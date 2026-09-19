सऊदी अरब में पंजाब के ट्रक ड्राइवर को मौत की सजा, परिवार ने लगाई मदद की गुहार

रोजी-रोटी की तलाश में विदेश गए पंजाब के एक ट्रक ड्राइवर के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है. पठानकोट जिले के सुजानपुर के रहने वाले बलजिंदर सिंह को सऊदी अरब की एक अदालत ने ड्रग तस्करी के मामले में मौत की सजा सुनाई है. बलजिंदर करीब तीन साल से सऊदी अरब में जेल में बंद हैं. अब उनके परिवार ने पंजाब सरकार और केंद्र से इस मामले में मदद की गुहार लगाई है.

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बलजिंदर दुबई से सऊदी अरब की सीमा पार कर रहे थे. परिवार के मुताबिक, इसी दौरान किसी पहचान वाले ने उन्हें दवा का एक पैकेट दिया था. बलजिंदर ने बिना यह जाने कि पैकेट के अंदर क्या है, उसे अपने ट्रक में रख लिया. सीमा पर ट्रक की स्कैनिंग हुई. जांच के दौरान उस पैकेट के अंदर नशीला पदार्थ मिला. इसके बाद सऊदी अधिकारियों ने बलजिंदर को गिरफ्तार कर लिया.

ड्रग तस्करी के मामले में दोषी ठहराया

गिरफ्तारी के बाद बलजिंदर के खिलाफ ड्रग तस्करी का मामला चला. सऊदी अरब की एक अदालत ने उन्हें इस मामले में दोषी ठहराया. इसके बाद अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई. हालांकि, बलजिंदर के परिवार का कहना है कि उनका ड्रग्स या किसी दूसरे गैरकानूनी काम से कोई संबंध नहीं है. परिवार का दावा है कि उन्होंने पैकेट को उसके अंदर की चीज के बारे में जानकारी के बिना अपने साथ रखा था.

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परिवार के मुताबिक, बलजिंदर ने पैकेट को दवा समझकर अपने साथ रखा था. उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि उसके अंदर नशीला पदार्थ है. परिवार इसी आधार पर उनकी रिहाई की मांग कर रहा है. परिजनों का कहना है कि बलजिंदर करीब तीन साल से सऊदी अरब में बंद हैं. मौत की सजा के बाद परिवार की चिंता और बढ़ गई है.

केंद्र और पंजाब सरकार से मदद की अपील

बलजिंदर के परिवार ने पंजाब सरकार और केंद्र से मामले में तुरंत दखल देने की अपील की है. परिवार चाहता है कि कानूनी और राजनयिक स्तर पर इस मामले को सऊदी अरब के सामने उठाया जाए. परिजनों की मांग है कि बलजिंदर की फांसी रोकी जाए और उनकी रिहाई के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं. परिवार अब सरकार से मदद की उम्मीद कर रहा है.

( इनपुट-पवन सिंह)



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