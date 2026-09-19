करीना कपूर नहीं माही विज थी इस हिट फिल्म की पहली पसंद, बिग बॉस में हुआ खुलासा

टीवी एक्ट्रेस माही विज ने अपने करियर के शुरुआती दिनों के एक दिलचस्प किस्से को याद किया है. 'बिग बॉस' की कंटेस्टेंट रह चुकीं माही ने बताया कि फिल्ममेकर मणिरत्नम ने उन्हें अपनी 2004 की फिल्म 'युवा' में मीरा का रोल निभाने के लिए चुना था.

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आखिर में यह रोल करीना कपूर खान को मिला, लेकिन माही का कहना है कि चीजें अचानक बदलने से पहले वह इस रोल की रेस में शामिल थीं.

साथी कंटेस्टेंट कनिका मान से बातचीत के दौरान, माही ने इंडस्ट्री में अपने सफर के बारे में बात की. म्यूजिक वीडियो और साउथ इंडियन फिल्मों से लेकर उन टीवी शो तक, जिन्होंने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई. उन्होंने यह भी याद किया कि वह 'युवा' से बॉलीवुड में डेब्यू करने के कितने करीब थीं.

म्यूजिक वीडियो से साउथ सिनेमा तक

माही ने बताया कि मुंबई आने के कुछ समय बाद ही उनका करियर रफ्तार पकड़ने लगा. उन्हें 'तू तू है वही' के रीमिक्स वाले म्यूजिक वीडियो में काम मिला, जिसमें वह पिंक आउटफिट में नजर आईं, और जल्द ही वह कई दूसरे म्यूजिक वीडियो में भी काम करने लगीं. उन्होंने याद करते हुए कहा, 'उसके बाद, मैंने अपने करियर में कई म्यूजिक वीडियो किए, और वे सभी हिट रहे.'

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म्यूजिक वीडियो के बाद, माही ने साउथ इंडियन फिल्मों का रुख किया, जहां उन्होंने कोरियोग्राफर-एक्टर प्रभु देवा और मलयालम स्टार ममूटी जैसे एक्टर्स और फिल्ममेकर्स के साथ काम किया. माही ने कहा, 'फिर मैंने म्यूजिक वीडियो किए, उसके बाद प्रभु देवा के साथ साउथ इंडियन फिल्में की. फिर मैंने ममूटी के साथ एक फिल्म की. वहीं से मुझे 'युवा' के लिए फाइनल किया गया. मणिरत्नम ने मुझे 'युवा' के लिए चुना था.'

माही ने बताया कि मणिरत्नम ने उन्हें 'युवा' में मीरा के रोल के लिए चुना था, जिसे आखिर में करीना कपूर ने निभाया. फिल्म में यह किरदार अर्जुन बालचंद्रन (विवेक ओबेरॉय) की प्रेमिका का है. हालांकि, चीजें वैसी नहीं हुईं जैसी सोची गई थीं.

माही ने कहा कि प्रोजेक्ट से जुड़े किसी व्यक्ति के साथ उनकी अनबन हो गई थी. जिसकी वजह से उन्हें यह रोल नहीं मिल पाया. विवेक ओबेरॉय के अपोजिट करीना वाले रोल के लिए. लेकिन वहां किसी के साथ रिश्ते थोड़े खराब हो गए थे, इसलिए बात नहीं बन पाई.'

कई फिल्में हाथ से निकल गईं

'युवा' वाली बात न बनने के बाद, माही दिल्ली वापस चली गईं. उन्होंने बताया कि वह दो-तीन और फिल्मों के लिए भी बातचीत कर रही थीं, लेकिन उनमें से कोई भी फाइनल नहीं हो पाई और प्रोजेक्ट्स आखिरी समय पर रोक दिए गए.

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फिल्मों में लगातार निराशा मिलने के बाद, माही ने एक अलग रास्ता चुनने का फैसला किया. उन्होंने कहा, 'उसके बाद, मैं दिल्ली लौट आई. दो-तीन फिल्मों पर बात हुई थी, लेकिन वे आखिरी समय पर कैंसिल हो गईं. इसलिए मैंने कहा, 'मैं टेलीविजन में काम करूंगी.'

जल्द ही टेलीविजन ने उन्हें वह मौका दिया जिसकी उन्हें तलाश थी. माही 'लागी तुझसे लगन' में नकुशा और 'बालिका वधू' में नंदिनी जैसे किरदारों से जानी-पहचानी चेहरा बन गईं. बाद में उन्होंने रियलिटी टेलीविजन में भी काम किया और 'झलक दिखला जा', 'खतरों के खिलाड़ी' और 'नच बलिए 5' जैसे शो में नजर आईं; 'नच बलिए 5' उन्होंने जय भानुशाली के साथ जीता था.



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