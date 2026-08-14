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Awarapan 2: शिवम पंडित बनकर लौटे इमरान हाशमी, थिएटर में बजीं तालियां, फैन्स बोले- पैसा वसूल

इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' 19 साल बाद रिलीज हुई है, जिसमें उन्होंने शिवम पंडित के रूप में वापसी की है. फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से पॉजिटिव रिसपॉन्स मिला है. खासकर इसके इमोशनल असर और म्यूजिक को खूब सराहा जा रहा है.

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एडवांस बुकिंग में 'आवारापन 2' का कमाल (Photo: x@VisheshFilms)
एडवांस बुकिंग में 'आवारापन 2' का कमाल (Photo: x@VisheshFilms)

इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. 19 साल बाद इमरान शिवम पंडित बनकर लौट आए हैं. 14 अगस्त को फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज हो चुकी है. फिल्म का फर्स्ट रिव्यू भी सामने आ चुका है. आइए जानते हैं कि फैन्स ने शिवम पंडित के कमबैक को कैसा रिसपॉन्स दिया.

थिएटर में छाए इमरान
रिलीज से पहले ही 'आवारापन 2' ने दर्शकों के बीच जबरदस्त माहौल बना दिया था. शुक्रवार की सुबह फिल्म ने सिनेमाघरों में दस्तक दी. फैन्स बिना देरी किए फिल्म देखने थिएटर पहुंचे. अब जैसे-जैसे पहले शो शुरू हुए एक्स (X) पर आ रही शुरुआती प्रतिक्रियाएं ज्यादातर फिल्म की तारीफ कर रही हैं. खासकर इसके इमोशनल असर और हाशमी के लंबे इंतजार के बाद हुए कमबैक की.

एक यूजर ने लिखा कि भाई, शुरुआत के 20 मिनट ही इतने इंगेजिंग हैं कि आप इमोशनली शिवम पांडित के साथ कनेक्ट हो जाओगे. एक अन्य दर्शक म्यूजिक से खास प्रभावित हुआ और पोस्ट किया कि आवारापन में ओरिजिनल सॉन्ग… पैसा वसूल हैं.  फैन्स थिएटर में इमरान हामशी को देखकर क्रेजी हो गए. 

इमरान के एक फैन ने लिखा- उनके लुक्स सच में कत्ल कर रहे हैं, उनका चार्म, उनका ऑरा, वो बेफिक्र क्यूटनेस… सब कुछ बस है. आखिरकार #आवारापन 2 को पहले दिन पहले शो में देखना अविश्वसनीय लग रहा है. कुछ सितारे आपको एंटरटेन करते हैं, लेकिन इमरान का चार्म अलग तरह से हिट करता है.

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एक और दर्शक ने क्लोजिंग क्रेडिट्स के वक्त के इमोशनल एक्सपीरियंस को बयां किया. फैन ने लिखा- मूवी के अंत में क्रेडिट्स देख रहे हो… इतना इमोशनल लग रहा है कि सब कुछ महसूस कर रहे हो, और तभी अचानक एहसास होता है कि वो सॉन्ग वाकई मूवी का हिस्सा है. ओह माय गॉड.

इमरान हाशमी और दिशा पाटनी की फिल्म को सिर्फ दर्शकों का ही नहीं, बल्कि फिल्म क्रिटिक्स भी अच्छा रिव्यू दे रहे हैं. 14 अगस्त को इमरान की फिल्म के साथ थिएटर में सनी देओल की 'बंटवारा 1947' भी रिलीज हुई है. दोनों फिल्मों की टक्कर देखने वाली होगी. 
 

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