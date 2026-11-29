इमरान हाशमी की फिल्म गनमास्टर जी9 सिनेमाघरों में लग चुकी है. इसे क्रिटिक्स और ऑडियंस से मिक्स रिस्पॉन्स मिले हैं. इसी बीच फिल्म का एक आइटम सॉन्ग सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो रहा है. इसमें सोशल मीडिया और टेलीविजन का जाना-माना चेहरा 25 साल की अवनीत कौर दिख रही हैं, जिनकी बोल्डनेस पर विवाद छिड़ गया है.
क्यों विवादों में अवनीत कौर?
दरअसल, फिल्म गनमास्टर जी9 के डांस नंबर दिल के थिएटर में 200 करोड़ मारूंगी पिया में अवनीत कौर के डांस स्टेप्स को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं. कई यूजर्स को गाने की कोरियोग्राफी पसंद नहीं आई. उनका कहना है कि एक्ट्रेसेस को इस तरह के गानों के जरिए सिर्फ दिखावे की चीज बना दिया जाता है. कुछ लोगों ने ये भी सवाल किया कि अवनीत को इस तरह के आइटम नंबर करने की जरूरत ही क्या थी.
एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा- अवनीत कौर अभी 25 साल की हुई हैं और उनसे ऐसे डांस स्टेप्स क्यों करवाए जा रहे हैं? ये सब देखकर काफी खराब लग रहा है. उन्हें बार-बार आइटम नंबर करने के लिए क्यों कहा जा रहा है? इसकी जरूरत ही क्या थी? पहले पेड्डी, फिर ईठा और अब ये. आखिर एक्ट्रेसेस को इस तरह दिखाना कब बंद होगा?
वहीं, एक दूसरे यूजर ने गाने की कोरियोग्राफी पर नाराजगी जताते हुए लिखा- ये कैसी कोरियोग्राफी है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि पेड्डी के गानों को लेकर जिस तरह लोगों ने विरोध किया था, वैसा गुस्सा अब क्यों नहीं दिख रहा है?
फैंस ने भी जताई नाराजगी
इस मामले में अवनीत के एक फैन ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की. उसने लिखा- बिल्कुल सही बात है. इंडस्ट्री की हालत देखकर दुख होता है. अवनीत जैसी टैलेंटेड लड़की से इस तरह के दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए ऐसे काम करवाए जा रहे हैं. बॉलीवुड कभी काफी प्रोग्रेसिव हुआ करता था, लेकिन अब ये भी बाकी इंडस्ट्रीज जैसा होता जा रहा है.
कुछ यूजर्स ने इमरान हाशमी और अवनीत कौर के बीच उम्र के बड़े अंतर पर भी सवाल उठाए हैं. हालांकि, अभी तक इस पूरे मामले पर ना तो अवनीत कौर ने कोई जवाब दिया है और ना ही फिल्म के मेकर्स की तरफ से कोई बयान सामने आया है.
क्या है 'पेड्डी' और 'ईठा' से जुड़ा विवाद?
इससे पहले जाह्नवी कपूर की फिल्म पेड्डी के एक गाने को लेकर भी सोशल मीडिया पर बहस हुई थी. गाने में एक्ट्रेस के डांस और उन्हें दिखाने के तरीके पर कई लोगों ने सवाल उठाए थे. कुछ यूजर्स का मानना था कि गाने में एक्ट्रेस को उनकी एक्टिंग और टैलेंट के बजाय सिर्फ उनके लुक्स और डांस के जरिए दिखाया जा रहा है. अब अवनीत के डांस नंबर को लेकर भी कुछ ऐसी ही प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.
बात करें गनमास्टर जी9 की, तो इमरान हाशमी और जेनेलिया देशमुख की फिल्म को क्रिटिक्स से मिले-जुले रिव्यू मिले हैं. फिल्म ने पहले दिन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर करीब 3.65 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. फिल्म की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही. दूसरा दिन भी कुछ ऐसा ही रहा. शनिवार को फिल्म मात्र 4.35 करोड़ कमा पाई, दो दिनों में इसका टोटल कलेक्शन 8 करोड़ ही हुआ है. इमरान की पिछली फिल्म आवारापन 2 के मुकाबले, गनमास्टर जी9 का कलेक्शन निराशाजनक है.