scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सऊदी अरब में पंजाब के ट्रक ड्राइवर को मौत की सजा, परिवार ने लगाई मदद की गुहार

पंजाब के एक ट्रक ड्राइवर को सऊदी अरब में ड्रग्स के मामले में मौत की सजा सुनाई गई है. परिवार का दावा है कि उसे दवा के पैकेट में नशीला पदार्थ होने की जानकारी नहीं थी. अब परिवार सरकार से इस मामले में मदद की मांग कर रहा है.

Advertisement
X
सऊदी अरब में पंजाब के युवक को मौत की सजा. (Photo: ITG)
सऊदी अरब में पंजाब के युवक को मौत की सजा. (Photo: ITG)

रोजी-रोटी की तलाश में विदेश गए पंजाब के एक ट्रक ड्राइवर के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है. पठानकोट जिले के सुजानपुर के रहने वाले बलजिंदर सिंह को सऊदी अरब की एक अदालत ने ड्रग तस्करी के मामले में मौत की सजा सुनाई है. बलजिंदर करीब तीन साल से सऊदी अरब में जेल में बंद हैं. अब उनके परिवार ने पंजाब सरकार और केंद्र से इस मामले में मदद की गुहार लगाई है.

बलजिंदर दुबई से सऊदी अरब की सीमा पार कर रहे थे. परिवार के मुताबिक, इसी दौरान किसी पहचान वाले ने उन्हें दवा का एक पैकेट दिया था. बलजिंदर ने बिना यह जाने कि पैकेट के अंदर क्या है, उसे अपने ट्रक में रख लिया. सीमा पर ट्रक की स्कैनिंग हुई. जांच के दौरान उस पैकेट के अंदर नशीला पदार्थ मिला. इसके बाद सऊदी अधिकारियों ने बलजिंदर को गिरफ्तार कर लिया.

ड्रग तस्करी के मामले में दोषी ठहराया

सम्बंधित ख़बरें

पराली पर FIR के पक्ष में नहीं CM भगवंत मान (Photo: PTI)
'केवल हमारी पराली का धुआं दिखता', दिल्ली प्रदूषण पर CM मान का पलटवार
Amritsar Authorities Push to Control Water
अमृतसर के पास नहर में पड़ी दरार, आबादी की ओर बढ़ रहा पानी
Ravneet Singh Bittu detained in Ludhiana after attempting to throw tomatoes at Punjab CM Bhagwant Mann's convoy.
सीएम भगवंत मान के काफिले पर टमाटर फेंकने की कोशिश, रवनीत बिट्टू हिरासत में
लुधियाना में सीएम भगवंत मान के काफिले पर टमाटर फेंकने की कोशिश रवनीत बिट्टू हिरासत में लिए गए (Photo: ITG)
रवनीत बिट्टू हिरासत में, CM मान के काफिले पर अंडे-टमाटर फेंकने की कोशिश
Punjab Police Targeted Killings cases
7 माह में 5 हमले, पंजाब की बॉर्डर बेल्ट में पुलिसकर्मी निशाने पर

गिरफ्तारी के बाद बलजिंदर के खिलाफ ड्रग तस्करी का मामला चला. सऊदी अरब की एक अदालत ने उन्हें इस मामले में दोषी ठहराया. इसके बाद अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई. हालांकि, बलजिंदर के परिवार का कहना है कि उनका ड्रग्स या किसी दूसरे गैरकानूनी काम से कोई संबंध नहीं है. परिवार का दावा है कि उन्होंने पैकेट को उसके अंदर की चीज के बारे में जानकारी के बिना अपने साथ रखा था.

Advertisement

परिवार के मुताबिक, बलजिंदर ने पैकेट को दवा समझकर अपने साथ रखा था. उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि उसके अंदर नशीला पदार्थ है. परिवार इसी आधार पर उनकी रिहाई की मांग कर रहा है. परिजनों का कहना है कि बलजिंदर करीब तीन साल से सऊदी अरब में बंद हैं. मौत की सजा के बाद परिवार की चिंता और बढ़ गई है.

केंद्र और पंजाब सरकार से मदद की अपील

बलजिंदर के परिवार ने पंजाब सरकार और केंद्र से मामले में तुरंत दखल देने की अपील की है. परिवार चाहता है कि कानूनी और राजनयिक स्तर पर इस मामले को सऊदी अरब के सामने उठाया जाए. परिजनों की मांग है कि बलजिंदर की फांसी रोकी जाए और उनकी रिहाई के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं. परिवार अब सरकार से मदद की उम्मीद कर रहा है.

( इनपुट-पवन सिंह)
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'ऐसी भाषा मेरे सामने इस्तेमाल मत करना...', 'रोड नहीं तो वोट नहीं' के नारों पर बिफरे सिंधिया, बोले- आपका काम निवेदन करना |
    Best Tea Gardens in India: पहाड़ और दूर तक फैली हरियाली... भारत के इन चाय बागानों की खूबसूरती देख रह जाएंगे दंग |
    जंगल में टाइगर के बच्चों की 'पूल पार्टी', मां किनारे बैठकर रखती रही नजर, वीडियो वायरल |
    करीना कपूर नहीं माही विज थी इस हिट फिल्म की पहली पसंद, बिग बॉस में हुआ खुलासा |
    दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा, कार ट्रेलर में घुसी, एक की मौत, तीन घायल |
    Weekly Rashifal (21 to 27 september): कुंभ राशि वालों को कमाई के नए अवसर मिलेंगे, जानें अन्य राशियों का हाल |
    पूर्व मंत्री पुरुषोत्तम द्विवेदी के बेटे सपा में शामिल, बसपा को बड़ा झटका |
    'सड़कों पर नहीं, गरीबों के बीच निकालें PDA रथ यात्रा', संजय निषाद ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना |
    सुबह 10 बजे फोन कर बोला था टीवी देखो, फिर आई मौत की खबर... MP में बही 8 तीर्थयात्रियों से भरी गाड़ी; ओडिशा सरकार एयरलिफ्ट करेगी शव |
    मॉडल जैसी 'किलर' लुक वाली नेहा झा को कब मिलेगी बेल? कोर्ट ने केस डायरी मांगी, 24 सितंबर को अगली सुनवाई
    Advertisement