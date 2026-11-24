मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा की लव लाइफ एक बार फिर चर्चा में है. एक वक्त सारा का नाम क्रिकेटर शुभमन गिल संग जुड़ा था. लेकिन फिर उनके ब्रेकअप की खबरें आने लगीं. अब लेटेस्ट न्यूज ये है कि सारा का नाम देओल खानदान के चिराग संग जोड़ा जा रहा है. रेडिट पर कई दिनों से सारा और राजवीर देओल को लिंकअप किया जा रहा है.

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सारा-राजवीर को लेकर बड़ा दावा

रेडिट गॉसिप का दावा है कि कि सारा तेंदुलकर और राजवीर एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. बात इतनी आगे बढ़ गई है कि वो शादी करने वाले हैं. सारा के देओल खानदान की बहू बनने की बातें सुनने को मिल रही हैं. रेडिट के मुताबिक, दोनों 2027 में शादी कर सकते हैं. हालांकि इन रूमर्स पर अभी तक दोनों की फैमिली में से किसी ने रिएक्ट नहीं किया है. लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया है कि ये फेक न्यूज है.

क्या है सच?

टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों से हवाले से राजवीर-सारा की वेडिंग न्यूज को खारिज किया है. रिपोर्ट में लिखा है कि इस अफवाह में जरा भी सच्चाई नहीं है. सारा और राजवीर आज तक एक दूसरे से मिले तक नहीं हैं. सारा सिंगल हैं और काम पर फोकस कर रही हैं. ये अफवाह बिना किसी मतलब के उड़ाई गई है. सूत्र ने बताया कि सारा इन अटकलों पर रिएक्ट नहीं करेंगी. क्योंकि वो ग्रेस और डिग्निटी बनाए रखना पसंद करती हैं.

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हीरो हैं राजवीर

वर्कफ्रंट पर, राजवीर ने फैमिली की एक्टिंग की प्रथा को आगे बढ़ाया है. वो पेशे से एक्टर हैं. उन्होंने रोमांटिक ड्रामा दोनों से डेब्यू किया था. ये फिल्म 2023 में रिलीज हुई थी. लेकिन मूवी बुरी तरह फ्लॉप हुई. राजवीर की ये फिल्म बिल्कुल नहीं चली. उनके एक्टिंग स्किल्स पर भी लोगों ने सवाल खड़े किए थे. राजवीर के भाई करण ने भी फिल्मों में अपना लक आजमाया. लेकिन उनकी भी मूवी नहीं चली. करण और राजवीर दोनों ही भाई अपने फिल्मी करियर में खास नहीं कर पाए. अब बॉबी के बेटे भी फिल्म लाइन में आना चाहते हैं. देखना होगा उनकी जर्नी कैसी जाएगी.

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