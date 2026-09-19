भेड़िया Part 2 - Time Travel Murder Mystery - STORYBOX WITH JAMSHED

भेड़िया पार्ट 2



RECAP - पिछले एपिसोड में आपने सुना कि फिज़िक्स की एक मशहूर प्रोफ़ेसर तबस्सुम को एक लड़की मिलने आती है उनके होटल में और दावा करती है कि वो टाइम ट्रैवलर है और तीन सौ साल बाद की दुनिया से आई है। वो कहती है कि वो 2326 की जर्नलिस्ट है और उसके वक्त में ये एक नार्मल जर्नलिज़्म बीट है... क्योंकि वहां टाइम मशीन एक बहुत आम चीज़ है और जर्नलिस्ट गुज़रे ज़माने में जाकर बड़ी हस्तियों का इंटरव्यू करते हैं... उसने कहा कि उसके वक्त में प्रोफेसर तबस्सुम को मदर ऑफ टाइम मशीन कहा जाता है, क्योंकि उनकी दी हुई शुरुआती थ्योरीज़ की बुनियाद पर ही इस ज़माने में टाइम मशीन बन पाई है, इसीलिए उसने प्रोफेसर तबस्सुम का इंटरव्यू लेने का सोचा... लेकिन इसी दौरान उसने ये भी कहा कि वो प्रोफेसर तबस्सुम का एक राज़ जानती है, जिसका जवाब उन्हें सच देना होगा। क्या था वो राज़... प्रोफेसर के बेटे मुर्तज़ा जिसे भेड़ियों ने मार डाला था... उसकी कहानी क्या थी... ये लड़की कौन थी... और इसका असली मकसद क्या था... क्या ये वाकई टाइम ट्रैवलर थी? देखते हैं आगे... नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें और पूरा वीडियो Youtube पर देखें जमशेद क़मर सिद्दीक़ी के साथ





और पढ़ें

---- समाप्त ----