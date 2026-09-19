अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार को SIR मामले में नोटिस, जानिए क्या है वजह

दिल्ली में चल रही मतदाता सूची की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया के तहत पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल समेत उनके परिवार के पांच सदस्यों को नोटिस जारी किया गया है. ये नोटिस 'Unmapped with Last SIR' यानी पिछली SIR की मतदाता सूची से मैप नहीं होने की कैटेगरी में जारी किए गए हैं.

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जानकारी के मुताबिक, दिल्ली निर्वाचन अधिकारियों की ओर से अरविंद केजरीवाल के अलावा उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, पिता गोविंद राम केजरीवाल और मां गीता देवी को नोटिस दिया गया है. इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल के 25 वर्षीय बेटे पुलकित केजरीवाल को भी इसी कैटेगरी में नोटिस जारी किया गया है.



इस तरह केजरीवाल परिवार के कुल पांच सदस्य SIR प्रक्रिया के तहत जारी नोटिस के दायरे में आए हैं. ये सभी नोटिस विधानसभा क्षेत्र संख्या 40 यानी नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के संबंधित पार्ट से जुड़े हैं.

110 मतदाताओं को जारी किए गए नोटिस

जानकारी के अनुसार, इस खास पार्ट/सेगमेंट में कुल 110 मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें केजरीवाल परिवार के पांच सदस्य शामिल हैं. दिल्ली में SIR 2026 की प्रक्रिया चल रही है. आधिकारिक कार्यक्रम के मुताबिक, मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण 1 अक्टूबर 2026 को अर्हता तिथि मानकर किया जा रहा है.

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क्या है 'Unmapped with Last SIR' कैटेगरी का मतलब?

हालांकि, 'Unmapped with Last SIR' कैटेगरी में नोटिस मिलने का मतलब अपने आप मतदाता सूची से नाम हटना नहीं है. SIR प्रक्रिया में 'अनमैप्ड' मतदाताओं को नोटिस जारी किए जा रहे हैं और उनसे संबंधित विवरण/दस्तावेज मांगे जा सकते हैं. दिल्ली में बड़ी संख्या में मतदाताओं को ऐसे नोटिस जारी किए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा है.

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