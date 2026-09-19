scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

15 लाख की सुपारी, स्कूटी रोकी और बरसा दीं गोलियां... पूर्व पार्षद पर हमले का CCTV

बेगूसराय में पुरानी रंजिश को लेकर पूर्व पार्षद मोहम्मद इरशादुल जमा और उनके सहयोगी पर गोलीबारी की गई. आरोप है कि हत्या के लिए 15 लाख रुपये की सुपारी दी गई थी. वारदात का CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें तीन बदमाश स्कूटी रोककर फायरिंग करते दिख रहे हैं. पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर बाकी की तलाश शुरू कर दी है.

Advertisement
X
एक आरोपी को गिरफ्तार.(Photo: Sourabh Kumar/ITG)
एक आरोपी को गिरफ्तार.(Photo: Sourabh Kumar/ITG)

बिहार के बेगूसराय में पुरानी रंजिश को लेकर पूर्व पार्षद और उसके सहयोगी पर जानलेवा हमला किया गया. 18 सितंबर की रात करीब 10 बजे बदमाशों ने स्कूटी से घर लौट रहे बलिया नगर परिषद के पूर्व पार्षद मोहम्मद इरशादुल जमा और उनके सहयोगी मोहम्मद शाकिर को गोली मार दी. पूरी वारदात सड़क पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसका फुटेज अब सामने आया है.

CCTV में दिख रहा है कि तीन बदमाश पहले से घात लगाए बैठे थे. जैसे ही इरशादुल जमा अपने सहयोगी के साथ स्कूटी से एक घर के सामने पहुंचे, बदमाशों ने दौड़कर उनकी स्कूटी में टक्कर मार दी. इसके बाद दोनों को रोककर फायरिंग शुरू कर दी गई. गोलियां चलते ही पूर्व पार्षद और उनका साथी जान बचाकर भागने लगे, लेकिन तब तक दोनों गोली लगने से घायल हो चुके थे.

यह भी पढ़ें: 2-3 दिन पुराना शव, हाथ पर 'प्रीति' का टैटू... 8 दिन में तीसरी महिला की लाश से बेगूसराय में हड़कंप

सम्बंधित ख़बरें

पोस्टमार्टम से खुलेगा मौत का राज.(Photo: Sourabh Kumar/ITG)
2-3 दिन पुराना शव, हाथ पर 'प्रीति' का टैटू... 8 दिन में तीसरी लाश बरामद
एक हफ्ते के भीतर दूसरी युवती का शव मिला. (Photo: Screengrab)
बांध किनारे मिली युवती की लाश, एक हफ्ते पहले भी मिला था शव
bihar begusarai flood relief
बिहार के बेगूसराय में विधायक ने लगाई CO की क्लास!
बाढ़ पीड़ित ने प्रभारी मंत्री और पूर्व मंत्री से की थी शिकायत. (Photo: Screengrab)
'ए सीओ साहब, इधर आइए... उधर कहां भाग रहे'... शिकायत पर भड़के पूर्व मंत्री
एक बदमाश की हुई पहचान.(Photo: ITG)
मटन पार्टी, शराब की बोतल और देसी पिस्टल... बदमाशों की दबंगई का VIDEO

फायरिंग में इरशादुल जमा के कंधे और हाथ में गोली लगी, जबकि उनके सहयोगी शाकिर भी घायल हो गए. दोनों को इलाज के लिए शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस के मुताबिक, दोनों की हालत खतरे से बाहर है और उनका उपचार जारी है.

Advertisement

जमीन को सड़क के लिए दान देने के बाद बढ़ा विवाद

घायल इरशादुल जमा बलिया नगर परिषद के पूर्व पार्षद हैं. वर्तमान में उनकी पत्नी पार्षद हैं. वह अनाज का कारोबार भी करते हैं. बताया जाता है कि उन्होंने जमीन खरीदकर उसे सड़क बनाने के लिए सरकार को दान दिया था. इसी जमीन को लेकर उनके पड़ोसी सहरोज के साथ विवाद चल रहा था.

इसके अलावा इरशादुल जमा की सहरोज, शाहनवाज, मोहम्मद अब्दुल्ला और मुन्ना सिंह के साथ भी पुरानी रंजिश बताई जा रही है. आरोप है कि इसी विवाद के चलते पूर्व पार्षद की हत्या की साजिश रची गई. पुलिस के अनुसार, इसी रंजिश को लेकर 15 लाख रुपये की सुपारी दिलीप यादव और मुकेश यादव को दिए जाने की बात सामने आई है.

देखें CCTV वीडियो...

18 सितंबर की रात इरशादुल जमा अपने सहयोगी के साथ स्कूटी से घर लौट रहे थे. इसी दौरान बदमाशों ने सड़क पर उन्हें घेर लिया. पहले स्कूटी में टक्कर मारकर उन्हें गिराने की कोशिश की गई और इसके बाद फायरिंग शुरू कर दी गई. हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए.

स्कूटी रोकी, फिर बरसाने लगे गोलियां

सामने आए CCTV फुटेज में हमले का पूरा घटनाक्रम दिखाई दे रहा है. बदमाश पहले से सड़क के आसपास छिपे नजर आते हैं. स्कूटी के वहां पहुंचते ही वे बाहर निकलते हैं और वाहन को टक्कर मारकर रोक देते हैं. इसके बाद अचानक फायरिंग शुरू कर देते हैं.

Advertisement

गोली चलने के बाद इरशादुल जमा और शाकिर वहां से भागने की कोशिश करते हैं. हमलावरों की फायरिंग में दोनों को गोली लग जाती है. वारदात के बाद उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है.

मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी. CCTV फुटेज को भी जांच का अहम आधार बनाया जा रहा है. पुलिस अब वीडियो में नजर आ रहे बदमाशों की पहचान करने और वारदात में शामिल अन्य लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है.

मुन्ना सिंह गिरफ्तार, बाकी आरोपियों की तलाश

मुख्यालय में डीएसपी निखिल कुमार ने बताया कि 18 सितंबर की देर रात पूर्व पार्षद इरशादुल जमा अपने सहयोगी के साथ घर लौट रहे थे. इसी दौरान बदमाशों ने उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया. इस मामले में मुन्ना सिंह को गिरफ्तार किया गया है.

डीएसपी के मुताबिक, वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है. पुलिस पुरानी रंजिश, कथित सुपारी और हमले में शामिल लोगों की भूमिका की जांच कर रही है. दोनों घायलों का निजी अस्पताल में इलाज जारी है और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है.

अब पुलिस CCTV फुटेज, आरोपियों से पूछताछ और अन्य साक्ष्यों के आधार पर इस पूरे हमले की कड़ियां जोड़ने में जुटी है. 15 लाख रुपये की कथित सुपारी किसने और किस मकसद से दी, पुलिस इसकी भी जांच कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    15 लाख की सुपारी, स्कूटी रोकी और बरसा दीं गोलियां... पूर्व पार्षद पर हमले का CCTV |
    सऊदी अरब में पंजाब के ट्रक ड्राइवर को मौत की सजा, परिवार ने लगाई मदद की गुहार |
    'कच्चा बादाम गर्ल' बन बदनाम हुईं अंजलि अरोड़ा, मां सीता के रोल से चमकेगी किस्मत? हुईं इमोशनल |
    'ऐसी भाषा मेरे सामने इस्तेमाल मत करना...', 'रोड नहीं तो वोट नहीं' के नारों पर बिफरे सिंधिया, बोले- आपका काम निवेदन करना |
    Best Tea Gardens in India: पहाड़ और दूर तक फैली हरियाली... भारत के इन चाय बागानों की खूबसूरती देख रह जाएंगे दंग |
    जंगल में टाइगर के बच्चों की 'पूल पार्टी', मां किनारे बैठकर रखती रही नजर, वीडियो वायरल |
    करीना कपूर नहीं माही विज थी इस हिट फिल्म की पहली पसंद, बिग बॉस में हुआ खुलासा |
    दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा, कार ट्रेलर में घुसी, एक की मौत, तीन घायल |
    Weekly Rashifal (21 to 27 september): कुंभ राशि वालों को कमाई के नए अवसर मिलेंगे, जानें अन्य राशियों का हाल |
    पूर्व मंत्री पुरुषोत्तम द्विवेदी के बेटे सपा में शामिल, बसपा को बड़ा झटका
    Advertisement