाही शादी की चर्चा लगातार बनी हुई है.

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