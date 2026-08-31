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32 साल की मशहूर एक्ट्रेस के AI से बनाए गए डीपफेक वीडियो, हुई हताश, बोली- निशाना बनाया गया

शालिनी पांडे के कुछ प्राइवेट वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे. इससे उनका नाम खराब हो रहा था, जिसपर अब एक्ट्रेस ने जवाब दिया है. शालिनी ने बताया कि उनके सभी वीडियो AI से बनाए गए हैं.

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शालिनी ने दी सफाई (Photo: Instagram @shalzp)
शालिनी ने दी सफाई (Photo: Instagram @shalzp)

शालिनी पांडे जिन्होंने साउथ और हिंदी सिनेमा में अभी तक कई फिल्मों में काम कर लिया है, उन्होंने हाल ही में अपने साथ हुई एक दुखद घटना का जिक्र किया. शालिनी के कुछ अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे हैं. एक्ट्रेस का वीडियो किसी वायरल एमएमएस की तरह हर जगह सुर्खियां बटोर रहा है, जिससे वो परेशान हुई हैं. 

शालिनी के बनाए डीपफेक वीडियो

लोग भी शालिनी के वीडियो देखकर हैरान थे, हालांकि अब इन वीडियोज की असलियत सामने आ चुकी है. किसी ने उनका डीपफेक वीडियो AI के इस्तेमाल से बनाकर वायरल किया है. शालिनी पांडे ने खुद इस बात की पुष्टि करते हुए अपनी चुप्पी भी तोड़ी है. उन्होंने लोगों से उन वीडियो को आगे शेयर ना करने की अपील की है. 

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अपने स्टेटमेंट में शालिनी पांडे लिखती हैं- मैं अपने एक फेक और AI से बनाए गए वीडियो के बारे में बताना चाहती हूं, जो इस समय ऑनलाइन तेजी से फैलाया जा रहा है. ये वीडियो पूरी तरह से फर्जी है और इसमें मैं नहीं हूं. ये देखकर बहुत दुख और चिंता होती है कि टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करके लोगों, खासकर महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है और उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है.

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'मैं इस तरह के गलत और आपत्तिजनक इस्तेमाल की कड़ी निंदा करती हूं. टेक्नोलॉजी के इस तरह के दुरुपयोग को कभी भी सामान्य नहीं माना जाना चाहिए. अगर आपको ये वीडियो कहीं दिखाई देता है, तो प्लीज इसे शेयर, फॉरवर्ड या डाउनलोड ना करें और ना ही इसके साथ किसी तरह जुड़ें. इसके बजाय, तुरंत इसकी रिपोर्ट करें. मैं सभी से जिम्मेदारी और समझदारी दिखाने की अपील करती हूं. इस वीडियो को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के बजाय, इसे फैलने से रोकने में मदद करें.'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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कौन हैं शालिनी पांडे?

शालिनी पांडे का नाम पहली बार सुर्खियों में विजय देवरकोंडा और संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म अर्जुन रेड्डी से आया था. ये वही फिल्म है, जिसका बाद में शाहिद कपूर-कियारा आडवाणी के साथ मिलकर रीमेक कबीर सिंह बनाया गया. इसमें शालिनी प्रीति का रोल निभाकर फेमस हुई थीं. फिर उन्होंने रणवीर सिंह के साथ जयेशभाई जोरदार फिल्म में काम किया था, जो उनका बॉलीवुड डेब्यू भी था. शालिनी ने आखिरी बार फिल्म राहु केतु में काम किया था.

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