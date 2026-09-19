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जेम्स कैमरून की अवतार को टक्कर देने निकले अल्लू अर्जुन? राका को लेकर बड़ा दावा

फिल्ममेकर सिबी चक्रवर्ती ने एटली की फिल्म 'राका' की बहुत तारीफ की. उन्होंने कहा कि उन्होंने अल्लू अर्जुन और दीपिका पादुकोण स्टारर इस फिल्म के विज़ुअल्स देखे हैं.

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अवतार को टक्कर देगी अवतार? (Photo: /@Atlee_dir/Avatar)
अवतार को टक्कर देगी अवतार? (Photo: /@Atlee_dir/Avatar)

अल्लू अर्जुन और दीपिका पादुकोण स्टारर एटली की फिल्म 'राका' सबसे मचअवेटेड फिल्मों में से एक है. अल्लू अर्जुन वाली फिल्म के फर्स्ट लुक ने रिलीज से पहले ही जबरदस्त चर्चा पैदा कर दी है. शनिवार को, एटली समेत कई डायरेक्टर तमिल फिल्म 'बत्था' के म्यूजिक लॉन्च में शामिल हुए. इवेंट में फिल्ममेकर सिबी चक्रवर्ती ने एटली की तारीफ की और 'राका' की तुलना 'अवतार' से की.

सिबी ने कहा, 'मैंने उनकी फिल्मों के विजुअल्स देखे हैं; उन्होंने मुझे दिखाए थे. सर, मुझे नहीं लगता कि 'अवतार' में भी ऐसे विजुअल्स हैं. तीन दिन में हर कोई देख लेगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं. विज़ुअल्स असाधारण थे.' 

खबरों के मुताबिक, मेकर्स एटली के 40वें जन्मदिन, 21 सितंबर 2026 को फिल्म का फर्स्ट लुक रिलीज करने वाले हैं. 

वीडियो पर रिएक्शन देते हुए एक नेटिजन ने ट्वीट किया, 'कोई भी 'राका' के 'अवतार' के बराबर होने की उम्मीद नहीं कर रहा है, उन्होंने यह बात भावनाओं में बहकर कही. जो लोग सोचते हैं कि 'राका' 'अवतार' के बराबर होगी, वे बेवकूफ हैं.'

एक और X यूजर ने लिखा, 'पहले वाक्य को ठीक से समझें डायरेक्टर ने कहा कि उन्होंने 'अवतार' फिल्म में भी ऐसा कुछ नहीं देखा है. उनका मकसद यह कहना था कि उन्होंने पहले कभी ऐसे जीव नहीं देखे, 'अवतार' फिल्म में भी नहीं, न कि यह कि #Raaka 'अवतार' से बेहतर है.'

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एक और नेटिजन ने ट्वीट किया, 'डायरेक्टर या कास्ट ने सब कुछ कहा. लेकिन 'राका' के मामले में - एटली या कास्ट ने ऐसा कभी नहीं कहा. इसलिए अगर वे बोलते हैं तो आप इसे लिस्ट में जोड़ सकते हैं और मेरा मानना ​​है कि एटली इसे कर दिखाएंगे क्योंकि तमिल दर्शकों के लिए हम जानते हैं कि एटली क्या कर सकते हैं और वह करेंगे. नतीजे का इंतजार करें.'

राका मेकर्स ने क्या कहा?
शनिवार को, 'राका' के मेकर्स ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने फिल्म से क्या उम्मीद की जाए, इसका इशारा दिया. वीडियो में ऐसे कैप्शन थे, 'जो मुमकिन लगता था, उससे कहीं आगे. हमने कल्पना करने की हिम्मत की. हमने हासिल करने की हिम्मत की. राका - एक ग्लोबल जीत.' 

राका की कास्ट
हालांकि आधिकारिक तौर पर यह घोषणा की गई है कि अल्लू अर्जुन और दीपिका इस फिल्म में नजर आएंगे, लेकिन खबरों के अनुसार, फिल्म में रश्मिका मंदाना, जाह्नवी कपूर और मृणाल ठाकुर भी हैं. हालांकि, अन्य एक्ट्रेसेस की कास्टिंग की अभी पुष्टि नहीं हुई है.

राका की रिलीज डेट
हालांकि मेकर्स ने अभी तक फिल्म की रिलीज डेट की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन खबरों के अनुसार, राका दिसंबर 2027 में बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है.

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