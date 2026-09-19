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जंगल में टाइगर के बच्चों की 'पूल पार्टी', मां किनारे बैठकर रखती रही नजर, वीडियो वायरल

टाइगर के बच्चों की ऐसी 'पूल पार्टी' आपने शायद ही कभी देखी होगी. महाराष्ट्र के ताडोबा में 4-5 बच्चे कीचड़ भरे पानी में मस्ती करते दिखे, जबकि उनकी मां किनारे बैठकर लगातार उन पर नजर रखती रही.

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टाइगर के बच्चे कीचड़ भरे पानी में मस्ती करते नजर आ रहे हैं (Photos: @rahulmangam1994/Instagram)
टाइगर के बच्चे कीचड़ भरे पानी में मस्ती करते नजर आ रहे हैं (Photos: @rahulmangam1994/Instagram)

जंगल में टाइगर को शिकार करते तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन क्या कभी उन्हें बच्चों के साथ 'पूल पार्टी' करते देखा है? महाराष्ट्र के ताडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व से सामने आया एक वीडियो इन दिनों लोगों का ध्यान खींच रहा है. वीडियो में 4-5 छोटे टाइगर के बच्चे कीचड़ भरे पानी में मस्ती करते नजर आ रहे हैं, जबकि उनकी मां कुछ दूरी पर बैठकर लगातार उन पर नजर रख रही है.

कीचड़ भरे पानी में उतर गए टाइगर के बच्चे

वीडियो में टाइगर के बच्चे एक छोटे और उथले पानी के गड्ढे में दिखाई देते हैं. कोई पानी में आधा डूबा हुआ है, तो कोई कीचड़ में ही लेटा नजर आ रहा है. अलग-अलग पलों में करीब चार से पांच बच्चे दिखाई देते हैं.

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बच्चों को इस तरह पानी में खेलते देखकर ऐसा लगता है जैसे जंगल के बीच उन्हें अपना छोटा सा स्विमिंग पूल मिल गया हो. कोई पानी में अठखेलियां करता दिख रहा है, तो कोई आराम से कीचड़ में पड़ा है.लेकिन इस पूरे नजारे में सबसे खास बात बच्चों की मस्ती नहीं, बल्कि उनकी मां की नजर है.

किनारे बैठी रही मां, बच्चों पर थी पूरी नजर

टाइगर के बच्चों से कुछ ही दूरी पर उनकी मां पानी के किनारे बैठी दिखाई देती है. वह शांत होकर बच्चों को देख रही है. वीडियो के एक हिस्से में मादा टाइगर पानी की तरफ झुकती भी दिखाई देती है. वह पानी पी रही थी या बच्चों को करीब से देख रही थी, यह वीडियो से स्पष्ट नहीं है.

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यह भी पढ़ें: टाइगर ने किया हिरण का शिकार, हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल

हालांकि, पूरे वीडियो में वह बच्चों के आसपास ही नजर आती है. इसी वजह से सोशल मीडिया पर इस नजारे को 'मां की निगरानी वाली पूल पार्टी' कहा जा रहा है.

टाइगर के बच्चे पानी में क्यों उतरते हैं?

गर्म मौसम में पानी के स्रोत वन्यजीवों के लिए बेहद अहम होते हैं. टाइगर भी पानी पीने और गर्मी से राहत पाने के लिए जलस्रोतों का इस्तेमाल करते हैं. खासकर गर्म दिनों में जंगल के तालाब, नदी और दूसरे जलस्रोत वन्यजीवों की गतिविधियों के महत्वपूर्ण केंद्र बन जाते हैं.

यह भी पढ़ें: कदम रखते ही दलदल निगल जाएगा... ये वो जगह, जहां की धरती पर इंसान पांव नहीं रखते!

इस वीडियो में भी बच्चे पानी में खेलते और शरीर को ठंडा करते हुए नजर आ रहे हैं. हालांकि, सिर्फ वीडियो देखकर यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वे केवल गर्मी से राहत पाने के लिए ही पानी में उतरे थे.

ताडोबा में क्यों खास है ऐसा नजारा?

महाराष्ट्र का ताडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व टाइगर समेत कई वन्यजीवों के लिए महत्वपूर्ण habitat है. गर्मी के मौसम में जंगल के जलस्रोत वन्यजीवों के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं.

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इसी वजह से पानी के आसपास टाइगर परिवार को देखना wildlife enthusiasts के लिए खास अनुभव होता है. यहां आने वाले पर्यटकों को अक्सर जलस्रोतों के आसपास वन्यजीवों की गतिविधियां देखने का मौका मिलता है.

इंस्टाग्राम से सामने आया वीडियो

यह वीडियो सबसे पहले इंस्टा पर राहुल मंगाम ने शेयर किया था. वह ताडोबा से जुड़े हैं और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर रिजर्व के टाइगर और दूसरे वन्यजीवों से जुड़े वीडियो पोस्ट करते रहते हैं.बाद में इस वीडियो को रिटायर्ड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस अधिकारी सुशांत नंदा ने भी X पर शेयर किया.वीडियो शेयर करते हुए नंदा ने ऐसी पूल पार्टी पहले नहीं देखी होगी उन्होंने आगे लिखा, कैसे मां बच्चों की निगरानी कर रही है.

लोगों को क्यों पसंद आया ये वीडियो?

सोशल मीडिया यूजर्स को टाइगर परिवार का यह शांत और चंचल अंदाज काफी पसंद आया. आमतौर पर जंगल में टाइगर को देखकर लोगों के मन में उसकी ताकत और शिकार की तस्वीर आती है. लेकिन इस वीडियो में वही टाइगर परिवार बच्चों के साथ बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आया.

किसी ने पानी में खेलते बच्चों को देखकर इसे बेहद खूबसूरत नजारा बताया, तो किसी ने इसे जंगल की सबसे प्यारी 'पूल पार्टी' करार दिया.

बच्चों के लिए मस्ती, मां के लिए निगरानी

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वीडियो में छोटे टाइगर के बच्चे पानी में बेफिक्र होकर खेलते दिखाई देते हैं. कोई कीचड़ में लेटा है, तो कोई पानी में आधा डूबा हुआ है. दूसरी तरफ उनकी मां थोड़ी दूरी पर बैठकर पूरे दृश्य पर नजर रख रही है.

यही इस वीडियो की सबसे खास तस्वीर है- बच्चों के लिए जंगल का यह पानी का गड्ढा एक खेल का मैदान बना हुआ है, जबकि मां की नजर में यह बच्चों की निगरानी का समय है.

ताडोबा का यह वीडियो दिखाता है कि जंगल में टाइगर की जिंदगी सिर्फ शिकार और संघर्ष तक सीमित नहीं है. परिवार के साथ बिताए ऐसे शांत और चंचल पल भी उनकी जिंदगी का हिस्सा हैं.

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